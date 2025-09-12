Breaking News Live Update: দেশের ১৫ তম উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ সিপি রাধাকৃষ্ণনের...

12 September 2025, 11:00 AM
CP Radhakrishnan takes oath as 15th Vice President of India: দেশের ১৫ তম উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন সিপি রাধাকৃষ্ণান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ও। উপস্থিত অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, ধর্মেন্দ্র প্রধান-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপালরা। আছেন বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মঙ্গলবারই বিরোধী জোটের প্রার্থী বি সুদর্শন রেড্ডিকে ১৫২ ভোটে হারিয়েছেন সিপি রাধাকৃষ্ণান।
12 September 2025, 09:30 AM
Nepal Updates: নেপালি সংবাদপত্রের দাবি অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার ম্যারাথান বৈঠকের পরে নেপালের রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌডেল জেন জি-র প্রস্তাব মেনে সুশীলা কার্কির নামই অন্তবর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে মেনে নিয়েছেন। কিন্ত তা সত্ত্বেও রয়েছে জটিলতা। জেন জি-র দাবি, বর্তমান সংসদ ভেঙে দিতে হবে। সেটা ভাঙতে গেলে রয়েছে সাংবিধানিক জটিলতা। ফলে, সংবিধান বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি।
12 September 2025, 08:45 AM
Jadavpur Universiy: যাদবপুরে ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু। ঝিলে ভেসে উঠল ইংরেজি বিভাগের ছাত্রীর দেহ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের পুকুর থেকে তৃতীয় বর্ষের এই ছাত্রীকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, হাসপাতাল তাঁকে মৃত ঘোষণা করে। ফের চাঞ্চল্য যাদবপুরে। ময়নাতদন্তের পরে বিস্তারিত জানা যাবে বলে খবর। তরুণীর বাড়ি নিমতা থানার অন্তর্গত ললিত গুপ্ত স্ট্রিটে।
12 September 2025, 08:45 AM
SIR in West Bengal: রাজ্যে SIR-এর কাজ একপ্রকার শুরুই করে দিল নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের সব জেলার জেলা নির্বাচনী আধিকারিক (পদাধিকারবলে যাঁরা জেলাশাসক)-দের ভোটার তালিকা ম্যাপিং (মিলিয়ে দেখা)-এর কাজ করার নির্দেশ পাঠানো হল। ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে ২০২৫ সালের ভোটার তালিকা ম্যাপিং-এর কাজ এই মাসের ২০ তারিখের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ পাঠানো হল।