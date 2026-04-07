West Bengal Assembly Election 2026 Live: ভোটার তালিকায় বড়সড় ছাঁটাই: অযোগ্য ঘোষিত ২৭ লক্ষ, জেলাভিত্তিক তালিকা প্রকাশ করল কমিশন

West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-  

| Last Updated: Tuesday, April 7, 2026 - 10:32
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

7 April 2026, 10:30 AM

Jalpaiguri: আজ জলপাইগুড়িতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা। আটোসাটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি লক্ষ্য করা গেল। আজ মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা। শেষ প্রস্তুতি চলছে। জলপাইগুড়ি বিধানসভার প্রার্থী কৃষ্ণ দাসের সমর্থনে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খরিজা ১ জিপির সিপাহীপাড়ার SJDA ময়দানে আজ দুপুর নাগাদ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর জনসভা মঞ্চের প্রস্তুতি তুঙ্গে। পাশেই তৈরি করা হয়েছে হেলিপ্যাড।

7 April 2026, 10:30 AM

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগে মাস্টারস্ট্রোক গোপীবল্লভপুরে ১০০ সংখ্যালঘু পরিবার তৃনমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান। বিজেপির গোপীবল্লভপুর এর পার্থী প্রচার করছেন। তখনি খবর ১০০জন সংখ্যালঘু পরিবার যোগদান করবে বিজেপিতে। নিজেই হাতে স্টিয়ারিং তুলে নিলেন রাজেশ মাহাতো। গাড়ি চালিয়ে সোজা পৌছে জান বেলিয়াবেড়া গ্রামে। বেলিয়াবেড়ায় সংখ্যালঘুদের প্রায় ১০০জনের হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দিলেন। এর পর প্রচার শুরু করেন বিজেপি প্রার্থী রাজেশ মাহাতো। নিজেই গাড়ি চালিয়ে এলাকায় এলাকায় পৌঁছে জোরদার জনসংযোগে শুরু করেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এই প্রচার ঘিরে তৈরি হয় ব্যাপক চাঞ্চল্য। এই যোগদানকে ঘিরে বেলিয়াবেড়া অঞ্চলে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। ভোটের আগে এই ঘটনাকে বড়সড় সাফল্য হিসেবেই দেখছে বিজেপি শিবির। অন্যদিকে বিরোধীদের মধ্যে বাড়ছে চাপ।

7 April 2026, 10:30 AM

West Bengal Assembly Election 2026: মাল বিধানসভার অন্তর্গত বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই অস্বস্তিতে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, স্থানীয় স্তরে দুই প্রভাবশালী নেতা—রাজেস ছেত্রী ও রাজু সাহীর মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠেছিল। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই বিভাজন দলকে বড়সড় সমস্যায় ফেলতে পারে বলেই আশঙ্কা জেলা নেতৃত্বের।

7 April 2026, 09:15 AM

Jalpaiguri: জলপাইগুড়ি বিধানসভার অন্তর্গত বাহাদুর অঞ্চলের ৩০ টি পড়িবার থেকে প্রায় ১৫০ জন সিপিআইএম দল ছেড়ে তৃনমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী কৃষ্ণ দাসের হাত ধরে বলে দাবি তৃণমূল। অপরদিকে,  জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার অন্তর্গত গড়াল বাড়ি অঞ্চলের ১৬ টি পড়িবার থেকে প্রায় ৬০ জন সিপিআইএম ও অন্যান্য দল ছেড়ে তৃনমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী কৃষ্ণ দাসের হাত ধরে। তবে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। তৃণমূলের লোকজনকেই তৃণমূল যোগদান করিয়ে মানুষকে ভুল বোঝানো হচ্ছে বলে পাল্টা বিজেপির অভিযোগ। 

7 April 2026, 09:15 AM

West Bengal Assembly Election 2026: ভোরের আলো ফোটার আগেই শুরু হয়ে গেল ভোট প্রচার। একসময় শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ, বর্তমানে তাঁর ঘোর বিরোধী দক্ষিণ কাঁথির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তরুণ জানা অভিনব কায়দায় পৌঁছে গেলেন শুভেন্দুর পাড়ায়। অধিকাংশ এইসব স্থানীয় মহিলারা সকালেই কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন, তাই তাঁদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে রাত ভোর থেকেই প্রচার শুরু করেন তরুণ জানা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে কথা বলা, সমর্থন চাওয়া—সব মিলিয়ে ভোরবেলার এই প্রচার ঘিরে এলাকায় তৈরি হয়েছে চর্চা। ছিলেন একটা সময় শিশির অধিকারীর ঘনিষ্ঠ, কাঁথি পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা জেলা তৃণমূল নেতা হরিসাধন দাস অধিকারী, তৃণমূল নেতা রাম গোবিন্দ দাস সহ অনেকে। জানা গেছে কয়েকদিন আগেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কাঁথি এসে বলে গেছেন কাঁথির সিট জিততেই হবে। তাই প্রার্থী প্রচারের ঝড় তুলেছেন অভিনব ভাবে।

