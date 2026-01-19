English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Breaking News Live Update: ছয়ের বেশি সন্তান কেন? এই অপরাধে হিয়ারিংয়ে ডাক! বিএলও-কে ঘিরে বিক্ষোভ চরমে...

Breaking News Live Update: ছ'য়ের বেশি সন্তান কেন? এই 'অপরাধে' হিয়ারিংয়ে ডাক! বিএলও-কে ঘিরে বিক্ষোভ চরমে...

Bengal News LIVE Update: এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর

| Last Updated: Monday, January 19, 2026 - 11:51
Comments |
Breaking News Live Update: ছ&#039;য়ের বেশি সন্তান কেন? এই &#039;অপরাধে&#039; হিয়ারিংয়ে ডাক! বিএলও-কে ঘিরে বিক্ষোভ চরমে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

19 January 2026, 11:45 AM

Saugata Roy: ফের হাসপাতালে ভর্তি করা হল তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়কে। তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে গতকাল রাতে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, হঠাৎই ব্লাড প্রেসার লো হয়ে যাওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সঙ্গে ডায়ারিয়ার সমস্যাও রয়েছে। যার জেরে তাঁর পরিবারের তরফে তাঁকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

 

19 January 2026, 11:15 AM

Jhargram SIR News: এসআইআর-এ হায়রানি। বিএলও-কে ঘিরে বিক্ষোভ। পুলিসের হস্তক্ষেপে বিএলও ছাড়া পেলেও হায়রানি থেকে মুক্তি মেলেনি। ঝাড়গ্রামের রাধানগর অঞ্চলের জয়নগর বুথ। ভোটার ৯০০-র বেশি। গত তিনবারে ৩৬, ৬০ এবং ৮৪ জনকে হিয়ারিংয়ে ডাকা হয়েছে। নাম ভুল-সহ একাধিক কারণে ডাকা হলেও, এবার আবার ছয় জনের বেশি সন্তান বলে হিয়ারিংয়ে ডাক। গ্রামে নোটিস দিতে গেলে বিক্ষোভের মুখে পড়েন বিএলও।

 

19 January 2026, 10:30 AM

Earthquake struck Delhi: অল্পমাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাজধানী। সোমবার সকালে ২.৮ মাত্রার কম্পন অনুভূত হয় দিল্লি-এনসিআরে। আতঙ্কিত হন দিল্লিবাসী। এপিসেন্টার ছিল উত্তর দিল্লিতে।

 

19 January 2026, 10:00 AM

Newtown Accident: সেক্টর ফাইভের দিক থেকে নতুন ব্রিজ হয়ে বিশ্ববাংলা গেটের দিকে যাওয়ার সময় একটি প্রাইভেট চার চাকা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে বেশ কিছুটা দূরে ছিটকে পড়ে। সেখানেই গাড়িটি উল্টে যায়। গাড়িতে তখন দুজন ছিল। বিকট আওয়াজ পেয়ে আশেপাশের মানুষ ছুটে এসে তাদের উদ্ধার করে। খবর দেওয়া হয় নিউটাউন থানায়। পুলিস এসে গাড়িটিকে থানায় নিয়ে যায়। তবে পুলিসসূত্রে খবর, গাড়িতে থাকা একজনের অল্প আঘাত লেগেছে। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দুর্ঘটনা, না কি, দ্রুত গতির ফলে দুর্ঘটনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।

 

19 January 2026, 09:00 AM

Jhargram Fire: খড়ের গাদায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে হিমশিম। তবে, গ্রামবাসীর চেষ্টায় বড় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেল গ্রাম। বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেল। দুটি খড়ের গাদায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ঝাড়গ্রাম ব্লকের সাপধরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় পিঁপড়ি গ্রামে। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, প্রথমে তা নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হন গ্রামবাসীরা। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনীর একটি ইঞ্জিন।

 

19 January 2026, 09:00 AM

Katwa Owl News: দুই যুবকের তৎপরতায় প্রাণ বাঁচল এক আহত পেঁচার। পেঁচাটিকে উদ্ধার করে আপাতত কাটোয়া থানায় রাখা হয়েছেJ পরবর্তীতে এটিকে বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হবে। উদ্ধারকারীদের একজন বলেন, আমরা হাসপতালের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেই সময়ে গাছ থেকে একটি পেঁচা রাস্তায় পড়ে যায়। যে কোনোও কারণেই হোক সেই পেঁচাটি তার একটি ডানা মেলতে পারছিল না। রাস্তায় পড়ে থাকলে কুকুর বিড়ালের খপ্পরে পড়ে প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, তাই পেঁচাটিকে উদ্ধার করি আমরা। বন দফতরকে কোনোও ভাবেই যোগাযোগ করতে না পেরে বাধ্য হয়েই ওই দুই যুবক পেঁচাটিকে কাটোয়া থানায় নিয়ে যান।

 

19 January 2026, 09:00 AM

Nadia Horror: চার দিন আগে অনন্ত বিশ্বাসের স্ত্রী মারা গিয়েছেন। এর পরই ছেলের শাশুড়ি এসে এই বাড়িতে ছিলেন। ভোররাতে ছেলে বাজারে ফুল বেচতে গেলে দরজা খোলা পেয়ে অনন্ত বিশ্বাস কুড়ুল নিয়ে বৌমা শিপ্রা বিশ্বাস এবং বৌমার মা, স্বপ্না মণ্ডলকে ঘরের ভেতরে ঢুকে কোপায়। 

পরবর্তী খবর

Beldanga Unrest: &#039;আমি এখানেই ছিলাম! এমন কি মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের তিন বছরের মেয়েকেও...&#039; রণক্ষেত্র বেলডাঙায় এবার বিস্ফোরক ইউসুফ পাঠান...

