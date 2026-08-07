Breaking News Live Update: 'রাজনীতি করবেন আবার ডিমকেও ভয় পাবেন! স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বুকে গুলি খেয়েছেন।' মহুয়াকে সুপ্রিম কোর্ট

ডিম ছোড়া নিয়ে মহুয়ার আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টে। আপত্তিকর ফেসবুক পোস্টের মামলায় ভার্চুয়াল হাজিরার আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তাঁর আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ জানান, এর আগে হাজিরার সময় মহুয়ার দিকে ডিম ছোড়া হয়েছিল, হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। এর সাপেক্ষে বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি শীল নাগুর বেঞ্চে শুনানির সময় বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, 'রাজনীতি করবেন আবার ডিমকেও ভয় পাবেন! স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বুকে গুলি খেয়েছেন।' এর পরই আর্জি খারিজ হওয়ার মুখে মামলা প্রত্যাহার করে নেন মহুয়ার আইনজীবী।
শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুরে। ভবানীপুরের গুরুদ্বারে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে কী বললেন তিনি? শুভেন্দু বলেন, আমি আজকে যা আশীর্বাদ পেয়েছি, সেটা কাজে করে দেখাব। কী ভাবে এই কালচারটাকে আরও বেশি ভাবে উন্নত করা যায় আমি সেদিকেও লক্ষ্য রাখব। প্রসঙ্গত শুভেন্দু বলেন, পরিবহণে কী কী সমস্যা আছে, আর কী কী আমি আপনাদের জন্য করতে পারব-- সেটা আমাকে জানান। আপনারা পুরো বিশ্বাস রাখুন। আমি সবাইকে নিয়ে চলব।
মহেশতলা থানার অন্তর্গত জিঞ্জিরা তদন্ত কেন্দ্রের অধীনে সন্তোষপুর মোল্লার গেট 3A-র গীতা আবাসনে এক গৃহবধূর রহস্যমৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য। মৃতার নাম নিতু দেবী বাল্মীকি। পরিবারসূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাত প্রায় ১টা নাগাদ তিনতলার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে চারতলার ছাদে ওঠেন তিনি। এরপর সেখান থেকে নীচে ঝাঁপ দেন বলে অভিযোগ। বিকট শব্দ শুনে পরিবারের সদস্যরা নীচে এসে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রাতঃরাশ বৈঠকে হাজির মুর্শিদাবাদের তিন সংখ্যালঘু সাংসদ আবু তাহের, খলিলুর রহমান এবং ইউসুফ পাঠান। এর আগে পরপর দুবার সংসদ ভবনে এনডিএ শিবিরের বৈঠকে না গেলেও প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে এনডিএ সাংসদদের বৈঠকে হাজির এই তিন সাংসদ। দিল্লির রাজনীতিতে কোনও বড় মোড়?
গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন বাংলাদেশের উপর আগামীকাল শনিবার তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ। ইতিমধ্যেই ওই জোনে একটি ঘূর্ণাবর্ত উপগ্রহ চিত্রে ধরা পড়েছে। সেটি জলভাগের উপর থাকায় নিজের শক্তি বৃদ্ধি করছে। এই ঘূর্ণাবর্ত দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে আছে। তাই নিম্নচাপ তৈরি হতে চলেছে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে।
থাইল্যান্ডের একটি স্কুলে ঘটল মর্মান্তিক ঘটনা। এক ছাত্র চালিয়ে দিল গুলি। তাতে কত জন মারা গিয়েছেন, তা এখনও নিশ্চিত নয়। থাইল্যান্ডের উত্তর ব্যাংককে আজ শুক্রবার ঘটেছে ঘটনাটি।
জানেন কী ভাবে করতে এলপিজি কানেকশনের ই-কেওয়াইসি? E-KYC না করলে কী হবে জানেন? এক ধাক্কায় অনেকটা বেশি টাকা খসাতে হবে পকেট থেকে। ফলে, এখনই নিজের নিজের এলপিজি ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করে কেওয়াইসি করিয়ে নিন। যাঁরা যেতে পারবেন না, তাঁরা অ্যান্ড্রয়েড ফোন থেকেও করতে পারেন। সেক্ষেত্রে নামাতে হবে অ্য়াপ। LPG E-KYC-J লাস্ট ডেট কবে জানেন? না করলে কিন্তু বিপদে পড়বেন!
গতকাল বৃহস্পতিবারই শোনা গিয়েছিল, আর ভালো খারাপ নয়। সব তৃণমূলের জন্য দরজা খুলে দিল বিজেপি! এ নিয়ে দিলীপ ঘোষকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, কেউ যদি তৃণমূলের কাউকে জয়েন করায়, তার বিরুদ্ধে দল ব্যবস্থা নেবে। এখনও পর্যন্ত কেউ কাউকে জয়েন করায়নি। করানোর চেষ্টা করায় আড়াইশো বিজেপি কর্মীকে দলের তরফ থেকে শো কজ করা হয়েছে। ৩০ জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। কারুর জন্য কোনো দরজা খোলা হয়নি। দলের কোনো কর্মী এই ব্যাপারটা মানবে না। তারা এতদিন যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, যাদের জন্য তাদের বাড়িঘর চলে গেছে, হাত পা চলে গেছে, মাথা ফেটেছে, যে আড়াইশো কর্মী শহিদ হয়েছে, তাদেরকে মেনে নেব না।
বিধানসভায় চক্রান্তমূলকভাবে তাঁকে বলতে দেওয়া হচ্ছে না, এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। আজ, শুক্রবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে শুনানির সম্ভাবনা। কোর্ট প্রকাশিত তালিকায় মামলাটি জরুরি ভিত্তিতে এক নম্বরে রয়েছে।
কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রীর একটি ফেসবুক পোস্ট রেস্ট্রিক্ট করেছিল 'মেটা'। 'মেটা'র পরে এবার একই কাজ করল 'এক্স'। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পোস্ট রেস্ট্রিক্ট করল তারা! জামবনির বিডিও অফিসে ইঞ্জিনিয়ারের হাতেনাতে ধরা পড়ার বিষয়টি ভিডিয়ো-সহ গতকাল, বৃহস্পতিবার রাতে 'এক্স' হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই পোস্টটি Restrict করে দিয়েছে 'X'!
আগামীকাল শনিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে। তাৎক্ষণিক পূর্বাভাস হিসেবে ইতিমধ্যেই প্রায় গোটা দক্ষিণবঙ্গে হলুদ সর্তকতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। বেলা বাড়লে কোনও কোনও জেলায় কমলা সতর্কতাও জারি হতে পারে বলে খবর। পরশু রবিবার থেকে বৃষ্টি কমবে দক্ষিণবঙ্গে।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-
দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে--
এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর। দিনভর কী হবে আজ? কী বলছে হাওয়া অফিস? ক'দিন চলবে এরকম দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া? আবাস যোজনার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ঢুকে গিয়েছে। এবার ঢুকবে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা। বিভিন্ন স্কিমের টাকা হাতে পেয়ে রাজ্যবাসীর মুখে চওড়া হাসি। এদিকে এলপিজি কানেকশনের ই-কেওয়াইসি'র রিমাইন্ডার চলে এসেছে জানেন তো? এখনই সেরে ফেলুন কাজটা, না হলে ঝামেলায় পড়তে পারেন। দেশবিদেশে কী চলছে? ট্রাম্প নতুন কী ঘটালেন? হরমুজ নিয়ে কি শেষ পর্যন্ত একটা সুস্থ ও সর্বজনমান্য রফা হবে?