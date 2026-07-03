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Breaking News Live Update: গত ২১ জুলাইয়ে আদালত অবমাননার অভিযোগ মমতা-অভিষেকের বিরুদ্ধে! এ বছরের ২১ জুলাই কোথায় পালিত হবে?

West Bengal, India Breaking News Live Updates: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে--এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর। দিনভর কী হবে আজ? হাওয়া অফিস হলুদ সতর্কতা জারি করে জানাল আগামী কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ধেয়ে আসছে ঝড়বৃষ্টি। দুর্যোগের কবলে পড়বে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এই দুই জেলার কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাতের সঙ্গে হবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, সঙ্গে দমকা হাওয়া। ওদিকে, আজ, ভক্ত ও পর্যটকদের খুশির দিন। কেননা, আজ শুরু হয়ে গেল পবিত্র অরনাথ যাত্রা!

Written BySoumitra SenEdited By:Soumitra Sen
Published: Jul 03, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:51 AM IST
Breaking News Live Update: গত ২১ জুলাইয়ে আদালত অবমাননার অভিযোগ মমতা-অভিষেকের বিরুদ্ধে! এ বছরের ২১ জুলাই কোথায় পালিত হবে?
03 July 2026 10:45 AM (IST)

Saokat Molla

এবার শ্মশানচুরি! আদিবাসীদের শ্মশান চুরির অভিযোগ শওকত মোল্লার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। তৃণমূলের জমানায় তৃণমূলের চুরির তালিকা অনেক লম্বা। চুরির তালিকায় রয়েছে-- কয়লা, বালি, খাদ্য। এবার সেই তালিকায় আর এক নতুন চুরি যুক্ত হল। শ্মশান! জীবনতলা মঠেরদিঘি অঞ্চলে হামিদপুর গ্রামে আদিবাসীদের পূর্বপুরুষের তৈরি শ্মশান দখল করে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। আদিবাসী গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার মঠেরদিঘি অঞ্চলে হামিদপুর ও কেওড়াতলা গ্রামে ২২৭৬ নম্বর দাগের ২২ শতক জায়গার উপর পুর্বপুরুষা শ্মশান হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন। সেই শ্মশান ২৭০ নম্বর বুথের শওকত মোল্লাঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতারা দখল করে নিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি করে নেয়। শ্মশানের জায়গা বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে। ফলে চরম সমস্যার মধ্যে পড়েন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা। এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রশাসনিক দফতরে অভিযোগ জানিয়েও কোন সমাধান মেলেনি। তৃণমূলের শ্মশানচুরি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি।

03 July 2026 10:45 AM (IST)

Elephant Saved

আবার ট্রেন লাইনে শাবক-সহ তিনটি হাতি। যার ফলে জঙ্গলের রাস্তায় থমকে গেল ট্রেন। ঘটনাটি ঘটেছে সেভক ও গুল্মার মাঝে।
জানা গিয়েছে, রাতে একটি ইঞ্জিন শিলিগুড়ির দিক থেকে মালবাজারের দিকে যাচ্ছিল। জঙ্গলে চালকেরা লক্ষ করেন, শাবক-সহ তিনটি হাতি রেল লাইনের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে। কিছুক্ষণ পরে শাবক এবং হাতি রেল লাইন ক্রস করে জঙ্গলে চলে যায়। এরপর ট্রেন চালক আবার গন্তব্যস্থলে রওনা হন। আবার চালকের তৎপরতায় রক্ষা পেল তিনটি হাতি।

03 July 2026 10:30 AM (IST)

21st July News

এ বছরের ২১ জুলাই কোথায় পালন হবে? এই প্রশ্নের মাঝে গত বছরের হাইকোর্ট নির্দেশ অমান্য করে ২১ পালন কেন হল?-- তার কৈফিয়ত দিতে হবে মমতা-অভিষেককে। গত বছর একুশে জুলাই পালন করা নিয়ে আদালত অবমাননা দায়ের হয়। সেই মামলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিস ইস্যু করতে বলেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। আজকের সেই মামলা শুনানিতে কালীঘাট শিবির অবস্থান স্পষ্ট করবে। আগামী একুশে জুলাই পালন নিয়োগ রাজ্য ভবিষ্যতের পরিকল্পনা জানাতে পারে।

