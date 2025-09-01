English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Breaking News Live Update: সোমেই শুরু বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন! বাঙালি হেনস্থা ও SIR-ইস্যুতে প্রস্তাব আনছে শাসকদল...

Bengal News LIVE Update: এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর

| Last Updated: Monday, September 1, 2025 - 10:20
Comments |
Breaking News Live Update: সোমেই শুরু বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন! বাঙালি হেনস্থা ও SIR-ইস্যুতে প্রস্তাব আনছে শাসকদল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

1 September 2025, 10:15 AM

Bengal Assembly News: আজ থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন। এই অধিবেশনেই বাঙালি হেনস্থা ও এসআইআর ইস্যুতে প্রস্তাব আনছে শাসকদল। আজ সকাল ১১ টার সময় সর্বদল বৈঠক আছে। তার পরে বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটির বৈঠক। সেই বৈঠকেই স্থির হবে, কবে এই প্রস্তাব আনা হবে এবং ক'দিন ধরে তার আলোচনা হবে। বাঙালি হেনস্হা ইস্যুতে এর আগেও একাধিকবার বিধানসভায় তাঁর বক্তব্যের সময়ে সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সরাসরি এই ইস্যুতে প্রস্তাব আনতে চলেছে শাসকদল।

1 September 2025, 09:00 AM

SSC Updates: স্কুল সার্ভিস কমিশন ২০১৬ যোগ্য চাকরিহারা মঞ্চ আজ, সোমবার আবার হারানো চাকরি ফেরতের দাবিতে পথে নামছে। পুলিসের অনুমতি নেই, তা-ও পথে নেমে আন্দোলন এবং বিকাশ ভবন অভিযান হবে বলে আন্দোলনকারীদের নেতা সুমন বিশ্বাস ঘোষণা করেছেন। চাকরি ফেরতের পাশাপাশি যোগ্য চাকরিহারা সুবল সরেন যেভাবে মারা গিয়েছেন, তার সুবিচারের দাবিও উঠেছে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করেছে।

1 September 2025, 08:15 AM

Kolkata Metro News Updates: শহীদ ক্ষুদিরাম স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের শেষে কবি সুভাষ স্টেশনের দিকে আড়াইশো মিটার দূরে গতকাল রবিবার বিকেল সাড়ে ৩টে নাগাদ ওয়াই লাইন পাতার কাজ শেষ হলেও যাত্রীভোগান্তি তাতে কমেনি। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত প্রায় ২০ থেকে ২৫ মিনিট অন্তর একটি করে ট্রেন যাতায়াত করছে।

পরবর্তী খবর

Sikh Man Performing Gatka On Road: লস অ্যাঞ্জেলসের রাস্তায় তরোয়াল হাতে &#039;গাটকা&#039; প্রদর্শন! &#039;ওপেন ফা*য়ার&#039; পুলিসের, লুটিয়ে পড়লেন গু*লিবিদ্ধ শিখ যুবক... শেষ মুহূর্তের ভিডিয়ো

Sikh Man Performing Gatka On Road: লস অ্যাঞ্জেলসের রাস্তায় তরোয়াল হাতে 'গাটকা' প্রদর্শন! 'ওপেন ফা*য়ার' পুলিসের, লুটিয়ে পড়লেন গু*লিবিদ্ধ শিখ যুবক... শেষ মুহূর্তের ভিডিয়ো
Krishnanagara Student Death: কৃষ্ণনগর ছাত্রী খু*নে*র তদন্তে বড় সাফল্য পুলিসের, গুজরাট থেকে গ্রেফতার...

Krishnanagara Student Death: কৃষ্ণনগর ছাত্রী খু*নে*র তদন্তে বড় সাফল্য পুলিসের, গুজরাট থেকে গ্রেফতার...
Murshidabad School: স্কুলে তাণ্ডব! ঘুমন্ত শিক্ষকদের উপরে চড়াও ছাত্ররা, উইকেট-রড-লাঠি দিয়ে...

Murshidabad School: স্কুলে তাণ্ডব! ঘুমন্ত শিক্ষকদের উপরে চড়াও ছাত্ররা, উইকেট-রড-লাঠি দিয়ে...

Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে মেঘলা আকাশ, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দুর্যোগ! উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি! বাংলা জুড়ে ফের প্লাবন?

Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে মেঘলা আকাশ, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দুর্যোগ! উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি! বাংলা জুড়ে ফের প্লাবন?
Odisha construction worker cracked NEET: ৫০০ টাকার দিনমজুরিতে ঠিকা শ্রমিক! NEET ক্র্য়াক করে ডাক্তারি পড়ার স্বপ্নপূরণ শুভমের...

Odisha construction worker cracked NEET: ৫০০ টাকার দিনমজুরিতে ঠিকা শ্রমিক! NEET ক্র্য়াক করে ডাক্তারি পড়ার স্বপ্নপূরণ শুভমের...
Bengal Weather Update: স্কোয়াল ফ্রন্ট, উল্লম্ব মেঘ, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি! ভয়াবহ গরমের পরে ভয়ংকর দুর্যোগের রক্তচক্ষু...

Bengal Weather Update: স্কোয়াল ফ্রন্ট, উল্লম্ব মেঘ, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি! ভয়াবহ গরমের পরে ভয়ংকর দুর্যোগের রক্তচক্ষু...
Mohun Bagan: ৩ বছরে ৭ ট্রফি, ৯৭ ম্যাচে ৬৪ গোল! এবার মোহনবাগানে নেইমারের সতীর্থ, OMG!

Mohun Bagan: ৩ বছরে ৭ ট্রফি, ৯৭ ম্যাচে ৬৪ গোল! এবার মোহনবাগানে নেইমারের সতীর্থ, OMG!

Bihar Assembly Election: কুর্সি থাকবে নীতীশ কুমারের! বিহার বিধানসভা ভোটের আগে জনমত সমীক্ষায় বিশাল চমক

Bihar Assembly Election: কুর্সি থাকবে নীতীশ কুমারের! বিহার বিধানসভা ভোটের আগে জনমত সমীক্ষায় বিশাল চমক
Husband Kills Wife and Mother-in-law: দিল্লির দজ্জাল! ছেলের জন্মদিনে স্ত্রী, শাশুড়িকে মেরে র*ক্তে ভাসাল ঘর...

Husband Kills Wife and Mother-in-law: দিল্লির দজ্জাল! ছেলের জন্মদিনে স্ত্রী, শাশুড়িকে মেরে র*ক্তে ভাসাল ঘর...
Deadly Earthquake: মৃত্যুদূতের মতো ঘুমের মধ্যে হানা! লহমায় নরক শহর-নগর-গ্রাম! ভয়াল ভূকম্পে মৃত্যুর কোনও হিসেব নেই...

Deadly Earthquake: মৃত্যুদূতের মতো ঘুমের মধ্যে হানা! লহমায় নরক শহর-নগর-গ্রাম! ভয়াল ভূকম্পে মৃত্যুর কোনও হিসেব নেই...