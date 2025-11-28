Breaking News Live Update: মরশুমের শুরুতেই শীতের সবজির দাম আগুন! পাল্লা দিয়ে ঊর্ধ্বমুখী মাছ, মাংস, ডিমের দামও...

28 November 2025, 11:30 AM
SIR in Bengal: আজ, শুক্রবার সকালে নির্বাচন কমিশনে যাওয়ার কথা তৃণমূল প্রতিনিধি দলের। নির্ধারিত সময় ছিল ১১টা। বাংলায় এসআইআর-সংক্রান্ত একগুচ্ছ অভিযোগ নিয়ে কমিশনের দ্বারস্থ হতে চলেছে তৃণমূল। তাঁদের বক্তব্য, অল্প সময়ের ব্যবধানে হচ্ছে এই এসআইআর, এসআইআরে বিএলও-দের উপর অত্যধিক চাপ পড়ছে, এই চাপ সহ্য করতে না পেরে একের পর এক বিএ ও-র আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটছে। তৃণমূলের রয়েছে কমিশনের পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগও। এরকম একাধিক ইস্যুতে নালিশ জানানো হবে কমিশনকে। কমিশন তৃণমূলের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দলকে দেখা করার অনুমতি দিয়েছে। এদিকে, তৃণমূল অনড়, তাদের ১০ প্রতিনিধিই কমিশনের সঙ্গে দেখা করবেন।
Belur Gunfire Case: বেলুড়ের সাঁপুইপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলপ্রধান বাবু মণ্ডলকে গুলি। খুব কাছ থেকে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বাবু মণ্ডল। এলাকায় উত্তেজনা। জানা গিয়েছে, রাত ১০টা নাগাদ তাঁর এক সঙ্গীর সঙ্গে বাইকে করে যখন ফিরছিলেন বাবু, তখনই দুষ্কৃতীরা তাঁকে সামনে থেকে গুলি করে। ঘটনাটি ঘটে ষষ্ঠীতলা মালিবাগানের সামনে। প্রধানের সঙ্গে থাকা অন্য ব্যক্তিরও গুলি লাগে বলে পুলিসসূত্রে খবর। তাঁদের প্রথমে বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে হাওড়া একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিস। রাজনৈতিক কারণে এই ঘটনা, নাকি এর পিছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। স্থানীয়রা জানান, এরকম ঘটনা এখানে এর আগে ঘটেনি। জানা গিয়েছে, প্রধানের ব্যবসা রয়েছে। তাই ব্যবসায়িক শত্রুতার জেরেও এই ঘটনা ঘটতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ঘটনায় উঠে আসছে বাসু নামে এক দুষ্কৃতীর নাম। সে গুলি চালিয়েছে বলে জানতে পেরেছে পুলিস। তার সন্ধানে তল্লাশি চলছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজও।
Purulia Price Rise: শীতের মরশুমেও বাড়ছে সবজির দাম! এ ছবি পুরুলিয়ার। দাম বাড়ছে এমনকি, পুরুলিয়ার বাজারজাত শাক-সবজির দামও। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মাছ, মাংস এবং ডিমের দামও। লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, বেগুন, কাঁচালঙ্কা থেকে শুরু করে দাম বেড়েছে আদা, রসুন, আলু, লাল আলু, পিয়াঁজেরও। শাক-সবজির ঊর্ধ্বমুখী দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসনের লাগাতার অভিযান চালানো উচিত বলে দাবি সাধারণ মানুষের। অবশ্য গতকাল থেকেই এই অভিযান শুরু করেছে ডিস্ট্রিক্ট এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ, এগ্রিকালচার, মেট্রোলজি এবং ফুড সেফটি দফতরের আধিকারিকরা। তাঁরা জানান, আপাতত বাজারদর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। নিত্যদিন দাম ওঠানামা করছে। তাই প্রতি মাসেই অভিযান চালানো হবে।
Winter in Purulia: কনকনে শীতের আমেজ পুরুলিয়ায়। আজ, শুক্রবার জেলার তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রি! সকাল-সকাল গরম কাপড় গায়ে জড়িয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে বাইরে বেরিয়েছেন সাধারণ মানুষ। সকালের দিকে বেশ কুয়াশাচ্ছন্নও রাস্তাঘাট।
Jalpaiguri: আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসে গণধর্ষণের শিকার হলেন এক যুবতী। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোবা এলাকার শিকারপুর চা-বাগান সংলগ্ন কেবলপাড়ায়। পুলিসসূত্রে জানা গিয়েছে, ডুয়ার্সের বাসিন্দা ওই যুবতী বুধবার আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে স্থানীয় দুই যুবক তাঁকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে!
SIR in Bengal: সময়ের আগেই SIR সংশোধনের কাজ সম্পন্ন করায় কেশপুরের ২০ জন BLO-কে দেওয়া হল সংবর্ধনা। ভোটার তালিকার এই নিবিড় সংশোধন (SIR) সংক্রান্ত কাজের অতিরিক্ত চাপ সামলাতে না পেরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ব্লক লেভেল অফিসারদের (BLO) আত্মহত্যার ঘটনাও সামনে এসেছে। কিন্তু এমন আবহের মধ্যেই কেশপুর ব্লকে দেখা গেল অন্য ছবি। নির্ধারিত সময়ের আগেই SIR-এর কাজ একশো শতাংশ সফলভাবে সম্পন্ন করে নজির গড়লেন কেশপুর ব্লকের ২০ জন বিএলও। এই অসাধারণ কর্মদক্ষতার জন্য তাঁদের সংবর্ধনা জানাল ব্লক প্রশাসন।
SIR in Bengal: রাজ্যের বহু জেলায় যখন SIR-এর কাজ সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন BLO-রা, তখন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সেরে সকলকে চমকে দিলেন আর এক BLO! BLO-দের কেউ চাপ সামলাতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, কারও হৃদরোগের উপসর্গ দেখা দিচ্ছে, কেউ আবার বাড়তি সময় চাইছেন-- অথচ, সেই পরিস্থিতিতেই এই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ২৩১-ঘাটাল বিধানসভার ১৭ নম্বর বুথের মহিলা BLO বাসন্তী মণ্ডল। এই বুথে ভোটারের সংখ্যা ৬০৪ জন। বাসন্তীদেবী পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। প্রতিদিনের অঙ্গনওয়াড়ির দায়িত্বও সামলাচ্ছেন। এর পাশাপাশি নির্ধারিত সময়সীমার অর্ধেকের মধ্যেই SIR-এর সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করে চমকে দিয়েছেন অন্যান্য BLOদের।
SIR in Bengal: এসআরআই এর ফর্ম আপলোড করার সময়ে মৃত্যু মুর্শিদাবাদে এক বিএলও-র। বৃহস্পতিবার রাতে খড়গ্রামের ঝিল্লি গ্রাম পঞ্চায়েতের দিঘা এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, ১৪ নম্বর বুথের বিএলও ছিলেন জাকির হোসেন। এদিন সন্ধ্যায় বাড়িতে ফর্ম আপলোড করার সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। রামপুরহাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় তাঁর।