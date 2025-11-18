English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Breaking News Live Update: দক্ষিণেশ্বর এবং দমদম স্টেশনের মধ্যে মেট্রো পরিষেবা বিঘ্নিত! কী হয়েছে?

Bengal News LIVE Update: এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর

| Last Updated: Tuesday, November 18, 2025 - 08:19
Comments |
Breaking News Live Update: দক্ষিণেশ্বর এবং দমদম স্টেশনের মধ্যে মেট্রো পরিষেবা বিঘ্নিত! কী হয়েছে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

18 November 2025, 08:15 AM

kolkata Metro: ব্লু লাইন মেট্রোয় চাঞ্চল্য। রাতে রুটিন নজরদারি চলাকালীন সামনে এল অদ্ভুত ঘটনা। কিছু গুরুত্বপুর্ন সিগন্যালিং পয়েন্টের তার কাটা। নোয়াপাড়া থেকে বরাহনগর স্টেশনের মধ্যে একাধিক জায়গায় সিগন্যালিং তার কাটা। নতুন তার দিয়ে সিগন্যাল পয়েন্ট জোড়া লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে। দক্ষিণেশ্বর এবং দমদম স্টেশনের মধ্যে পরিষেবা বিঘ্নিত। বাকি অংশে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন হল, একাধিক সিগন্যাল পয়েন্টের তার কেন কাটা? নাশকতার ছক?  না কি নিছক দুর্ঘটনা? খতিয়ে দেখছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

Child Theft Case: শিশুচুরির ঘটনায় পুলিসসূত্রে জানা গিয়েছে, যে মহিলা হসপিটাল থেকে শিশু চুরি করে নিয়ে এসেছিল তার নাম শ্যামলী মণ্ডল। বাড়ি ভাঙ্গরের কাশীপুর থানা এলাকায়। পুলিস তদন্তে নেমে শ্যামলীর বাড়ি থেকে শিশুকে উদ্ধার করে। থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে রাতেই অভিযুক্ত শ্যামলী মণ্ডলকে পুলিস গ্রেফতার করে বলে জানা যায়।

Nadia Sexual Assault Case: নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ ছিল গৃহশিক্ষকের বিরুদ্ধে। সেই অভিযুক্তের ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হল। শাস্তির এই নির্দেশ রানাঘাট আদালতের। সূত্রের খবর, ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হাঁসখালি থানা এলাকার বাসিন্দা ৬ বছরের এক নাবালিকাকে তারই বাড়িতে পড়াতে এসে যৌন নিগ্রহ করে তার গৃহশিক্ষক। ঘটনায় নাবালিকা অসুস্থ হয়ে পড়লে বিষয়টি সামনে আসে। এরপর নাবালিকার পরিবার হাঁসখালি থানায় অভিযোগ জানালে ঘটনার তদন্ত শুরু করে অভিযুক্ত গৃহশিক্ষককে গ্রেফতার করে পুলিস। সেই মামলাতেই বিভিন্ন সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ৬ বছর পরে শনিবার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে রানাঘাট আদালত।

Gauranga Bridge News: সংস্কারের কারণে বন্ধ নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ সেতু। স্বাভাবিক ভাবেই এর প্রভাব পড়ছে শান্তিপুরের গুপ্তিপাড়া ও কালনা ফেরিঘাটে। নদিয়ার নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ সেতুর জরুরি সংস্কারকাজের জন্য টানা ৪৫ দিন সেতু সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে পরিবহণ দফতর। এই গুরুত্বপূর্ণ সেতু বন্ধ হওয়ার সরাসরি প্রভাব পড়েছে শান্তিপুরের দুই প্রধান ফেরিঘাট কালনা ও গুপ্তিপাড়ায়।

Weather Updates: দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত। এটি শ্রীলঙ্কা উপকূলে প্রভাব বিস্তার করেছে। আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে কোমোরিন এলাকার সমুদ্রে। দক্ষিণ বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় তৈরি হয়েছে একটি আপার এয়ার সার্কুলেশন বা ঘূর্ণাবর্ত। আরও এক ঘূর্ণাবর্ত জন্ম নিতে পারে শনিবার। ফলে নভেম্বরে আর জাঁকিয়ে শীতের আশা নেই বলেই মনে করছেন আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা। 

পরবর্তী খবর

Sheikh Hasina Verdict: &quot;হাসিনাকে সম্ভবত মৃত্যুদণ্ড-ই! তবে...&quot;

Sheikh Hasina Verdict: "হাসিনাকে সম্ভবত মৃত্যুদণ্ড-ই! তবে..."

