Zee News Bengali
Breaking News Live Update: মহাসপ্তমী! ভোর থেকেই বাগবাজার গঙ্গার ঘাটে নবপত্রিকা স্নান শুরু...

Bengal News LIVE Update: এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর

| Last Updated: Monday, September 29, 2025 - 08:26
Comments |
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-

Durga Puja 2025: পঞ্চমীতে পূজিতা মা স্কন্দমাতা! দুর্গার এই রূপের বৈশিষ্ট্য কী? পুজোর কী আচার?

Durga Puja 2025: ষষ্ঠীতে পূজিতা মা কাত্যায়নী! দুর্গার এই রূপের বৈশিষ্ট্য কী? পুজোর কী আচার?

Durga Puja 2025: শ্রীভূমির কাছেই ফিরল হারানো &#039;ডাক&#039;! শহরের এই পুজোর সম্বন্ধে জানেন? শুনুন তাহলে...

Bank Holiday&#039;s in October 2025: সারা মাস জুড়ে উত্‍সব আর উদযাপন! এর মধ্যেই জেনে নিন কবে ব্যাংক খোলা থাকবে, কবে করবেন দরকারি কাজগুলো?

Durga Puja 2025: শহরের এই বিখ্যাত স্কুলে এবার দুর্গাপুজো, উদ্বোধনে হাজির প্রসেনজিৎ...

Madhya Pradesh Incident: ঘরে ৫ বছরের শিশু পুত্র, সব ছেড়ে ননদের সঙ্গে পালিয়ে লিভ ইনে বউদি...

1 Million Year 0ld Human Skull Mystery: ১০০০০০০ বছরের পুরনো খুলি! নতুন করে লিখতে হবে মানুষের ইতিহাস? বিস্মিত বিজ্ঞানীরা বলছেন...

Stampede in Vijay Rally: অভিনেতা থালাপথি বিজয়ের সমাবেশে প্রবল হুড়োহুড়ি, পদপিষ্ট হয়ে মৃত কমপক্ষে ৩১

Durga Puja 2025: দুর পরবাসে বাঙালির প্রাণের উৎসব, জাম্বিয়াতে ৪৬ বছর ধরে পূজিত হন দশভূজা...

Terrible Road Accident: ঠাকুর আনতে গিয়ে ভয়ংকর দুর্ঘটনা! ইটের পাঁজায় সজোরে ধাক্কা, মৃত ৩...

