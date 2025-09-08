English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Breaking News Live Update: দাঁড়িয়ে থাকা লরিতে মরণধাক্কা কলাবোঝাই টোটোর! টোটোযাত্রীর মৃত্যু, গুরুতর জখম এক...

Bengal News LIVE Update: এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর

| Last Updated: Monday, September 8, 2025 - 09:47
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-

8 September 2025, 09:45 AM

kalna Road Accident: কালনা কাটোয়া STKK রোডের উপর পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনায় জখম ১। জানা গিয়েছে, এদিন রবিবার আনুমানিক রাত ৯টা ৫০ নাগাদ  নিচু চাপাহাটি বলখেলা মাঠ এসটিকেকে রোডের উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরিতে কলাবোঝাই একটি টোটো এসে ধাক্কা মারে। ঘটনায় টোটোতে থাকা একজনের মৃত্যু হয়, আর একজন গুরুতর জখম হন। 

8 September 2025, 08:45 AM

Canning Road Accident: গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন এক গৃহবধূ। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত লর্ড ক্যানিংয়ের বাড়ির সামনে। গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হয়েছেন ছকিনা সেখ নামে ওই মহিলা।

SSC Exam: &#039;দাগি&#039;দের নাম ও রোল নম্বর দিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে নোটিশ!

Gopal Patha: বাংলার &#039;মিথ্যা ফাইলস&#039; নয়, এবার প্রকাশ্যে &#039;প্রকৃত ফাইলস&#039;! সত্য জানাতে আসছে &#039;মহাগুরু&#039;...

Shatarup Ghosh on Anirban Bhttacharya&#039;s song: &#039;আমি সেদিন ওই শো-তেই ছিলাম! আমার খুব আফশোস.... &#039; হুলিগানইজ়ম গান বিতর্কে শতরূপ বললেন...

Gold Silver Rate: ট্রাম্পের শুল্কগুঁতোর পর সোনার দামের ফের রেকর্ড, ১ পেরিয়ে দেড় লাখের পথে! ছুটছে রুপোও...

Nude Gang: একলা মেয়ে দেখলেই যেখানে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ছে &#039;ন্যুড গ্যাং&#039;! হায়নাদের খুঁজতে আকাশে ড্রোন...

Bihar man train stunt to touch woman: WATCH | চলন্ত ট্রেন থেকে ঝুঁকে যুবতীকে ছোঁওয়ার নোংরা চেষ্টা! ভাইরাল যুবকের ভয়ংকর স্টান্ট...

Team India New ODI Captain: টিম ইন্ডিয়া বেছে নিল নতুন ওডিআই অধিনায়ক, সাতাশের কাপজয়ের স্বপ্নে বিভোর রোহিতের বিদায়!

Khagen Murmu: উচ্চ রক্তচাপে গুরুতর অসুস্থ BJP সাংসদ খগেন মুর্মু! হাসপাতালে এখন কেমন আছেন?

SSC Examination: SSC পরীক্ষা দিতে উত্তরপ্রদেশ থেকে বাংলায়, পরীক্ষার্থীর টাকা-মোবাইল নিয়ে...

Bengal Weather Update: পুজোয় এবার ভিলেন বৃষ্টি! বিশ্বকর্মা পুজোর পর থেকেই প্রবল বর্ষণ... প্লাবনের আশঙ্কা...

