/Breaking News Live Update: সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ, জামাইবাবু কামড়ে দিলেন শ্যালককে!

পুজোর মুখে সোনারপুরের বেহাল রাস্তা, গর্ত-জল-কাদায় দুর্ভোগ-- মেরামত কবে? সোনারপুরের রাস্তা নিয়ে এই ছিল সাধারণ মানুষের মতামত। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার ছবি এখন প্রায় একই। কোথাও বড় বড় গর্ত, কোথাও জল-কাদা, আবার কোথাও রাস্তার এমনই দশা যে, যাতায়াত করাই কঠিন। প্রতিদিন এই পথ দিয়েই চলাচল করতে গিয়ে দুর্ভোগের মুখে পড়ছেন সাধারণ মানুষ।
ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে গান্ধীজির জন্মদিন উপলক্ষে এলেন রাজ্যপাল আর এন রবি। মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন উপলক্ষে ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে গান্ধীজির স্মৃতির শ্রদ্ধা জানাতে এসে মহাত্মার স্মৃতিতে মাল্যদান করলেন রাজ্যপাল আর এন রবি। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। ছিলেন তথ্যমন্ত্রী কল্যাণ চক্রবর্তী ও দমকল মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরীও।
সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ, জামাইবাবু কামড়ে দিলেন শ্যালককে। ক্যানিংয়ের ঘটনা। জামাইবাবুর কামড়ে আক্রান্ত হলেন শ্যালক। আক্রান্ত শ্যালক বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত বদুকুলা গ্রামে।
রাজ্যে বর্ষাবিদায় আসন্ন। দিনদশেকের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মৌসুমি বায়ুর আনুষ্ঠানিক বিদায়বার্তা দিতে পারে মৌসম ভবন। তার আগে বাতাসে থেকে যাওয়া জলীয় বাষ্পের জেরে আজ গান্ধী জয়ন্তী শুক্রবার কয়েক জেলায় বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি কিছুটা বাড়বে।
আজ, ২ অক্টোবর সকালে রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিতে পুষ্প অর্ঘ্য দান করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ উপলক্ষ্যে সত্য, মানবতা ও স্বদেশি ভাবনার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। দেশবাসীকে গান্ধীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে বলেন তিনি। এটি গান্ধীর ১৫৭ তম জন্ম জয়ন্তী।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-
ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে গান্ধীজির জন্মদিন উপলক্ষে এলেন রাজ্যপাল আর এন রবি। দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-- আজ ২ অক্টোবর। মহাত্মা গান্ধীর ১৫৭তম জন্মজয়ন্তী। দেশবাসীকে গান্ধীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে বললেন প্রধানমন্ত্রী। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে জামাইবাবু কামড়ে দিলেন শ্যালককেই। এবার পাকাপাকি ভাবে বিদায় নেবে বর্ষা? হ্যাঁ, খবর তেমনই, জানা গিয়েছে দিনদশেকের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মৌসুমি বায়ুর আনুষ্ঠানিক বিদায়বার্তা দিতে পারে মৌসম ভবন।