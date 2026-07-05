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Breaking News Live Update: নির্মাণকাজের জন্য তৈরি গভীর জলভর্তি গর্তে তলিয়ে গেল সতেরোর কিশোর

West Bengal, India Breaking News Live Updates: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-- এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর। দিনভর কী হবে আজ? কী বলছে হাওয়া অফিস? উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। খারাপ আবহাওয়ার জেরেই ভয়ংকর দুর্ঘটনায় পড়েন মৎস্যজীবীরা। উত্তরবঙ্গের গোরুবাথানের অম্বিয়ক নদীতে স্নান করতে নেমে মৃত্যু হয় সিকিমের এক বাসিন্দার।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 05, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:14 AM IST
Breaking News Live Update: নির্মাণকাজের জন্য তৈরি গভীর জলভর্তি গর্তে তলিয়ে গেল সতেরোর কিশোর
05 July 2026 09:30 AM (IST)

Bakkhali News

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সতর্কতা পেয়ে মাঝসমুদ্র থেকে তড়িঘড়ি বন্দরে ফেরার পথেই ঘটল বড়সড় বিপত্তি! উত্তাল ঢেউয়ের দাপটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চড়ায় আটকে গেল মৎস্যজীবীদের ট্রলার। তবে স্থানীয় মৎস্যজীবী ও প্রশাসনের তৎপরতায় রক্ষা পেলেন ৭ জন মৎস্যজীবী। ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিসের উদ্যোগে বিপদগ্রস্ত ট্রলার-সহ ওই মৎস্যজীবীদের নিরাপদে ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দরে ফিরিয়ে আনা হয়।

05 July 2026 09:30 AM (IST)

Death by Drowning

গোরুবাথানের অম্বিয়ক সেতুর কাছে অম্বিয়ক নদীতে স্নান করতে নেমে সিকিমের বাসিন্দা অশ্বিন ছেত্রী (১৭)-র মৃত্যু হয়েছে। শনিবার বিকেলে তিন সঙ্গীর সঙ্গে নদীতে নামার পর সেতু নির্মাণকাজের জন্য তৈরি গভীর জলভর্তি গর্তে তলিয়ে যান তিনি। স্থানীয়রা উদ্ধার করলেও ততক্ষণে তাঁর মৃত্যু হয়। গোরুবাথান থানার পুলিস মৃতদেহ উদ্ধার করে আজ, রবিবার ময়নাতদন্তের জন্য কালিম্পং জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা নির্মাণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন।

05 July 2026 09:30 AM (IST)

Jalpaiguri News

সাতসকালে জালে বিশালাকার অজগর সাপ। জলপাইগুড়ি শহর-সংলগ্ন ডেঙ্গুয়াঝার গোমস্তাপাড়া এলাকায় সাপটিকে দেখতে রবিবার সাতসকাল ভিড় জমান বহু মানুষ।

05 July 2026 09:00 AM (IST)

Today's Weather

অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা দক্ষিণে। আরও ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। সোমবার থেকেই ভারী বৃষ্টি শুরু হবে উত্তরেও। বৃহস্পতিবারে অতি-বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা!

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Bengal Update

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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