Trump about to attack Venezuela&#039;s President: হত্যালীলায় মেতে উঠেছেন ট্রাম্প! এবার পেন্টাগনের টার্গেট ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরাই...

Trump about to attack Venezuela's President: হত্যালীলায় মেতে উঠেছেন ট্রাম্প! এবার পেন্টাগনের টার্গেট ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরাই...
Bihar Election Controversy: SIR-এর ষড়যন্ত্র? ভোটার লিস্টে নাম ৭ কোটি ৪২ লাখের, ভোট দিয়েছেন ৭ কোটি ৪৫ লাখ! বিহারে ২.৫০ কোটি বেশি ভোটার কী করে?

Bihar Election Controversy: SIR-এর ষড়যন্ত্র? ভোটার লিস্টে নাম ৭ কোটি ৪২ লাখের, ভোট দিয়েছেন ৭ কোটি ৪৫ লাখ! বিহারে ২.৫০ কোটি বেশি ভোটার কী করে?
Delhi Red Fort Blast: WATCH: ভয়ে অস্থির হচ্ছে, ব্য়াগ থেকে বন্ধ ফোন বের করে চার্জে দিচ্ছে! বিস্ফোরণের আগে আত্মঘাতী উমরের চাঞ্চল্যকর CCTV VDO...

Delhi Red Fort Blast: WATCH: ভয়ে অস্থির হচ্ছে, ব্য়াগ থেকে বন্ধ ফোন বের করে চার্জে দিচ্ছে! বিস্ফোরণের আগে আত্মঘাতী উমরের চাঞ্চল্যকর CCTV VDO...
SIR in Bengal: বাংলায় এসআইআর নিয়ে বড় সমস্যা? BLO-রা বলছেন...কী হবে এবার?

SIR in Bengal: বাংলায় এসআইআর নিয়ে বড় সমস্যা? BLO-রা বলছেন...কী হবে এবার?
Sheikh Hasina Verdict: হাসিনাকে ফাঁসির সাজা শোনালেন কারা? তিন বিচারকই আসলে পাকিস্তানপন্থী রাজাকারের সন্তান!

Sheikh Hasina Verdict: হাসিনাকে ফাঁসির সাজা শোনালেন কারা? তিন বিচারকই আসলে পাকিস্তানপন্থী রাজাকারের সন্তান!
Bus Tragedy: পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে ভয়ংকর সংঘর্ষে গভীর খাদে পড়ল বাস, মর্মান্তিক পরিণতি ৩৭ যাত্রীর

Bus Tragedy: পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে ভয়ংকর সংঘর্ষে গভীর খাদে পড়ল বাস, মর্মান্তিক পরিণতি ৩৭ যাত্রীর

Bird Flu Virus Pandemic: ভয়ংকর! এবার মানুষের শরীরেও বার্ড ফ্লুর প্রাণঘাতী ভাইরাস! ফের একটা মহামারি? আতঙ্কে শিউরে উঠছে বিশ্ব...

Bird Flu Virus Pandemic: ভয়ংকর! এবার মানুষের শরীরেও বার্ড ফ্লুর প্রাণঘাতী ভাইরাস! ফের একটা মহামারি? আতঙ্কে শিউরে উঠছে বিশ্ব...
Rohini Acharya: &#039;কোটি কোটি টাকা আর ভোটের টিকিটের লোভে বাবাকে কিডনি দিয়েছিস...&#039; হারের দায় রোহিণীর উপর চাপিয়ে দিদিকে জুতো মারলেন তেজস্বী...

Rohini Acharya: 'কোটি কোটি টাকা আর ভোটের টিকিটের লোভে বাবাকে কিডনি দিয়েছিস...' হারের দায় রোহিণীর উপর চাপিয়ে দিদিকে জুতো মারলেন তেজস্বী...
Accident in Madinah: মৃত্যুপুরী মদিনা! ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় ঘুমের মধ্যে ঝলসে গেল ৪২ ভারতীয়...

Accident in Madinah: মৃত্যুপুরী মদিনা! ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় ঘুমের মধ্যে ঝলসে গেল ৪২ ভারতীয়...