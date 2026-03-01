Breaking News Live Update: 'বিজেপি হল একধরনের ব্যাঙ। ভোটের আগে ব্যাঙের মতো ডাকাডাকি করে।' ক্রিকেট টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করতে গিয়ে মন্তব্য কীর্তি আজাদের...

1 March 2026, 10:45 AM
Bardhaman News: খেলার মাঠেও রাজনীতির ছায়া! 'বিজেপি হল একধরনের ব্যাঙ। ভোটের আগে ব্যাঙের মতো ডাকাডাকি করে।' ক্রিকেট টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করতে গিয়ে এভাবেই বিজেপিকে ব্যঙ্গ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কীর্তি আজাদ। সদ্য প্রকাশ পেয়েছে এসআইআরের পূর্ণাঙ্গ তালিকা। বাজার এখন ভোটের আগেই সরগরম। খেলাও, দেখা যাচ্ছে, তার বাইরে রইল না। বর্ধমান উত্তর বিধানসভা এলাকায় এমএলএকাপের আয়োজন করা হয়। এই কাপের আয়োজক বিধায়ক নিশীথ মালিক। তিনি ছাড়াও মঞ্চে ২ নং ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি পরমেশ্বর কোনার, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি স্বরাজ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।
1 March 2026, 09:00 AM
SIR in Kalyani: নদিয়ায় ভোটার তালিকা নিয়ে তীব্র বিতর্ক। কল্যাণীতে সর্বাধিক নাম বাদ, মতুয়া ইস্যুতে তৃণমূল-বিজেপি সংঘাত চরমে, নদিয়া জেলায় এসআইআর তালিকা প্রকাশের পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। জেলার প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী প্রায় ৬২ হাজার ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে কল্যাণী বিধানসভা কেন্দ্রে।
1 March 2026, 09:00 AM
Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei Death News: আয়াতোল্লা আলি খামেনির তাহলে মৃত্যুই হল? হ্যাঁ, সেইরকমই খবর। নিহত নেতার স্মরণে ইরানে ৪০ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক, ৭ দিনের সরকারি ছুটি ঘোষিত হল। এখন সেখানে সব থেকে বড় প্রশ্ন এর পর কে? কে ধরবে ইরানের হাল?