Breaking News Live Update: সোমেই শুরু বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন! বাঙালি হেনস্থা ও SIR-ইস্যুতে প্রস্তাব আনছে শাসকদল...

1 September 2025, 10:15 AM
Bengal Assembly News: আজ থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন। এই অধিবেশনেই বাঙালি হেনস্থা ও এসআইআর ইস্যুতে প্রস্তাব আনছে শাসকদল। আজ সকাল ১১ টার সময় সর্বদল বৈঠক আছে। তার পরে বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটির বৈঠক। সেই বৈঠকেই স্থির হবে, কবে এই প্রস্তাব আনা হবে এবং ক'দিন ধরে তার আলোচনা হবে। বাঙালি হেনস্হা ইস্যুতে এর আগেও একাধিকবার বিধানসভায় তাঁর বক্তব্যের সময়ে সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সরাসরি এই ইস্যুতে প্রস্তাব আনতে চলেছে শাসকদল।
1 September 2025, 09:00 AM
SSC Updates: স্কুল সার্ভিস কমিশন ২০১৬ যোগ্য চাকরিহারা মঞ্চ আজ, সোমবার আবার হারানো চাকরি ফেরতের দাবিতে পথে নামছে। পুলিসের অনুমতি নেই, তা-ও পথে নেমে আন্দোলন এবং বিকাশ ভবন অভিযান হবে বলে আন্দোলনকারীদের নেতা সুমন বিশ্বাস ঘোষণা করেছেন। চাকরি ফেরতের পাশাপাশি যোগ্য চাকরিহারা সুবল সরেন যেভাবে মারা গিয়েছেন, তার সুবিচারের দাবিও উঠেছে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করেছে।
1 September 2025, 08:15 AM
Kolkata Metro News Updates: শহীদ ক্ষুদিরাম স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের শেষে কবি সুভাষ স্টেশনের দিকে আড়াইশো মিটার দূরে গতকাল রবিবার বিকেল সাড়ে ৩টে নাগাদ ওয়াই লাইন পাতার কাজ শেষ হলেও যাত্রীভোগান্তি তাতে কমেনি। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত প্রায় ২০ থেকে ২৫ মিনিট অন্তর একটি করে ট্রেন যাতায়াত করছে।