Breaking News Live Update: ছ'য়ের বেশি সন্তান কেন? এই 'অপরাধে' হিয়ারিংয়ে ডাক! বিএলও-কে ঘিরে বিক্ষোভ চরমে...

19 January 2026, 11:45 AM
Saugata Roy: ফের হাসপাতালে ভর্তি করা হল তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়কে। তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে গতকাল রাতে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, হঠাৎই ব্লাড প্রেসার লো হয়ে যাওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সঙ্গে ডায়ারিয়ার সমস্যাও রয়েছে। যার জেরে তাঁর পরিবারের তরফে তাঁকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
19 January 2026, 11:15 AM
Jhargram SIR News: এসআইআর-এ হায়রানি। বিএলও-কে ঘিরে বিক্ষোভ। পুলিসের হস্তক্ষেপে বিএলও ছাড়া পেলেও হায়রানি থেকে মুক্তি মেলেনি। ঝাড়গ্রামের রাধানগর অঞ্চলের জয়নগর বুথ। ভোটার ৯০০-র বেশি। গত তিনবারে ৩৬, ৬০ এবং ৮৪ জনকে হিয়ারিংয়ে ডাকা হয়েছে। নাম ভুল-সহ একাধিক কারণে ডাকা হলেও, এবার আবার ছয় জনের বেশি সন্তান বলে হিয়ারিংয়ে ডাক। গ্রামে নোটিস দিতে গেলে বিক্ষোভের মুখে পড়েন বিএলও।
19 January 2026, 10:30 AM
Earthquake struck Delhi: অল্পমাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাজধানী। সোমবার সকালে ২.৮ মাত্রার কম্পন অনুভূত হয় দিল্লি-এনসিআরে। আতঙ্কিত হন দিল্লিবাসী। এপিসেন্টার ছিল উত্তর দিল্লিতে।
19 January 2026, 10:00 AM
Newtown Accident: সেক্টর ফাইভের দিক থেকে নতুন ব্রিজ হয়ে বিশ্ববাংলা গেটের দিকে যাওয়ার সময় একটি প্রাইভেট চার চাকা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে বেশ কিছুটা দূরে ছিটকে পড়ে। সেখানেই গাড়িটি উল্টে যায়। গাড়িতে তখন দুজন ছিল। বিকট আওয়াজ পেয়ে আশেপাশের মানুষ ছুটে এসে তাদের উদ্ধার করে। খবর দেওয়া হয় নিউটাউন থানায়। পুলিস এসে গাড়িটিকে থানায় নিয়ে যায়। তবে পুলিসসূত্রে খবর, গাড়িতে থাকা একজনের অল্প আঘাত লেগেছে। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দুর্ঘটনা, না কি, দ্রুত গতির ফলে দুর্ঘটনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।
19 January 2026, 09:00 AM
Jhargram Fire: খড়ের গাদায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে হিমশিম। তবে, গ্রামবাসীর চেষ্টায় বড় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেল গ্রাম। বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেল। দুটি খড়ের গাদায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ঝাড়গ্রাম ব্লকের সাপধরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় পিঁপড়ি গ্রামে। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, প্রথমে তা নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হন গ্রামবাসীরা। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনীর একটি ইঞ্জিন।
19 January 2026, 09:00 AM
Katwa Owl News: দুই যুবকের তৎপরতায় প্রাণ বাঁচল এক আহত পেঁচার। পেঁচাটিকে উদ্ধার করে আপাতত কাটোয়া থানায় রাখা হয়েছেJ পরবর্তীতে এটিকে বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হবে। উদ্ধারকারীদের একজন বলেন, আমরা হাসপতালের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেই সময়ে গাছ থেকে একটি পেঁচা রাস্তায় পড়ে যায়। যে কোনোও কারণেই হোক সেই পেঁচাটি তার একটি ডানা মেলতে পারছিল না। রাস্তায় পড়ে থাকলে কুকুর বিড়ালের খপ্পরে পড়ে প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, তাই পেঁচাটিকে উদ্ধার করি আমরা। বন দফতরকে কোনোও ভাবেই যোগাযোগ করতে না পেরে বাধ্য হয়েই ওই দুই যুবক পেঁচাটিকে কাটোয়া থানায় নিয়ে যান।
19 January 2026, 09:00 AM
Nadia Horror: চার দিন আগে অনন্ত বিশ্বাসের স্ত্রী মারা গিয়েছেন। এর পরই ছেলের শাশুড়ি এসে এই বাড়িতে ছিলেন। ভোররাতে ছেলে বাজারে ফুল বেচতে গেলে দরজা খোলা পেয়ে অনন্ত বিশ্বাস কুড়ুল নিয়ে বৌমা শিপ্রা বিশ্বাস এবং বৌমার মা, স্বপ্না মণ্ডলকে ঘরের ভেতরে ঢুকে কোপায়।