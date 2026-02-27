English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Breaking News Live Update: ট্রেনের তোয়াক্কা না করেই রেলগেট ভেঙে ছুটল ট্রাক!

Breaking News Live Update: ট্রেনের তোয়াক্কা না করেই রেলগেট ভেঙে ছুটল ট্রাক!

Bengal News LIVE Update: ট্রেন আসার জন্য রেলগেট নামানো হচ্ছিল, তখনই ঘটল বিপত্তি...

| Last Updated: Friday, February 27, 2026 - 08:48
Comments |
Breaking News Live Update: ট্রেনের তোয়াক্কা না করেই রেলগেট ভেঙে ছুটল ট্রাক!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

27 February 2026, 08:45 AM

TMC News: লক্ষ্য মহিলা ভোট ধরে রাখা। এই লক্ষ্যেই সাংগঠনিক ক্ষেত্রে জোরদার প্রচারপর্বে নামছে তৃণমূলের মহিলা সংগঠন। দোল উৎসব থেকেই শুরু হচ্ছে বাড়ি-বাড়ি, বুথে-বুথে জোরদার জনসংযোগ। মহিলাদের জন্য রাজ্য সরকার যা যা করেছে, তা আরও একবার প্রচারে হাতিয়ার করছে তৃণমূল। লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে যুবসাথী, স্বাস্থ্যসাথী থেকে কৃষকবন্ধু--
মহিলাদের নানা সামাজিক প্রকল্প নিয়ে হবে প্রচার। সূত্রের খবর, আগামী এক মাস চলবে এই প্রচার। 'বসন্ত আজ বঙ্গে/মহিলাদের সঙ্গে'-- এই ট্যাগলাইনে প্রচার।

27 February 2026, 08:45 AM

Hooghly Rail Gate Accident: ট্রেন আসার জন্য রেল গেট (বেরিয়ার) নামানো হচ্ছিল, তখন তাড়াহুড়ো করে লেভেল ক্রশিং পার করতে গিয়ে রেল গেট ভেঙেই ছুটল গাড়ি! থমকাল যানচলাচল। ব্যান্ডেল-কাটোয়া শাখায় ব্যান্ডেল স্টেশন ছাড়ার পরেই ঈশ্বরবাগ এলাকায় জিটি রোডের উপর রয়েছে রেল গেট। ট্রেন আসার আগে সেই গেট পড়ে গিয়েছিল। তাড়াহুড়ো করে সেই গেট পার হতে গিয়েই ঘটল বিপত্তি। 

 

 

পরবর্তী খবর

Sikkim Earthquake: সিকিমে ভূমিকম্প! দুলে উঠল দার্জিলিং! ঘোর আতঙ্ক কার্শিয়াং, কালিম্পং, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়িতে...

Sikkim Earthquake: সিকিমে ভূমিকম্প! দুলে উঠল দার্জিলিং! ঘোর আতঙ্ক কার্শিয়াং, কালিম্পং, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়িতে...
India vs Zimbabwe: জিম্বাবোয়েকে হারিয়ে প্রথম হার্ডল টপকাল ভারত, এবার ইডেনে উইন্ডিজের বিরুদ্ধে অ্যাসিড টেস্ট...

India vs Zimbabwe: জিম্বাবোয়েকে হারিয়ে প্রথম হার্ডল টপকাল ভারত, এবার ইডেনে উইন্ডিজের বিরুদ্ধে অ্যাসিড টেস্ট...
SC Bans Textbook: নিষিদ্ধ হল অষ্টম শ্রেণির বই! কড়া অবস্থান সুপ্রিম কোর্টের, কেন্দ্রকে তীব্র ভর্ৎসনায় শীর্ষ আদালত বলল...

SC Bans Textbook: নিষিদ্ধ হল অষ্টম শ্রেণির বই! কড়া অবস্থান সুপ্রিম কোর্টের, কেন্দ্রকে তীব্র ভর্ৎসনায় শীর্ষ আদালত বলল...
West Bengal Assembly Election 2026 EXPLAINER: মার্চের শেষেই যদি নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়, তাহলে কবে ভোট? বিশেষজ্ঞরা বলছেন...

West Bengal Assembly Election 2026 EXPLAINER: মার্চের শেষেই যদি নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়, তাহলে কবে ভোট? বিশেষজ্ঞরা বলছেন...
Delhi IGI Airport Closed: ফের বন্ধ হচ্ছে দিল্লি বিমানবন্দর, জারি NOTUM... এবার এতগুলো ফ্লাইট কোথা থেকে উড়বে? কী করবেন যাত্রীরা?

Delhi IGI Airport Closed: ফের বন্ধ হচ্ছে দিল্লি বিমানবন্দর, জারি NOTUM... এবার এতগুলো ফ্লাইট কোথা থেকে উড়বে? কী করবেন যাত্রীরা?
Bomb Threat: &#039;বেলা ২টোয় উড়িয়ে দেওয়া হবে!&#039; রাজ্যজুড়ে পাসপোর্ট-পোস্ট অফিসে হুমকি মেইল! বড়সড় নাশকতার ছক?

Bomb Threat: 'বেলা ২টোয় উড়িয়ে দেওয়া হবে!' রাজ্যজুড়ে পাসপোর্ট-পোস্ট অফিসে হুমকি মেইল! বড়সড় নাশকতার ছক?
India&#039;s Latest T20 World Cup Semi-final Qualification Scenario: উইন্ডিজকে ফেলে পিষল প্রোটিয়া! চাপ বাড়ল ভারতের? জলের মতো বুঝে নিন সেমির নতুন সমীকরণ...

India's Latest T20 World Cup Semi-final Qualification Scenario: উইন্ডিজকে ফেলে পিষল প্রোটিয়া! চাপ বাড়ল ভারতের? জলের মতো বুঝে নিন সেমির নতুন সমীকরণ...
FACT CHECK | Sanjay Leela Bhansali: ৬৩তম জন্মদিনে হৃদরোগে আক্রান্ত! হাসপাতালে ভর্তি সঞ্জয় লীলা বনশালি?

FACT CHECK | Sanjay Leela Bhansali: ৬৩তম জন্মদিনে হৃদরোগে আক্রান্ত! হাসপাতালে ভর্তি সঞ্জয় লীলা বনশালি?
New Taxi Service: জলের মতো সস্তা রাইড! এবার রাস্তায় নতুন &#039;বন্ধু&#039; ভারত ট্যাক্সি! কাঁপছে পরিচিত অ্যাপ ক্যাব সার্ভিস...

New Taxi Service: জলের মতো সস্তা রাইড! এবার রাস্তায় নতুন 'বন্ধু' ভারত ট্যাক্সি! কাঁপছে পরিচিত অ্যাপ ক্যাব সার্ভিস...
West Bengal Assembly Election 2026 Big Update: বিধানসভা ভোটে বাহিনীর বিগ আপডেট... কোন জেলায় কত কোম্পানি আধাসেনা?

West Bengal Assembly Election 2026 Big Update: বিধানসভা ভোটে বাহিনীর বিগ আপডেট... কোন জেলায় কত কোম্পানি আধাসেনা?