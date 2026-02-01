Union Budget 2026 Live: বাজেটে জুড়ল বাংলা! ডানকুনি থেকে সুরাত পর্যন্ত ফ্রেট করিডর...

1 February 2026, 12:30 PM
Union Budget 2026 Live Updates: নির্মলার বাজেট প্রস্তাবের পর হতাশ শেয়ার বাজার। সেনসেক্স পড়ল ১৬০০ পয়েন্ট আর নিফটিও পড়ল ৬০০ অংক।
Union Budget 2026 Live Updates: সোলার গ্লাস তৈরির জন্য সোডিয়াম অ্যান্টিমোনেটের উপর কোন কাস্টমস শুল্ক আরোপ করা হবে না।
Union Budget 2026 Live Updates: ২০৩৫ পর্যন্ত পারমাণবিক শক্তি প্রকল্পের জন্য পণ্য আমদানির উপর কোনও কাস্টমস শুল্ক আরোপ করা হবে না।
Union Budget 2026 Live Updates: কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬ প্রস্তাবের সময় সেনসেক্স ৮০০ পয়েন্ট কমেছে।
Union Budget 2026 Live Updates: চামড়ার পণ্য সস্তা হবে। চামড়া রফতানির জন্য নির্দিষ্ট উপকরণগুলির শুল্কমুক্ত আমদানি অনুমোদন করা হবে।
Union Budget 2026 Live Updates: সরাসরি কর সংক্রান্ত বিষয়ে, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে করদাতাদের জন্য সহজতর নিয়ম প্রস্তাব করেছেন।
তিনি ঘোষণা করেছেন: বিদেশি ট্যুর প্যাকেজ বিক্রির উপর TCS ৫% এবং ২০% থেকে কমিয়ে ২% করা হবে, এবং কোন ন্যূনতম পরিমাণের শর্ত থাকবে না। তিনি আরও জানান যে, লিবারালাইজড রেমিট্যান্স স্কিমের আওতায় শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য পাঠানো অর্থের উপর TCS ৫% থেকে কমিয়ে ২% করা হবে।
Union Budget 2026 Live Updates: অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে SHE (Self-Help Entrepreneur) স্টোর প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছেন। এই সম্প্রদায়-অধিকারিত খুচরা দোকানগুলো মহিলাদের উদ্যোক্তাদের সহায়তা করার জন্য তৈরি করা হবে, যাতে তারা তাদের পণ্য বাজারজাত করতে এবং ব্যবসা বাড়াতে একটি প্ল্যাটফর্ম পায়।
Union Budget 2026 Live Updates: সামুদ্রিক পণ্যের দাম কমবে। চামড়া শিল্পকে ছাড় দেওয়া হবে। দাম কমবে পারমাণবিক বিদ্যুতেরও।
Union Budget 2026 Live Updates: লগ্নিতে আগ্রহ বাড়াতে করদাতাদের জন্য ১৫জি আবং ১৫ এইচ নিয়ে বড় ঘোষণা। একাধিক সংস্থায় যাঁরা লগ্নি করেছেন তাঁরা সরাসরি সংস্থ থেকে সংসাপত্র নিতে পারবেন। ১৬তম ফিনান্স কমিশনের প্রস্তাবে মান্যতা। মোট আয়ের ৪১ শতাংশ ফিরিয়ে দেওয়া হবে রাজ্যগুলিকেই। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে রাজ্যগুলির জন্য বরাদ্দ ১.৪ লক্ষ কোটি টাকা।
Union Budget 2026 Live Updates: কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেছেন, '২০২৬-২৭ অর্থবছরে, সরকারি ঘাটতি GDP-র ৪.৪% হবে। ২০২৭-২৮ অর্থবছরে, সরকারি ঘাটতি GDP-র ৪.৩% হবে।'
Union Budget 2026 Live Updates: অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে একটি ছয় মাস মেয়াদী বিদেশী সম্পত্তি ঘোষণা স্কিম প্রস্তাব করেছেন। এই স্কিমটি ছোট করদাতাদের যেমন ছাত্র, প্রযুক্তি পেশাজীবী এবং স্থানান্তরিত NRIsদের উপকারে আসবে, তাদের বিদেশী সম্পত্তি সহজে নিয়মিত করার সুযোগ প্রদান করবে।
Union Budget 2026 Live Updates: কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য ১০ হাজার কোটির বিশেষ বরাদ্দ।
