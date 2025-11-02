Breaking News Live Update: উলুবেড়িয়ায় মুম্বই রোডে মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনা! ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু স্ত্রীর, গুরুতর আহত স্বামী ও মেয়ে...

2 November 2025, 09:45 AM
Uluberia Road Accident: হাওড়ার উলুবেড়িয়ার পানপুর মোড়ে মুম্বই রোডে মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনা। পুলিস জানায় মৃতের নাম সীমা দত্ত (৩৮)। বাড়ি ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইলে। থাকতেন হাওড়ারই লিলুয়ায়। রবিবার সকালে সীমাদেবীর স্বামী মাধব দত্ত তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে বাইকে চেপে লিলুয়া থেকে ঝাড়গ্রাম যাচ্ছিলেন। পথে উলুবেড়িয়া পানপুর মোড়ের কাছে মুম্বই রোডে কোলাঘাটগামী একটি ডাম্পার তাদের ধাক্কা মারে। তিনজনেই রাস্তার উপর ছিটকে পড়েন। সীমাদেবীর মাথার উপর দিয়ে ডাম্পারের চাকা চলে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। গুরুতর জখম হন বাবা ও মেয়ে।