PM Modi Visit West Bengal Live: বিমানবন্দর চত্বরে তৃণমূল-বিজেপি রণক্ষেত্র! আক্রান্ত মহিলারাও, গ্রেফতার দমদমের কাউন্সিলর 'ফুচু'

শুভেন্দু অধিকারী
বেলা ১২-৩০ নাগাদ চিনার পার্ক থেকে বেরিয়ে তারকেশ্বর রওনা হবেন।
বিকেল ৪-৩০ - প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হেলিকপ্টারে তারকেশ্বর থেকে RCTC হেলিপ্যাডে বিকেল ৫ টা নাগাদ কলকাতায় নামবেন শুভেন্দু অধিকারী।
এখান থেকেই চলে যাবেন নবান্ন।
রাত ৮টা নাগাদ নবান্ন থেকে বেরিয়ে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে যোগ দিবসের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে যাবেন শুভেন্দু অধিকারী।
রাত ৯ টা নাগাদ নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে চিনার পার্কের বাড়ি যাবেন মুখ্যমন্ত্রী।
সাতসকালে গ্রেফতার জাহাঙ্গির খানের স্ত্রী। ফলতা থানায় হামলার ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ধৃতের নাম সারিনা বিবি(৩৭)।
গোল্ডেন লাঙ্গুর (এটি একমাত্র অসমের মানস ন্যাশনাল পার্কে পাওয়া যায় ) বাংলাদেশে পাচারের আগেই অসম থেকে ধৃত এক বাংলাদেশি,পাঁচজন পশ্চিমবঙ্গ নদীয়া ও তিনজন অসমের পাচারকারী। উদ্ধার ৮ টি গোল্ডেন লেঙ্গুর। সূত্রের খবর, এই বাংলাদেশি পাচারকারী জামাল বেশ কয়েকদিন আগেই নদীয়া এলাকার একটি বর্ডার থেকে বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করে , এরপরে নদীয়ার পাঁচজন পাচারকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তার পাশাপাশি অসমের তিনজনের পাচারকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে। নদীয়া থেকে একটা স্করপিও ভাড়া করে চলে যায় আসামে সেখানে আগে থেকেই পাচারকারীরা এই গোল্ডেন লাঙ্গুর গুলি ধরে রেখেছিল। গোপন সূত্রে খবর পায় অসম এস টি এফ এবং এসএসবি জওয়ানরা। তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় পাচারের আগেই সূত্রের খবর অনুযায়ী গাড়িটিকে আটক করা হয় এর পাশাপাশি নয় জন পাচারকারীকে আটক করা হয়। গাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার হয় এই গোল্ডেন ল্যাংগুর গুলি। জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পেরেছে এই গোল্ডেন ল্যাংগুয়েজগুলি বাংলাদেশের নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে বিভিন্ন দেশে মোটা টাকার বিনিময় বিক্রি করার ছক ছিল।
জামাইষষ্ঠীর বাজারে উপচে পড়া ভিড়। ফল, মাছ, মাংস থেকে পুজোর সামগ্রী—সবকিছুর চাহিদা তুঙ্গে। জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে জলপাইগুড়ির বাজারে লিচুর দাম কেজিতে ১০০০ টাকা, খাসির মাংস ১০০০ টাকা, ইলিশ ১০০০ টাকা ছুঁলেও জামাইয়ের আপ্যায়নে কোনও খামতি রাখতে নারাজ শ্বশুরবাড়ির লোকজন। দাম বাড়লেও বাঙালির আবেগে ভাটা নেই। জলপাইগুড়িতে জমজমাট জামাইষষ্ঠীর বাজার।
নতুন সেতু তৈরি, তবু উদ্বোধন অধরা! ভাঙা সেতুর ঝুঁকি নিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে। তাই ক্ষোভে ফুঁসছে জামালপুর। একদিকে মৃত্যুফাঁদ হয়ে ওঠা ভাঙাচোরা পুরোনো সেতু, অন্যদিকে সম্পূর্ণ তৈরি নতুন সেতু। কিন্তু উদ্বোধনের অপেক্ষায় থাকা নতুন সেতুতে এখনও সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের চৌবেড়িয়া সংলগ্ন ডিভিসি সেচ ক্যানেলের উপর নির্মিত নতুন সেতুটি দীর্ঘদিন ধরেই অচল অবস্থায় পড়ে আছে। ফলে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।
দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার পুলিস গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেফতার করলে। ধৃতের নাম বাবলু হালদার। ধৃতের বাড়ি কাঁঠালবেড়িয়া পঞ্চায়েতের কালতলা এলাকা। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সুত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে একটি বড় বন্দুক-সহ ওই যুবককে গ্রেফতার করে বাসন্তী থানার পুলিস। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রটি বাজেয়াপ্ত করে তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি এই ঘটনায় বাসন্তী থানার পুলিস বেআইনি অস্ত্রের জন্য একটি মামলা রুজু করেছে। বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রের উৎস ও ঘটনার সাথে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র চক্রের সঙ্গে ধৃতের যোগাযোগ থাকতে পারে। ঘটনার তদন্ত চলছে।
West Bengal Day Celebration Live Updates: আজ দুপুর ১২:৩০ মিনিটে চিনার পার্কের বাড়ি থেকে তারকেশ্বরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে কর্মসূচি সেরে বিকেল ৪:৩০ মিনিটে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একই হেলিকপ্টারে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে বিকেল ৫টা নাগাদ আরসিটিসি (RCTC) হেলিপ্যাডে নামবেন এবং সেখান থেকে সরাসরি নবান্নে যাবেন। এরপর রাত ৮টা নাগাদ নবান্ন থেকে বেরোবেন এবং আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম পরিদর্শনে যাবেন। সবশেষে, রাত ৯টা নাগাদ স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে চিনার পার্কের নিজের বাড়িতে ফিরে যাবেন তিনি।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে হওয়ার পরেই বিজেপি তৃণমূলের মধ্যে প্রথমে ঝামেলা তারপর মারামারি। এই ঘটনা বিজেপির বেশ কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছে বলে জানা যায়।পরে আহত বিজেপি কর্মীদের চিকিৎসার জন্য আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনায় গ্রেফতার হয় দমদম পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়।
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