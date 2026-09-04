/Breaking News Live Update: সরকারি বাসে মহিলাদের হেনস্থা বন্ধ করতে এবার বড় পদক্ষেপ পরিবহণ দফতরের! এবার কন্ডাক্টরদের কাছে থাকবে...

শতবর্ষে মহানায়ককে নিয়ে বহুতর উদযাপন রাজ্য সরকারের। যাকে বলে রীতিমতো গ্র্যান্ড সেলিব্রেশন। মহা ধুমধাম! তারই অংশ হিসেবে এবার রবীন্দ্রসদন-নন্দনের ধাঁচে শহরে হতে চলেছে উত্তমকুমার ফিল্ম সেন্টার। আজই এর ভূমিপুজো। কোথায়? কী হবে?
প্রায় ১৯ ঘণ্টা পরে রোহনের মৃতদেহ উদ্ধার হল। উদ্ধার করল এনডিআরএফ টিম। গতকাল দুপুর থেকে মিসিং ছিল সে। মাঠে খেলতে খেলতে বল পড়ে যায় ঝিলে। সেই বল কুড়োতে গিয়ে ঝিলের জলে তলিয়ে যায় রোহন। তারপর থেকে তার কোনও খোঁজ ছিল না। পুলিস দেহ ময়না তদন্তে পাঠাল।
সরকারি বাসে মহিলাদের হেনস্থা বন্ধ করতে এবার বড় পদক্ষেপ করল পরিবহণ দফতর। বাসের কন্ডাক্টরদের কাছে এবার থেকে থাকবে বডি ক্যাম। তাতে লাইভ ভিডিয়ো উঠে যাবে। এমনই জানালেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং।
শুক্রবার বন্দে ভারত-সহ একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল। রাস্তায় নামছে প্রচুর বাস, জানালেন পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং। গতকাল বৃহস্পতিবারই তিনি জানিয়েছিলেন ফরাক্কায় রেললাইনে ধস নেমেছে। সেটা মেরামত করা যায়নি। আরও ২৪ ঘণ্টা লাগবে। তার জন্য সব ট্রেন বাতিল হয়েছে। আমরা অতিরিক্ত বাস দিয়েছি। যাতে যাত্রীদের দুর্ভোগ না হয়।
যথাযথ পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। দেখা যায়, রাত বাড়তে ধর্মতলায় বাস ধরার ভিড় বাড়ছে। তবে, যাত্রীদের অভিযোগ, ট্রেন বাতিলের জেরে বাসের টিকিটও বেশি টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে। অন্য দিকে, ফ্লাইটের ভাড়াও আকাশছোঁয়া।
ফরাক্কা লাইনের ধসে আজ বাতিল থাকছে একাধিক ট্রেন--
▪️ নবদ্বীপ ধাম–বালুরঘাট এক্সপ্রেস
▪️ ২২৩০১ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস
▪️ ২২৩০২ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস
▪️ হাওড়া–বালুরঘাট এক্সপ্রেস
▪️ হাওড়া–রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস
▪️ ১৩১৭৩ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস
খবর, প্রায় ৭ ঘণ্টার জন্য ট্র্যাফিক ব্লক করা হবে শিয়ালদহ মেন শাখায়। যার ফলে আগামীকাল ৫ সেপ্টেম্বর (শনিবার) ও পরশু ৬ সেপ্টেম্বর (রবিবার) একাধিক ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। পাশাপাশি কয়েকটি ট্রেন আংশিক চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
জন্মাষ্টমীর সকালে ইকো পার্কে কৃষ্ণ নামে মাতোয়ারা মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। এদিকে, আজই সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ সস্ত্রীক দিলীপ ঘোষ নিউটাউনে ইসকনের জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানে হাজির হবেন বলে জানা গিয়েছে।
এসে গেল আজকের আবহাওয়ার আপডেট। আলিপুর আবহাওয়া দফতরসূত্রে খবর, দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকে কমবে বৃষ্টি। আগামী সপ্তাহে ফের বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। উত্তরবঙ্গে আজ অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। দুর্যোগের আশঙ্কা। কলকাতায় মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ। শুক্র-শনি-রবি বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে কলকাতায়।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-
প্রায় ১৯ ঘণ্টা পরে রোহনের দেহ উদ্ধার! ঝিল থেকে বল কুড়োতে গিয়ে তলিয়ে গিয়েছিল সে! দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-- কী বলছে হাওয়া অফিস? দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকে কমবে বৃষ্টি। আগামী সপ্তাহে ফের বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। উত্তরবঙ্গে আজ অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। আজ, শুক্রবার জন্মাষ্টমীর সকালে ইকোপার্কে কৃষ্ণ নামে মাতোয়ারা মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। ফরাক্কা লাইনের ধসের জেরে আজও বাতিল থাকছে বহু ট্রেন। বাতিল থাকছে-- নবদ্বীপ ধাম–বালুরঘাট এক্সপ্রেস, ২২৩০১ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, ২২৩০২ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ইত্যাদি। ওদিকে সরকারি বাসে মহিলাদের হেনস্থা বন্ধ করতে বড় পদক্ষেপ করল পরিবহণ দফতর। এভাবেই দেখে নিন আজকের সমস্ত খবর সবার আগে।