Beldanga Unrest: 'আমি এখানেই ছিলাম! এমন কি মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের তিন বছরের মেয়েকেও...' রণক্ষেত্র বেলডাঙায় এবার বিস্ফোরক ইউসুফ পাঠান...
Ranaghat: বীভত্‍স ভয়ংকর! ভোররাতে ঘুমন্ত বউমা ও ছেলের শাশুড়িকে কোপাল শ্বশুর, রক্তমাখা অবস্থায় বাইরে বসে...

Ranaghat: বীভত্‍স ভয়ংকর! ভোররাতে ঘুমন্ত বউমা ও ছেলের শাশুড়িকে কোপাল শ্বশুর, রক্তমাখা অবস্থায় বাইরে বসে...
BJP Wins Mumbai ২৮ বছরের ইতিহাস বদলে মুম্বইয়ের &#039;দখল&#039; নিল বিজেপি! এশিয়ার সবচেয়ে ধনী পুরসভায় ঠাকরে-রাজের অবসান...

BJP Wins Mumbai ২৮ বছরের ইতিহাস বদলে মুম্বইয়ের 'দখল' নিল বিজেপি! এশিয়ার সবচেয়ে ধনী পুরসভায় ঠাকরে-রাজের অবসান...
Israel conduct nuke test?: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামা? ইরানকে মার্কিন হুমকির মধ্যেই পারমাণবিক পরীক্ষা চালাল ইসরায়েল?

Israel conduct nuke test?: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামা? ইরানকে মার্কিন হুমকির মধ্যেই পারমাণবিক পরীক্ষা চালাল ইসরায়েল?
Longest Solar Eclipse 2027: বিশ্বজুড়ে আচমকাই নামবে অন্ধকার! ১০০ বছরে ঘটেনি এমন বিরল মহাজাগতিক ঘটনা, প্রাণীরাও অস্বাভাবিক আচরণ করবে...

Longest Solar Eclipse 2027: বিশ্বজুড়ে আচমকাই নামবে অন্ধকার! ১০০ বছরে ঘটেনি এমন বিরল মহাজাগতিক ঘটনা, প্রাণীরাও অস্বাভাবিক আচরণ করবে...

Mamata Banerjee: &#039;গণতন্ত্রকে বাঁচান,&#039;, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে আর্জি মুখ্যমন্ত্রীর...

Mamata Banerjee: 'গণতন্ত্রকে বাঁচান,', সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে আর্জি মুখ্যমন্ত্রীর...
Techie Drowns In Deep Pit: &#039;ড্যাড, আমি গভীর গর্তে পড়ে গিয়েছি, ডুবছি, আমাকে বাঁচাও, আমি এখনই মরতে চাই না!&#039; বাবাকে শেষ-ফোন ছেলের...

Techie Drowns In Deep Pit: 'ড্যাড, আমি গভীর গর্তে পড়ে গিয়েছি, ডুবছি, আমাকে বাঁচাও, আমি এখনই মরতে চাই না!' বাবাকে শেষ-ফোন ছেলের...
Bengal Weather Update: বিদায় পর্বে শীত, উষ্ণতার পরশে হবে বাণী বন্দনা! সোমবার একধাক্কায় চড়চড়িয়ে বাড়বে পারদ...

Bengal Weather Update: বিদায় পর্বে শীত, উষ্ণতার পরশে হবে বাণী বন্দনা! সোমবার একধাক্কায় চড়চড়িয়ে বাড়বে পারদ...
Bomb Threat in IndiGo flight: ন্যাপকিনে লেখা &#039;বোমা আছে, পালাও!&#039; ২২২ যাত্রী নিয়ে মাঝআকাশেই হুড়মুড়িয়ে নামল ইন্ডিগো বিমান... দেখুন সেই রোমহর্ষক ভিডিয়ো...

Bomb Threat in IndiGo flight: ন্যাপকিনে লেখা 'বোমা আছে, পালাও!' ২২২ যাত্রী নিয়ে মাঝআকাশেই হুড়মুড়িয়ে নামল ইন্ডিগো বিমান... দেখুন সেই রোমহর্ষক ভিডিয়ো...
Beldanga Unrest: চুলের মুঠি ধরে মার, লাথি, শ্লীলতাহানি! জি ২৪ ঘণ্টার সাংবাদিক সোমা মাইতিকে নির্যাতনে গ্রেফতার মাস্টারমাইন্ড...

Beldanga Unrest: চুলের মুঠি ধরে মার, লাথি, শ্লীলতাহানি! জি ২৪ ঘণ্টার সাংবাদিক সোমা মাইতিকে নির্যাতনে গ্রেফতার মাস্টারমাইন্ড...