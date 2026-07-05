/Breaking News Live Update: নির্মাণকাজের জন্য তৈরি গভীর জলভর্তি গর্তে তলিয়ে গেল সতেরোর কিশোর

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সতর্কতা পেয়ে মাঝসমুদ্র থেকে তড়িঘড়ি বন্দরে ফেরার পথেই ঘটল বড়সড় বিপত্তি! উত্তাল ঢেউয়ের দাপটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চড়ায় আটকে গেল মৎস্যজীবীদের ট্রলার। তবে স্থানীয় মৎস্যজীবী ও প্রশাসনের তৎপরতায় রক্ষা পেলেন ৭ জন মৎস্যজীবী। ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিসের উদ্যোগে বিপদগ্রস্ত ট্রলার-সহ ওই মৎস্যজীবীদের নিরাপদে ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দরে ফিরিয়ে আনা হয়।
গোরুবাথানের অম্বিয়ক সেতুর কাছে অম্বিয়ক নদীতে স্নান করতে নেমে সিকিমের বাসিন্দা অশ্বিন ছেত্রী (১৭)-র মৃত্যু হয়েছে। শনিবার বিকেলে তিন সঙ্গীর সঙ্গে নদীতে নামার পর সেতু নির্মাণকাজের জন্য তৈরি গভীর জলভর্তি গর্তে তলিয়ে যান তিনি। স্থানীয়রা উদ্ধার করলেও ততক্ষণে তাঁর মৃত্যু হয়। গোরুবাথান থানার পুলিস মৃতদেহ উদ্ধার করে আজ, রবিবার ময়নাতদন্তের জন্য কালিম্পং জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা নির্মাণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন।
সাতসকালে জালে বিশালাকার অজগর সাপ। জলপাইগুড়ি শহর-সংলগ্ন ডেঙ্গুয়াঝার গোমস্তাপাড়া এলাকায় সাপটিকে দেখতে রবিবার সাতসকাল ভিড় জমান বহু মানুষ।
অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা দক্ষিণে। আরও ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। সোমবার থেকেই ভারী বৃষ্টি শুরু হবে উত্তরেও। বৃহস্পতিবারে অতি-বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা!
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এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর। দিনভর কী হবে আজ? আগে দেখে নেওয়া যাক আবহাওয়া। জানা গিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। দুর্যোগ কি ঘনাচ্ছে? ওদিকে খারাপ আবহাওয়ার জেরে ভয়ংকর দুর্ঘটনায় পড়লেন সাত মৎস্যজীবী। যাই হোক, পরে তাঁদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়। উত্তরবঙ্গের গোরুবাথানের অম্বিয়ক সেতুর কাছে অম্বিয়ক নদীতে স্নান করতে নেমে মৃত্যু হয়েছে সিকিমের বাসিন্দা অশ্বিন ছেত্রীর। খুবই দুঃখের খবর। মাত্র সতেরো বছর বয়স। এরকম মন খারাপ করা খবরই শুধু নয়, নিশ্চয়ই ভালো খবরও কিছু থাকবে দিনভর। দেখতে, জানতে চোখ রাখব এখানে।