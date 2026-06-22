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West Bengal Budget 2026 Live: বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট! বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী

West Bengal Budget 2026 Live: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Jun 22, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:29 AM IST
West Bengal Budget 2026 Live: বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট! বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী
22 June 2026 11:30 AM (IST)

West Bengal Budget 2026

বাজেট পেশের আগে নজিরবিহীন দৃশ্য। শুভ কাজে যাওয়ার আগে দই খাওয়ানো প্রথা মানলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রথা মেনে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাসগুপ্তকে নিজের হাতে দই খাওয়ালেন মুখ্যমন্ত্রী। 

22 June 2026 11:00 AM (IST)

Mimi Chakraborty

রক্ষাকবচ চেয়ে হাইকোর্টে মিমি চক্রবর্তী। মিমি চক্রবর্তী এর রক্ষাকবচের দ্রুত শুনানির আবেদন গ্রহণ করল না আদালত। তালিকা অনুযায়ী শুনানি হবে জানিয়ে দিল আদালত। এখনই দ্রুত শুনানির প্রয়োজন মনে করেছেন না বিচারপতি কৌশিক চন্দ। মিমি চক্রবর্তীর রক্ষা কবচের আবেদনের শুনানি আজকের তালিকায় বহু পিছনে থাকার জন্য দ্রুত শুনানির আবেদন করেন তার আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য। দ্রুততার প্রয়োজনীয়তা নেই জানালেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ।

22 June 2026 10:30 AM (IST)

TMC News

দলের আর্থিক লেনদেন বন্ধ। তিনটি একাউন্ট বন্ধ। অ্যাকাউন্ট খোলাতে হাইকোর্টে তৃণমূল। বিচারপতি মামলা করার অনুমতি দিলেন।

22 June 2026 10:15 AM (IST)

Mamata Banerjee

একুশে জুলাই এর প্রাক্কালে আজ কালীঘাটে ছাত্র যুব নেতৃত্ব এর বৈঠক ডাকলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পর সামনেই প্রথম একুশে জুলাই। তৃণমূল সূত্রের খবর একুশে জুলাই এর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ কালীঘাটে ছাত্র যুব র বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ বলেই মানছে রাজনৈতিক মহল। 

22 June 2026 09:45 AM (IST)

Canning Incident

বিভিন্ন মহিলার সঙ্গে দীর্ঘদিন যাবত অবৈধ সম্পর্ক। সেই কেচ্ছা জানাজানি হতেই স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর জন্য হাজীর হয়েছিলেন স্ত্রী। তবে অভিযোগ দায়ের করার আগে স্ত্রীর কাছে শুধরে যাওয়ার কথা বলে বেরিয়ে আসে স্বামী। এরপর রণংদেহি মূর্তিতে স্ত্রীকে আক্রমণ করে ঘুঁসি মেরে মাথা ফাটিয়ে রক্তাক্ত করে দেয় অভিযোগ। ঘটনায় পুলিস গ্রেফতার করে স্বামীকে। ঘটনায়  চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। 

22 June 2026 09:45 AM (IST)

North Bengal Disaster

নাগরাকাটার চেংমারী চা বাগানের মনা লাইন গ্রামে মানবিকতার এক উজ্জ্বল নজির দেখা গেল। স্কুলে যাওয়ার পথে কালীখোলা নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়ে পড়ুয়ারা। তখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও স্থানীয় বাসিন্দারা শিশুদের কাঁধে ও কোলে তুলে নদী পার করিয়ে স্কুলে পৌঁছে দেন। জানা গিয়েছে, শনিবার এবং রবিবার রাতে ভুটান এলাকায় ভারী বৃষ্টির জেরে কালীখোলা নদীর জলস্তর হঠাৎ বৃদ্ধি পায় রাতে। ফলে নদীতে প্রবল স্রোতের সৃষ্টি হয় এবং স্কুলমুখী ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতে বাধা তৈরি হয়। সকালে জলের স্তর কমলেও যাতায়াতের সমস্যায় হয় ছাত্রছাত্রীদের। 
 

22 June 2026 09:45 AM (IST)

Weather Update

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে। আজও কমলা সতর্কতা দুই জেলায়। বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে কিছুটা। দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি চলবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি থাকবে। বৃষ্টি না হলে গরম ও অস্বস্তি হবে।

22 June 2026 08:00 AM (IST)

Howrah Incident

এবার অন্য ধরনের ডিম থেরাপি। ডিম ছুঁড়ে নয় মাথায় পরপর ডিম ভেঙে প্রতিবাদ। ডিম ভেঙে একসঙ্গে মাথায় ঢেলে দেওয়া হল ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন পুরপিতা বিশ্বনাথ দাসের মাথায়। গতরাতে এই ঘটনার ছবি ভাইরাল।

22 June 2026 08:00 AM (IST)

North Bengal Weather

উত্তরে বৃষ্টি। সকাল থেকে মেঘলা আকাশ জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ফুঁসছে তিস্তা। তিস্তায় মেখলিগঞ্জে অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতা। এন এইচ ৩১ জলঢাকা নদীতে অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতা। ব্যারেজ থেকে দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে বলে জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর কন্ট্রোল রুম সূত্রে নাগাদ জানা যায়।

22 June 2026 07:30 AM (IST)

TMC-CPM Clash

মগরাহাট স্টেশন চত্বরে একটি ক্লাবকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএম সমর্থকদের মধ্যে তুমুল বচসা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে ওই ক্লাবের কার্যকলাপ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মগরাহাট থানার পুলিস। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিস লাঠিচার্জ করে ভিড় ছত্রভঙ্গ করে এবং উভয় পক্ষের নেতৃত্বকে থানায় আসার নির্দেশ দেয়। পুলিসের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় এখনও উত্তেজনা রয়েছে। উভয় পক্ষকেই মগরাহাট থানায় ডেকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ও তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

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TAGS:
west bengal budget 2026 live

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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