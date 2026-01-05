English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • দেশ
Bengal News LIVE Update: এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর

| Last Updated: Monday, January 5, 2026 - 10:04
Breaking News Live Update: হাড়কাঁপানো শীতের মাঝেই বড় মাপের ভূমিকম্প! সোমবার ভোরে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আতঙ্ক-জাগানো দুলুনি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-

5 January 2026, 10:00 AM

Assam Earthquake: হাড়কাঁপানো শীতের মাঝেই বড় ভূমিকম্প অসমে। সোমবার ভোরে ৫.১ মাত্রার কম্পনে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়াল অসম-সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে। এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষয়তির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ভারতের জাতীয় ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ সংস্থা ‘ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি’র (এনসিএস) রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার ভোর ৪টে ১৭ মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হয় অসম-সহ উত্তর-পূর্বের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল অসমের মরিগাঁও জেলা।

5 January 2026, 09:00 AM

CM Mamata Banerjee in Gangasagar: আজ, সোমবার সাগরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০২৬ এর গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে দুপুরেই ডুমুরজলা থেকে উড়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছবেন সাগরের হেলিপ্যাডে। পাশেই মঞ্চ থেকে বহুপ্রতীক্ষিত গঙ্গাসাগর সেতুর শিলান্যাস-সহ উদ্বোধন করবেন বিভিন্ন প্রকল্পের। এরপর ভারত সেবাশ্রম সংঘ ঘুরে মুখ্যমন্ত্রী যাবেন কপিলমুনি আশ্রমে।

5 January 2026, 09:00 AM

Kolkata Metro News: আজ, সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিনেই মেট্রো গোলযোগ! সমস্যায় নিত্য়যাত্রীরা। মেট্রো চলছে দক্ষিণেশ্বর থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার পর্যন্ত।

 