Union Budget 2026 Live Updates: আর্থিক ক্ষতিপূরণে আর দিতে হবে না আয়কর। বড় ঘোষণা নির্মলা সীতারমণের। শুধু তাই নয়, আইটি রিটার্ন জমা দেওয়ার সময়সীমাও বাড়ল। এবার স্বল্প জরিমানায় ৩১ মার্চ পর্যন্ত রিটার্ন রিভাইজ করা যাবে। আগে ডেডলাইন ছিল ৩১ ডিসেম্বর।
Union Budget 2026 Live Updates: কর রিটার্ন সংশোধনের জন্য সময়সীমা বৃদ্ধি করা হবে, তবে একটি সামান্য ফি দিতে হবে।
যারা ITR-1 এবং ITR-2 ফাইল করেন, তারা ৩১ জুলাই পর্যন্ত রিটার্ন জমা দিতে পারবেন।
অডিট ছাড়া ব্যবসায়িক এবং ট্রাস্টের ক্ষেত্রে রিটার্ন জমা দেওয়ার সময়সীমা ৩১ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হবে।
বিদেশী নিবন্ধিত (NRI) বিক্রেতাদের কাছ থেকে অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের উপর TDS এখন স্থানীয় ক্রেতা কর্তৃক কাটা হবে, পূর্বের TAN উল্লেখ করার নিয়মটি বাদ দেওয়া হয়েছে।
Union Budget 2026 Live Updates: আয়কর জমা আরও সহজ হবে। বাড়ল আয়কর জমার সময়সীমা।
Union Budget 2026 Live Updates: অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুর পুলিকাট লেকের পাশে পর্যটন ও বায়োডাইভার্সিটি প্রচারের জন্য পাখি দেখার ট্রেইল তৈরি করা হবে। এছাড়াও, এই বছর ভারত প্রথম গ্লোবাল বিগ ক্যাট সামিটের আয়োজন করবে, যেখানে ৯৫টি দেশের সরকারপ্রধান এবং মন্ত্রীরা অংশগ্রহণ করবেন।
Union Budget 2026 Live Updates: অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ অন্ধ্রপ্রদেশ, সিকিম, মিজোরাম এবং ত্রিপুরায় বৌদ্ধ সার্কিট উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ ঘোষণা করেছেন।
Union Budget 2026 Live Updates: ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে শুরু হবে নতুন আয়কর আইন।
Union Budget 2026 Live Updates: সারা দেশে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় টাউনশিপ তৈরি হবে বলে জানালেন অর্থমন্ত্রী। এক মধ্যে থাকবে গবেষণাকেন্দ্রও।
Union Budget 2026 Live Updates: বাংলার জন্য আরও একটি বড় ঘোষণা। দুর্গাপুরে শিল্প করিডর গড়ে তোলার প্রস্তাবের কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।
Union Budget 2026 Live Updates: ভারতের বাইরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের পোর্টফোলিয়ো বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে ইকুইটিতে বিনিয়োগ করার অনুমতি দেওয়া হবে। ব্যক্তিগত সীমা ৫% থেকে বাড়িয়ে ১০% করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যেখানে এই ধরনের সমস্ত বিনিয়োগকারীদের জন্য সম্মিলিত সীমা ১০% থেকে বাড়িয়ে ২৪% করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তিগত বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারতীয় সংস্থাগুলিতে আরও অর্থবহ অংশীদার হতে পারেন।
Union Budget 2026 Live Updates: কর্পোরেট বাজারকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার একটি বাজার-নির্মাণ কাঠামো চালু করবে বলে ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর।
Union Budget 2026 Live Updates: ১০ হাজার গাইডদের আপস্কেলিং করা হবে আইআইএমের সাহায্যে। মাউন্টেন ট্রেইন— হিমাচল, উত্তরাখন্ড, জম্মু কাশ্মীর এবং আরাকু ভ্যালিতে। বিগ ক্যাট সামিট আয়োজিত হতে চলেছে ভারতে। কনজার্ভেশন নিয়ে ১৫টি আর্কিওলজিক্যাল সাইট তৈরি।
Union Budget 2026 Live Updates: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি চাকরির উপর কতটা প্রভাব ফেলছে, তার মূল্যায়ন করতে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি তৈরি করা হচ্ছে।
Union Budget 2026 Live Updates: খেলো ইন্ডিয়া মিশন তৈরি হবে ক্রীড়াক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনার জন্য।
Union Budget 2026 Live Updates: তিনটে ‘অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ’ তৈরি হবে দেশে। সারা দেশে ১৬ হাজার নতুন সেকেন্ডারি স্কুল তৈরি হবে। প্রতি জেলায় একটি করে মহিলাদের হস্টেল তৈরি করা হবে।
Union Budget 2026 Live Updates: আগামী পাঁচ বছরে ২০টি নতুন জাতীয় জলপথ চালু করার পরিকল্পনা সরকারের। জলপথের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হবে। অভ্যন্তরীণ জলপথের জন্য জাহাজ মেরামতের বাস্তুতন্ত্র বারাণসী এবং পটনায় তৈরি হবে।
Union Budget 2026 Live Updates: বড় শহরে মিউনিসিপ্যাল বন্ড রিলিজে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ। Service sector-এ বিশেষ নজর। অ্যালায়েড কেয়ারে বিশেষ নজর। বয়ষ্কদের চিকিৎসায় বেশি জোর। ১.৫ লক্ষ কেয়ার গিভারদের ট্রেনিং দেওয়া হবে। দেশে ৫ রিজিওনাল মেডিক্যাল হাব তৈরি করা হবে। মেডিক্যাল টুরিজমে বাড়তি জোর দিতে।
Union Budget 2026 Live Updates: পরিষেবা ক্ষেত্রে বিশ্বের ১০ শতাংশ বাজার দখল করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। এর জন্য বিশেষ কমিটি তৈরি করা হবে।
Union Budget 2026 Live Updates: বিকশিত ভারতের জন্য তৈরি হবে হাই লেভেল কমিটি।
Union Budget 2026 Live Updates: টিয়ার ২, টিয়ার ৩ শহর এবং মন্দির শহরের জন্য বাড়তি নজর। সিটি ইকনমিক রিজিওনে নজর।
Union Budget 2026 Live Updates: ৭ হাই স্পিড ট্রেন করিডোর। বারাণসী থেকে শিলিগুড়ি তার মধ্যে একটি।
Union Budget 2026 Live Updates: ২০২৬-২৭ আর্থিক বছরের বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ৪.৪ শতাংশ: নির্মলা। ২০২৬-২৭ আর্থিক বছরের বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ৪.৪ শতাংশ, লোকসভায় জানালেন নির্মলা সীতারমণ।
Union Budget 2026 Live Updates: সেমিকন্ডাক্টর মিশনের গতিকে পুঁজি করে ব্যয় করা হবে ৪০,০০০ কোটি টাকা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃত্রিম মেধা বা এআইয়ের ব্যবহার বাড়ানো হবে।
Union Budget 2026 Live Updates: বাংলার জন্য বড় ঘোষণা। ডানকুনিতে তৈরি হবে পণ্য পরিবহণের বিশেষ করিডর। একই করিডর তৈরি হবে সুরাতেও।
Union Budget 2026 Live Updates: ভারতের ‘সেমিকন্ডাক্টর মিশন ২.০’ সেমিকন্ডাক্টরের জন্য শিল্প-নেতৃত্বাধীন গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে মনোনিবেশ করবে।
Union Budget 2026 Live Updates: খেলাধুলো সংক্রান্ত সরঞ্জাম তৈরিতে ভারত বিশ্বের সেরা হয়ে উঠতে পারে: অর্থমন্ত্রী।
Union Budget 2026 Live Updates: ওড়িশা, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ুতে বিরল ধাতুর হাব তৈরি হবে। খনিতে জোর দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। বস্ত্রশিল্পে বিশেষ নজরে দেওয়ার কথা জানালেন।
