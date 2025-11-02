English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Breaking News Live Update: উলুবেড়িয়ায় মুম্বই রোডে মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনা! ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু স্ত্রীর, গুরুতর আহত স্বামী ও মেয়ে...

Bengal News LIVE Update: এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর

| Last Updated: Sunday, November 2, 2025 - 09:39
Comments |
Breaking News Live Update: উলুবেড়িয়ায় মুম্বই রোডে মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনা! ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু স্ত্রীর, গুরুতর আহত স্বামী ও মেয়ে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES- 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

2 November 2025, 09:45 AM

Uluberia Road Accident: হাওড়ার  উলুবেড়িয়ার পানপুর মোড়ে মুম্বই রোডে মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনা। পুলিস জানায় মৃতের নাম সীমা দত্ত (৩৮)। বাড়ি ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইলে। থাকতেন হাওড়ারই লিলুয়ায়। রবিবার সকালে সীমাদেবীর স্বামী মাধব দত্ত তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে বাইকে চেপে লিলুয়া থেকে ঝাড়গ্রাম যাচ্ছিলেন। পথে উলুবেড়িয়া পানপুর মোড়ের কাছে মুম্বই রোডে কোলাঘাটগামী একটি ডাম্পার তাদের ধাক্কা মারে। তিনজনেই  রাস্তার উপর ছিটকে পড়েন। সীমাদেবীর মাথার উপর দিয়ে ডাম্পারের চাকা চলে যায়।  ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। গুরুতর জখম হন বাবা ও মেয়ে।

পরবর্তী খবর

SIR in Bengal: BIG NEWS! SIR নিয়ে হাইকোর্টে মামলা! ২০০২-এর ভোটার তালিকা নিয়ে বড় দাবি...এবার কি তবে...

SIR in Bengal: BIG NEWS! SIR নিয়ে হাইকোর্টে মামলা! ২০০২-এর ভোটার তালিকা নিয়ে বড় দাবি...এবার কি তবে...
SIR in Bengal: SIR জুজু! ভারত থেকে &#039;পালাতে&#039; গিয়ে সীমান্তে জালে শিশু-মহিলা সহ বাংলাদেশিদের দল...

SIR in Bengal: SIR জুজু! ভারত থেকে 'পালাতে' গিয়ে সীমান্তে জালে শিশু-মহিলা সহ বাংলাদেশিদের দল...
Mamata-Abhishek SIR protest Rally: SIR-এ &#039;বহু মৃত্যু&#039;! বাংলায় শুরুই দিনই পথে মমতা-অভিষেক...

Mamata-Abhishek SIR protest Rally: SIR-এ 'বহু মৃত্যু'! বাংলায় শুরুই দিনই পথে মমতা-অভিষেক...
Birbhum Shocker: বীভৎস বীরভূম! &#039;টিউশন ক্লাসে&#039;ই কিশোরীকে &#039;ধর্ষণ&#039; ২ সহপাঠীর...

Birbhum Shocker: বীভৎস বীরভূম! 'টিউশন ক্লাসে'ই কিশোরীকে 'ধর্ষণ' ২ সহপাঠীর...
Bengal Weather Update: শীতের রেণুও নেই দিগন্তে! এখন গাল্ফ অফ থাইল্যান্ডের ঘূর্ণাবর্তটানে ভয়াবহ বৃষ্টি শঙ্কা বাংলা জুড়ে! কলকাতা হাওড়ায়...

Bengal Weather Update: শীতের রেণুও নেই দিগন্তে! এখন গাল্ফ অফ থাইল্যান্ডের ঘূর্ণাবর্তটানে ভয়াবহ বৃষ্টি শঙ্কা বাংলা জুড়ে! কলকাতা হাওড়ায়...
Aneet Padda: পথ পশুদের পরিচর্যায় সাইয়ারা-র সেনসেশন অনীত পাড্ডা, মন জিতলেন নেটপাড়ার...

Aneet Padda: পথ পশুদের পরিচর্যায় সাইয়ারা-র সেনসেশন অনীত পাড্ডা, মন জিতলেন নেটপাড়ার...
Kolkata Metro: ২২৬-এর বদলে ১৮৬! শনিবার স্থায়ীভাবে মেট্রো সংখ্যা কমছে গ্রিন লাইনে...

Kolkata Metro: ২২৬-এর বদলে ১৮৬! শনিবার স্থায়ীভাবে মেট্রো সংখ্যা কমছে গ্রিন লাইনে...
Women&#039;s World Cup Prize Money Breakdown: ১১৬০০০০০০০ টাকা! কাপ জিতলেই রাতারাতি ধনকুবের হরমনপ্রীতরা, ২৯৭% বেড়েছে পুরস্কারমূল্য...

Women's World Cup Prize Money Breakdown: ১১৬০০০০০০০ টাকা! কাপ জিতলেই রাতারাতি ধনকুবের হরমনপ্রীতরা, ২৯৭% বেড়েছে পুরস্কারমূল্য...
Durgapur Incident: দুর্গাপুর মেডিক্যাল কলেজের নির্যাতিতার ঘটনায় নয়া মোড়! মুখ খুলল ধৃত... &#039;কাল রাতে আমাকে...&#039;

Durgapur Incident: দুর্গাপুর মেডিক্যাল কলেজের নির্যাতিতার ঘটনায় নয়া মোড়! মুখ খুলল ধৃত... 'কাল রাতে আমাকে...'
SIR in Bengal: SIR জুজু! ভারত থেকে &#039;পালানোর&#039; হিড়িক! সীমান্তে জালে দলে দলে বাংলাদেশিরা... সংখ্যাটা...

SIR in Bengal: SIR জুজু! ভারত থেকে 'পালানোর' হিড়িক! সীমান্তে জালে দলে দলে বাংলাদেশিরা... সংখ্যাটা...