03 July 2026 10:15 AM (IST)

Pakistan Earthquake

কেঁপে উঠল প্রতিবেশী দেশ। পরপর ভূমিকম্পের ঘটনায় ত্রস্ত সারা বিশ্ব। ৪.৬ মাত্রার ভূকম্পে কাঁপল পাকিস্তান। এক সপ্তাহের ব্যবধানে এই নিয়ে তৃতীয়বার! মাটির ২০৩ কিমি গভীরে ছিল কম্পনের উৎসস্থল।

03 July 2026 09:30 AM (IST)

Eastern Rail on Rath Yatra 2026

রথযাত্রায় এবার বিরাট ঘোষণা রেলের। রথযাত্রায় পুরী যেতে বাড়তি সুযোগ! কলকাতা ও মালদা থেকে একাধিক স্পেশাল ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল। জগন্নাথদেবের দর্শনে প্রতি বছরই পশ্চিমবঙ্গ থেকে হাজার হাজার মানুষ পুরী যান। সেই সময় ট্রেনের টিকিটের ব্যাপক চাহিদার কারণে বহু যাত্রী টিকিট পান না। এই পরিস্থিতিতেই পুরীযাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে কলকাতা-খুরদা রোড এবং মালদা টাউন-পুরী রুটে একাধিক স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিল রেল।

03 July 2026 08:30 AM (IST)

Petrol Diesel Price in India Big Announcement

মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের আবহে চারটি ইনস্টলমেন্টে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম ৭ টা ৫০ পয়সা বাড়িয়েছিল রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি। আন্তর্জাতিক খোলা বাজারে ব্যারেল পিছু অশোধিত তেলের দাম গত ২৬ দিনে ১২১ ডলার থেকে ৬৯ ডলারে নেমে এসেছে গতকাল। তা সত্ত্বেও এক্ষুনি পেট্রোল ডিজেলের দাম কমানোর কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। অন্তত দীপাবলি পর্যন্ত দেশবাসীকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। তাঁর যুক্তি, দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি এখন পাম্পে যে জ্বালানি বিক্রি করছে, সেগুলি দুই থেকে আড়াই মাস আগে কেনা। অর্থাৎ, যুদ্ধের বাজারে চড়া দামে তেল কিনে তা এই মুহূর্তে সুলভ মূল্যে বিক্রি করা সম্ভব নয়। এতে লোকসান চরম সীমায় পৌঁছবে তেল সংস্থাগুলির। এপ্রিল থেকে জুন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চলতি অর্থ বছরের প্রথম ধাপে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি মোট ৭৪ হাজার ৭৮১ কোটি টাকা লোকসান করেছে। এখন সুলভে তেল বিক্রি করতে গেলে সেই লোকসান চরম সীমায় পৌঁছে তেল সংস্থাগুলি রুগ্ন হয়ে পড়তে পারে। সেই আশঙ্কা থেকেই আপাতত বর্তমান মূল্যে পেট্রোল পাম্পে তেল বিক্রির সিদ্ধান্তে অনড় কেন্দ্র।

03 July 2026 07:30 AM (IST)

Today's Weather in Bengal

হলুদ সতর্কতা জারি করল হাওয়া অফিস! কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ধেয়ে আসছে ঝড়বৃষ্টি। দুর্যোগের কবলে পড়তে পারে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এই দুই জেলার কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাতের সঙ্গে হবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। সঙ্গে থাকবে দমকা হাওয়া। বাতাসের গতি থাকতে পারে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিমি।

03 July 2026 07:30 AM (IST)

Amarnath Yatra 2026

বোম বোম ভোলে! হর হর মহাদেব! জয়, বরফানি বাবা কি জয়! এই সব ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হতে শুরু করল আজ, শুক্রবার ৩ জুলাই থেকে। কেননা, বহু-প্রতীক্ষিত সেই অমরনাথযাত্রা শুরু হল আজই। যাত্রার শুভ উদ্বোধন করলেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। যাত্রা শুরু হল ভগবতীনগর বেস ক্যাম্প থেকে! ২৮ অগস্ট পর্যন্ত চলবে যাত্রা! 

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Bengal Update

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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