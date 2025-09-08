Breaking News Live Update: দাঁড়িয়ে থাকা লরিতে মরণধাক্কা কলাবোঝাই টোটোর! টোটোযাত্রীর মৃত্যু, গুরুতর জখম এক...

8 September 2025, 09:45 AM
kalna Road Accident: কালনা কাটোয়া STKK রোডের উপর পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনায় জখম ১। জানা গিয়েছে, এদিন রবিবার আনুমানিক রাত ৯টা ৫০ নাগাদ নিচু চাপাহাটি বলখেলা মাঠ এসটিকেকে রোডের উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরিতে কলাবোঝাই একটি টোটো এসে ধাক্কা মারে। ঘটনায় টোটোতে থাকা একজনের মৃত্যু হয়, আর একজন গুরুতর জখম হন।
8 September 2025, 08:45 AM
Canning Road Accident: গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন এক গৃহবধূ। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত লর্ড ক্যানিংয়ের বাড়ির সামনে। গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হয়েছেন ছকিনা সেখ নামে ওই মহিলা।