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Breaking News Live Update: তৃণমূল সাংসদের দিল্লির বাড়ি এবং কলকাতার একাধিক ঠিকানায় দিল্লির ইডি টিমের অভিযান

West Bengal, India Breaking News Live Updates: তৃণমূল সাংসদের দিল্লির বাড়ি এবং কলকাতার একাধিক ঠিকানায় দিল্লির ইডি টিমের অভিযান। দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-- দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকে বুধবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। আজ বিকেল ৪ টেয় মিলন মেলায় পুজো কমিটির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক। মিটিংয়ের মূল অ্যাজেন্ডা-- পুজোর অনুমতি, নিরাপত্তা, যানচলাচল, বিদ্যুৎ ও দমকলের ব্যবস্থা ইত্যাদি। ওদিকে ফের বিমান দুর্ঘটনা! মায়ামি বিমানবন্দরে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় মৃত অন্তত ৫।

Written BySoumitra SenEdited BySoumitra Sen
Published: Sep 07, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:18 AM IST
Breaking News Live Update: তৃণমূল সাংসদের দিল্লির বাড়ি এবং কলকাতার একাধিক ঠিকানায় দিল্লির ইডি টিমের অভিযান
07 September 2026 08:15 AM (IST)

Delhi Building Collapse Updates, দিল্লি বিল্ডিং দুর্ঘটনা

রবিবার দিল্লিতে সত্য নিকেতন এলাকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছিল একটি বহুতল হস্টেল। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে মোট দশজনকে। তাঁরা সকলেই চিকিৎসাধীন। এখনও ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে বহু। একযোগে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে পুলিস, দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, ঘটনার সময় বহুতলে অন্তত ৫০ জন পড়ুয়া ছিলেন। প্রবল বৃষ্টি, তার উপর ওই বিল্ডিংয়ের বেসমেন্টে নির্মাণকাজ চলছিল। পুলিস ও দমকলের প্রাথমিক অনুমান, এর জেরেই বাড়িটি ভেঙে পড়েছে। পাশের একটি বহুতলও ধসে পড়েছে। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

 

07 September 2026 08:00 AM (IST)

Delhi ED in Kolkata, তৃণমূল সাংসদের ঠিকানায় দিল্লির ইডি

১২ নম্বর দরগা রোড। আখবার ই মাসরিক এর অফিস এবং বসতবাড়ি। তৃণমূল সাংসদ নাদিমুল হককে টার্গেট করে ইডি অভিযান। সাংসদের দিল্লির বাড়ির পাশাপাশি কলকাতার এই ঠিকানা-সহ একাধিক ঠিকানায় দিল্লির ইডি টিমের অভিযান। কাগজের সম্পাদকীয় কলমে সাম্প্রদায়িক উস্কানি এবং সংবাদপত্রের অ্যাকাউন্ট থেকে প্রচুর আপত্তিকর লেনদেনের অভিযোগ। ২০১২ সালের ৩ এপ্রিল থেকে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা তাঁর প্রকাশনার সম্পাদকীয় কলমে। একাধিকবার উস্কানিমূলক সম্পাদকীয় কলামের পাশাপাশি অফিসের অ্যাকাউন্ট কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন জায়গায় টাকার সন্দেহজনক লেনদেন। খাতায়-কলমে সেটি অফিসের লেনদেন বলে বর্ণিত, অথচ অফিসের বার্ষিক অডিট রিপোর্টে যার কোনও উল্লেখ নেই। বিভিন্ন জায়গায় ফলস ডিপোজিট করে রেখেছে। নামে-বেনামে একাধিক অ্যাকাউন্ট রয়েছে, যার মাধ্যম দিয়ে ট্রানজাকশন হত।

07 September 2026 07:45 AM (IST)

Miami Plane Crash মিয়ামি বিমান দুর্ঘটনা

রানওয়ে ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেল অ্যামাজন প্রাইম এয়ারের বোয়িং ৭৬৭ বিমান। মায়ামি বিমানবন্দরে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় মৃত অন্তত ৫। অ্যামাজন প্রাইম এয়ার ফ্লাইট ৭৫৯৮, ২১ এয়ার পরিচালিত একটি বোয়িং ৭৬৭-৩০০ কার্গো বিমান, রবিবার, ৬ সেপ্টেম্বর আমেরিকার মায়ামি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

07 September 2026 07:45 AM (IST)

Durga Puja 2026 Meet with Bengal CM

আজ বিকেল ৪ টেয় মিলন মেলায় পুজো কমিটির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক। এর উপর নজর গোটা দেশের। মিটিংয়ের মূল অ্যাজেন্ডা-- পুজোর অনুমতি, নিরাপত্তা, যান চলাচল, বিদ্যুৎ ও দমকলের ব্যবস্থা থেকে সার্বিক সমন্বয়।

অগাস্টের মাঝামাঝি ফোরাম ফর দুর্গোৎসবের অঞ্জন উকিল এবং সন্দীপন নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ওই সময়ে তাঁরা বেশ কিছু বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেই বিষয়গুলি নিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রী বড় কিছু ঘোষণা করতে পারেন। 

 

07 September 2026 07:45 AM (IST)

Todays Weather, আজকের আবহাওয়া

এসে গেল আজকের আবহাওয়ার আপডেট। আলিপুর আবহাওয়া দফতরসূত্রে খবর, দক্ষিণবঙ্গে আজ সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে বাতাস বইতে পারে। 

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Bengal Update

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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তৃণমূল সাংসদের দিল্লির বাড়ি এবং কলকাতার একাধিক ঠিকানায় দিল্লির ইডি টিমের অভিযান
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