7 April 2026, 09:15 AM

West Bengal Assembly Election 2026: বিজেপি প্রার্থীর ভোট প্রচারকে কেন্দ্র করে বিজেপি তৃণমূল সংঘর্ষ, সাত বছরের এক শিশু সহ আহত দুপক্ষের একাধিক, অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে উত্তপ্ত বাঁকুড়ার ইন্দাস, বিজেপি প্রার্থীকে দেখে জয় বাংলা স্লোগান গ্রামের মহিলা তৃণমূল কর্মীদের, প্রচার বন্ধ করে আহত শিশু কন্যাকে নিয়ে সটান থানায় হাজির ইন্দাস বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী ও ব্লক সভাপতি

7 April 2026, 09:15 AM

West Bengal Assembly Election 2026: প্রচারে বেরিয়ে গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেললেন মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের বিজেপি প্রার্থী রতন দাস। প্রচারে অভিনবত্ব আনতে একের পর এক কর্মসূচি করে চলেছেন রতন দাস। প্রাক্তন সেনার প্রচারে ক্রিকেট খেলা দেখতে দিন ভিড় উপচে পড়েছিল। এদিন তিনি হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা র ভিঙ্গল অঞ্চলে প্রচারে যান। সেখানে কনুয়া কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে, এই অঞ্চলের বইরাট , বরাডাঙ্গি, সুরতপুর ,পহলমান গাছি এই চারটি বুথ নিয়ে, একটি নতুন দলীয় প্রচারের কার্যালয়ে উদ্বোধন করেন। এই এলাকার হরিশ্চন্দ্রপুর 1 মন্ডলে তিনি প্রচার চালান জোর কদমে। পাশাপাশি এলাকার একটি মাঠে গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলেন। রতন দাস বলেন এই এলাকা জুড়ে বেশ কয়েকটি বুথে আজ প্রচার চালালাম। একটি মাঠে গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেললাম। প্রচারে মানুষের সারা ভালো পাচ্ছি। আমি জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত।

7 April 2026, 09:15 AM

SIR in Bengal: মগরাহাট পূর্ব বিধানসভার ভোটার লিস্ট থেকে ডিলিট হয়ে গেছে কয়েক হাজার ব্যক্তির নাম, এখন দুশ্চিন্তায় প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘুরেও কোন সুরাহা পাচ্ছে না। বৈধ কাগজ থাকা সত্ত্বেও ২৬-এর ভোট দিতে পারবে না এমনটাই আশঙ্কা।

7 April 2026, 09:15 AM

NRS Medical College: জি ২৪ ঘণ্টার খবরের জের, NRS মেডিক্যাল কলেজের ইউ এন বি বিল্ডিংয়ের ৫ তলা থেকে গোটা ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটিকে সরিয়ে দেওয়া হল। জারি হল বিজ্ঞপ্তি। ইউ এন বি বিল্ডিংয়ের ৫ তলা থেকে সিসিইউ ইউনিট টিকে পুরোপুরি তুলে দিয়ে, তা সরানো হল ফ্রেজার বিল্ডিং Ab 1 গ্রাউন্ড ফ্লোরে। ১ এপ্রিল, NRS বিল্ডিংয়ের ৫ তলায় ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের ছাদের আস্তরণ খসে পড়ে,তার জেরে আতঙ্ক তৈরি হয়। অল্পের জন্য রক্ষা পান মরণাপন্ন রোগী ও নার্স এবং চিকিৎসকরা। এরপর অস্থায়ী ভাবে বি সি রায় বিল্ডিংয়ে সরানো হয় রোগীদের। জরুরী বিভাগের ৫ তলায় গোটা ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট টিকে তুলে দেওয়া হল।

7 April 2026, 09:15 AM

West Bengal Assembly Election 2026: দলীয় কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত বিজেপির মণ্ডল সভাপতি সঞ্জয় জয়ধর। অভিযোগ্য তীর তৃণমূলের দিকে। ৯৭ নং ওয়ার্ড, নেহেরু কলোনী! রাত ১২.৩০ নাগাদ তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা হামলা করে বলে অভিযোগ। এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সঞ্জয় জয়ধর! হাসপাতালে আসেন বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া অধিকারী! রিজেন্ট পার্ক থানায় ৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

7 April 2026, 09:15 AM

SIR in Bengal: রাজ্যে বিচারাধীন ভোটারদের নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। প্রকাশিত রিপোর্টে প্রথমবার যোগ্য ও অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত ভোটারদের  জেলাভিত্তিক বিশদ তথ্য সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট প্রায় ৬০ লক্ষের বেশি ভোটারকে বিচারাধীন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তার মধ্যে প্রায় ৩২ লক্ষের বেশি ভোটারকে যোগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, অন্যদিকে প্রায় ২৭ লক্ষের কাছাকাছি নাম অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

