Breaking News Live Update: মমতার উত্তরবঙ্গ সফর শেষে জলপাইগুড়িতে দলে দলে তৃণমূলে যোগদান

27 March 2026, 08:45 AM
Howrah: Election Commission of India এবং Election Commission of west bengal-এর যৌথ উদ্যাগে একটি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। এই উপলক্ষে একটি সাইকেল র্যালি হয় হাওড়া ব্রিজ থেকে রামকৃষ্ণপুর ফেরিঘাট পর্যন্ত। উদ্দেশ্য-- ভোটারদের ভোট দেওয়ার বিষয়ে সচেতন করা, নতুন ভোটারদের উৎসাহ দেওয়া। ভোটের দিনে বেশি সংখ্যক মানুষকে ভোটকেন্দ্রে যেতে উৎসাহিত করা, স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন নিশ্চিত করা ইত্যাদি। এই র্যালির মাধ্যমে বার্তা-- এবারের ভোটকে উৎসবের মতো করতে চায় নির্বাচন কমিশন।
Jalpaiguri: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গসফর শেষে জলপাইগুড়িতে দলে দলে তৃণমূলে যোগদান। রাজগঞ্জ বিধানসভার পানিকৌড়ি গ্রামপঞ্চায়েতে ৩০টি পরিবার থেকে প্রায় ১১০ জন বিজেপি ও সিপিআইএম দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার প্রার্থী তথা রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ী বিধানসভার কো-অর্ডিনেটর ও জেলা এসসিওবিসি তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কৃষ্ণ দাসের হাত ধরে বলে দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের।