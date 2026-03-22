Breaking News Live Update: বড়িতলা জঙ্গলের খাঁড়িতে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন, ফেরার সময়ে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘাড়ে

22 March 2026, 11:30 AM
Hingalganj: বাঘের মুখে মৎস্যজীবী! উত্তর ২৪ পরগনার সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের ঘটনা। হিঙ্গলগঞ্জের শামসের নগরের এক মৎস্যজীবী বাঘের আক্রমণে গুরুতর জখম অবস্থায় বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি। হিঙ্গলগঞ্জের হেমনগর কোস্টাল থানার শামসের নগরে বাড়ি নিখিল মণ্ডলের। তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা সুন্দরবনের বড়িতলা জঙ্গলের এক খাঁড়িতে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন। শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময়ে হঠাৎ একটি বাঘ তার ঝাঁপিয়ে পড়ে।
22 March 2026, 11:15 AM
Jalpaiguri Elephant News: পর্যটকদের তাড়া করল হাতি। হাড়হিম এই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই শোরগোল জলপাইগুড়িতে। লাটাগুড়ির রাস্তার ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে শোরগোল জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে। ভিডিয়োতে দেখা যায়, হাতি দেখে পর্যটন ও সাধারণ মানুষ দুই দিকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেন। বনকর্মীরা হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু হঠাৎই হাতিটি পর্যটক ও বনকর্মীদের দিয়ে তেড়ে আসে। তখন তড়িঘড়ি পিছন দিকে ছুটতে থাকেন সকলে। যদিও গরুমারা বন দফতরসূত্রে জানা যায়, শেষ পর্যন্ত হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরানো সম্ভব হয়। কোনও ক্ষয়ক্ষতি ঘটেনি। ভরা পর্যটক মরসুমে বড়সড় ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছেন পর্যটকেরা। এলাকায় বন দফতরের টহলদারি রয়েছে।
22 March 2026, 10:00 AM
Bjp News: ফের বাংলায় নবীন। ভোটমুখী দলের সাংগঠনিক হালের রিপোর্ট নিতে আগামী সপ্তাহে বঙ্গসফর বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের। চূড়ান্ত কর্মসূচি এখনও স্থির না হলেও মূলত উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে বিজেপির সমস্ত সাংগঠনিক জোনকে নিয়ে বসবেন নবীন। এর আগে সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হয়েই প্রথম রাজ্যসফরেই বাংলাকে বেছে নিয়েছিলেন তিনি। দুদিনের সফরে দুর্গাপুর-আসানসোলে কর্মীসভা করেছিলেন তিনি।
22 March 2026, 09:00 AM
Leooard Trapped: আতঙ্ক থেকে খানিকটা স্বস্তি পেলেন ডুয়ার্সের নাগরাকাটা ব্লকের ভাগতপুর চা-বাগানের শ্রমিকরা। অবশেষে বন দফতরের পাতা খাঁচায় ধরা পড়ল চিতাবাঘ। বনকর্মীরা সেটিকে উদ্ধার করে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছেন। জানা গিয়েছে, ভাগতপুর বাগানে গত বেশ কিছুদিন ধরেই চিতাবাঘের উপদ্রব বাড়ছিল।
22 March 2026, 09:00 AM
RG kar Incident: আরজি কর হাসপাতালের লিফটের রক্ষণাবেক্ষণে কোনও সমস্যা ছিল কি না, তা জানতে এবার গোয়েন্দাদের নজরে PWD (ইলেকট্রিকাল) বিভাগের ২ আধিকারিক। কবে কবে কী কী রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হয়েছে-- তা জানতে চেয়ে PWD ইলেকট্রিকাল উইং-কে আজই চিঠি পাঠাচ্ছে লালবাজার। পাশাপাশি আরজি করের দায়িত্বে থাকা ইলেকট্রিকাল বিভাগের দুই আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করছে লালবাজার। ইমার্জেন্সি জন্য প্রতিটি লিফটের উপরেই pwd ম্যানেজার ও সুপারভাইজারদের ফোন নাম্বার পর্যন্ত দেওয়া থাকে। ইতিমধ্যেই লিফ্ট নির্মাণকারী সংস্থার ইঞ্জিনিয়ারদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বয়ান রেকর্ড করেছে পুলিস।