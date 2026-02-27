Breaking News Live Update: ট্রেনের তোয়াক্কা না করেই রেলগেট ভেঙে ছুটল ট্রাক!

27 February 2026, 08:45 AM
TMC News: লক্ষ্য মহিলা ভোট ধরে রাখা। এই লক্ষ্যেই সাংগঠনিক ক্ষেত্রে জোরদার প্রচারপর্বে নামছে তৃণমূলের মহিলা সংগঠন। দোল উৎসব থেকেই শুরু হচ্ছে বাড়ি-বাড়ি, বুথে-বুথে জোরদার জনসংযোগ। মহিলাদের জন্য রাজ্য সরকার যা যা করেছে, তা আরও একবার প্রচারে হাতিয়ার করছে তৃণমূল। লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে যুবসাথী, স্বাস্থ্যসাথী থেকে কৃষকবন্ধু--
মহিলাদের নানা সামাজিক প্রকল্প নিয়ে হবে প্রচার। সূত্রের খবর, আগামী এক মাস চলবে এই প্রচার। 'বসন্ত আজ বঙ্গে/মহিলাদের সঙ্গে'-- এই ট্যাগলাইনে প্রচার।
Hooghly Rail Gate Accident: ট্রেন আসার জন্য রেল গেট (বেরিয়ার) নামানো হচ্ছিল, তখন তাড়াহুড়ো করে লেভেল ক্রশিং পার করতে গিয়ে রেল গেট ভেঙেই ছুটল গাড়ি! থমকাল যানচলাচল। ব্যান্ডেল-কাটোয়া শাখায় ব্যান্ডেল স্টেশন ছাড়ার পরেই ঈশ্বরবাগ এলাকায় জিটি রোডের উপর রয়েছে রেল গেট। ট্রেন আসার আগে সেই গেট পড়ে গিয়েছিল। তাড়াহুড়ো করে সেই গেট পার হতে গিয়েই ঘটল বিপত্তি।