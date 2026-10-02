Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /Breaking News Live Update: সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ, জামাইবাবু কামড়ে দিলেন শ্যালককে!
Live Now

Breaking News Live Update: সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ, জামাইবাবু কামড়ে দিলেন শ্যালককে!

West Bengal, India Breaking News Live Updates: ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে গান্ধীজির জন্মদিন উপলক্ষে  এলেন রাজ্যপাল আর এন রবি। দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে--আজ ২ অক্টোবর। মহাত্মা গান্ধীর ১৫৭তম জন্মজয়ন্তী। গান্ধীকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রীর। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে জামাইবাবু কামড়ে দিলেন শ্যালককে। জানা গিয়েছে দিনদশেকের মধ্যেই বঙ্গ থেকে মৌসুমি বায়ুর আনুষ্ঠানিক বিদায়বার্তা দিতে পারে মৌসম ভবন।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 02, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Oct 02, 2026, 10:18 AM IST
Breaking News Live Update: সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ, জামাইবাবু কামড়ে দিলেন শ্যালককে!
02 October 2026 10:15 AM (IST)

Sonarpore Road, সোনারপুরের বেহাল রাস্তা

পুজোর মুখে সোনারপুরের বেহাল রাস্তা, গর্ত-জল-কাদায় দুর্ভোগ-- মেরামত কবে? সোনারপুরের রাস্তা নিয়ে এই ছিল সাধারণ মানুষের মতামত। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার ছবি এখন প্রায় একই। কোথাও বড় বড় গর্ত, কোথাও জল-কাদা, আবার কোথাও রাস্তার এমনই দশা যে, যাতায়াত করাই কঠিন। প্রতিদিন এই পথ দিয়েই চলাচল করতে গিয়ে দুর্ভোগের মুখে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। 

02 October 2026 09:15 AM (IST)

R. N. Ravi at Gandhi Ghat Barrackpore, ব্যারাকপুরে গান্ধীঘাটে রাজ্যপাল

ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে গান্ধীজির জন্মদিন উপলক্ষে এলেন রাজ্যপাল আর এন রবি। মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন উপলক্ষে ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে গান্ধীজির স্মৃতির শ্রদ্ধা জানাতে এসে মহাত্মার স্মৃতিতে মাল্যদান করলেন রাজ্যপাল আর এন রবি। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। ছিলেন তথ্যমন্ত্রী কল্যাণ চক্রবর্তী ও দমকল মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরীও।

02 October 2026 08:00 AM (IST)

Canning Horror, ক্যানিংয়ে জামাইবাবু-শ্যালক সংঘাত

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ, জামাইবাবু কামড়ে দিলেন শ্যালককে। ক্যানিংয়ের ঘটনা। জামাইবাবুর কামড়ে আক্রান্ত হলেন শ্যালক। আক্রান্ত শ্যালক বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত  বদুকুলা গ্রামে।

02 October 2026 08:00 AM (IST)

Todays Weather, আজকের আবহাওয়া

রাজ্যে বর্ষাবিদায় আসন্ন। দিনদশেকের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মৌসুমি বায়ুর আনুষ্ঠানিক বিদায়বার্তা দিতে পারে মৌসম ভবন। তার আগে বাতাসে থেকে যাওয়া জলীয় বাষ্পের জেরে আজ গান্ধী জয়ন্তী শুক্রবার কয়েক জেলায় বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই।  কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি কিছুটা বাড়বে।

02 October 2026 08:00 AM (IST)

PM Modi on Gandhis birth anniversary, রাজঘাটে গান্ধীকে শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রীর

আজ, ২ অক্টোবর সকালে রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিতে পুষ্প অর্ঘ্য দান করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ উপলক্ষ্যে সত্য, মানবতা ও স্বদেশি ভাবনার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। দেশবাসীকে গান্ধীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে বলেন তিনি। এটি গান্ধীর ১৫৭ তম জন্ম জয়ন্তী। 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
live blog
Live update
news update
West bengal
West Bengal News
Kolkata
kolkata news
bengali
bengali news
Bengali News Update
bengal news
Bengal Update

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
১২৬ বছরের রেকর্ড স্পর্শ করলেও এবার কি বিদায়ঘণ্টা বেজেই গেল বর্ষার? পুজোর আগে বর্ষার
2
3
4
5