Union Budget 2026 Live Updates: ভারতকে বায়ো ফার্মার হাবে পরিণত করতে তৈরি হবে ‘বায়োফার্মা শক্তি’ প্রকল্প, বরাদ্দ ১০ হাজার কোটি। জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।
Union Budget 2026 Live Updates: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিশেষ জোর ২০২৬-এর বাজেটে।
Union Budget 2026 Live Updates: ভারতের অর্থনীতি আগের থেকে অনেক স্থিতিশীল, দাবি অর্থমন্ত্রীর।
Union Budget 2026 Live Updates: বাজেট শুরু সংসদভবনে। ভারতের অর্থনীতি ৭ শতাংশ বেড়েছে: নির্মলা।
Union Budget 2026 Live Updates: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, আজ উপস্থাপিত কেন্দ্রীয় বাজেটটি একটি 'বিকশিত ও আত্মনির্ভর ভারত বাজেট,' যা সরকারের উন্নয়ন এবং আত্মনির্ভরতার উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা তুলে ধরে।
Union Budget 2026 Live Updates: বাজেটের আগে সাধারণ রীতি অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি মুর্মু অর্থমন্ত্রীকে দই-চিনি খাইয়ে দেন। তারপর অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতা দিতে সংসদে যান।
Union Budget 2026 Live Updates: বাংলার পাশাপাশি ভোটের দোরগোড়ায় তামিলনাড়ু, কেরল, অসম এবং কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল পুদুচেরি। বাজেট পেশ করতে এসে এবছর নির্মলা সীতারমণ বেছে নিয়েছেন তামিলনাড়ুর কাঞ্জিপুরম সিল্ক শাড়ি। এই পদক্ষেপটি দেশের বিভিন্ন হাতে বোনা কাপড়ের ঐতিহ্যকে সমর্থন করার ধারাবাহিকতা, যেমন মঙ্গলগিরি, ইকাট, বোমকাই, কাঁথা এবং মধুবনী। তামিলনাড়ুর শাড়ি পরার মাধ্যমে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে একটি সঙ্কেত দেওয়া হচ্ছে।
Union Budget 2026 Live Updates: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংসদ ভবনে পৌঁছে গিয়েছেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক। মন্ত্রিসভার বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাজেট ছাড়পত্র পাবে।
Union Budget 2026 Live Updates: অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে বাজেট ভাষণ দেওয়ার রেকর্ড রাখেন। ২০২০ সালে, তাঁর বাজেট ভাষণ ২ ঘণ্টা ৪২ মিনিট ধরে চলেছিল, যা ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ বাজেট ভাষণ ছিল।
Union Budget 2026 Live Updates: নবম বার বাজেট পেশ করতে চলেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। লোকসভায় সকাল ১১টায় বাজেট পেশ করবেন তিনি।
Union Budget 2026 Live Updates: অর্থমন্ত্রী আশা করা হচ্ছে, বাজেটের অংশ B-তে শীঘ্রই শুরু হওয়া এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্য দুইটাই তুলে ধরবেন। ভারত ২১ শতকের দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করছে, তাই তিনি দেশের শক্তি এবং বৈশ্বিক উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে কথা বলবেন।
Union Budget 2026 Live Updates: এই বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট ৭৫ বছরের এক পুরনো ঐতিহ্য ভেঙে যাবে। এতদিনে, বাজেট ভাষণের মূল অংশ ছিল অংশ A, যেখানে মূলত বাজেটের বিষয়বস্তু আলোচনা করা হত, এবং অংশ B তে ট্যাক্স ও নীতি ঘোষণা করা হত। তবে, এইবার সীতারামন আশা করা হচ্ছে যে, ভাষণের অংশ B-তে ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য একটি বিস্তারিত ভিশন তুলে ধরবেন।