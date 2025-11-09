English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Breaking News Live Update: ভয়ংকর! দরজার সামনে বসেছিল, দুরন্ত গতিতে ছুটে-চলা ট্রেন থেকে নীচে পড়ে গেল..

Bengal News LIVE Update: এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর

| Last Updated: Sunday, November 9, 2025 - 09:42
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-

9 November 2025, 08:30 AM

Purulia Train Accident: চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে জখম ১৩ বছরের এক বালক। বালককে উদ্ধার করে পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। শনিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনের পুরুলিয়া রেল স্টেশনের অদূরে। আসানসোল-বরাভুম ট্রেনে দরজার সামনে বসেছিল ওই বালকটি। পুরুলিয়া রেল স্টেশনের অদূরে চলন্ত ট্রেন থেকে অসাবধানতাবশত পড়ে যায় সে। 

9 November 2025, 08:30 AM

Canning Road Accident: পৃথক দু'টি পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দু'জনের। গুরুতর জখম ১ জন। ক্যানিং থানার পুলিস মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। একটি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন বাসন্তী থানার অন্তর্গত ৬ নম্বর সোনাখালির বাসিন্দা পেশায় মোটরচালিত ইঞ্জিনভ্যানের চালক মামুন লস্কর (৩৫)। অন্য ঘটনায় মৃত্যু হয় সুরজিত মণ্ডল (৩৫) নামের এক যুবকের। এদিন ক্যানিং বারুইপুর রোডের বেতবেড়িয়া এলাকায় বাইক-টোটোর সংঘর্ষে মৃত্যু হয় সুরজিতের। মৃতের বাড়ি জীবনতলা থানার অন্তর্গত গৌড়দহ-সংলগ্ন গোঞ্চপুর এলাকায়।

9 November 2025, 08:15 AM

Purulia Winter: শীত পড়তে না পড়তেই পারদ পতন পুরুলিয়ায়। জেলার তাপমাত্রা নামল ১৫ ডিগ্রিতে। কনকনে শীতের আমেজ পুরুলিয়ায়। সকালের দিকটা হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন। দেখা যাচ্ছে, গরম কাপড় গায়ে জড়িয়ে হাটবাজার করছেন সাধারণ মানুষজন। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে পুরুলিয়া জেলার তাপমাত্রা সবচেয়ে নীচে। 

