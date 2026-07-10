/Breaking News Live Update: আরও ঘণ্টাতিনেক চলবে বৃষ্টিবাদল, হলুদ সতর্কতা জারি করল হাওয়া অফিস! কলকাতা-সহ সংলগ্ন জেলায় রাতভোর দুর্যোগ

হলুদ সতর্কতা জারি করল হাওয়া অফিস। রাতভর প্রবল বৃষ্টি কলকাতা ও সংলগ্ন জেলায়। প্রবল বৃষ্টি হয়েছে দুই ২৪ পরগনায়, সল্টলেক নিউটাউন রাজারহাটে। কলকাতার আলিপুরে গতকাল, বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা থেকে আজ, শুক্রবার ভোর ৫ টা পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪৩ মিলিমিটার!এই বৃষ্টি আগামী অন্তত ঘণ্টাতিনেক চলবে বলে জানা যাচ্ছে। কলকাতা-সহ দুই মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলিতে এই বৃষ্টি হবে। সঙ্গে বজ্রপাত ও দমকা ঝোড়ো বাতাসও থাকবে।
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এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর। দিনভর কী হবে আজ? আগে দেখে নেওয়া যাক আবহাওয়া। জানা গিয়েছে, এইরকম দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এখনও চলবে। হলুদ সতর্কতার মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির দাপট, ভিজছে পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং-নারায়ণগড়। ওদিকে, জানা গিয়েছে, আজ রাত ৮টা থেকে আগামী ১৩ জুলাই সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত চিংড়িঘাটা উড়ালপুলের উপর দিয়ে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। ওদিকে ক্যানিংয়ে গণ্ডগোল। গরফা থানা এলাকায় বিবেক নগর ত্রিকোণ পার্কের দুর্গাপুজোর মিটিংকে কেন্দ্র করে বচসা, হুমকি, মারধরের অভিযোগ। এদিকে, ছাগলের টোপে অবশেষে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ! শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়ার জালাস নিজাম তারা গ্ৰাম পঞ্চায়েতের নয়ন জোতে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরেই চিতাবাঘের আতঙ্ক! চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি করতে খাঁচা পাতে বাগডোগরা বনদফতরের কর্মীরা! সেই গ্ৰামেই এক ব্যক্তির নিজস্ব চা বাগানে এদিন সকালে ছাগলের টোপ দেয় বন দফতর আর রাতেই খাঁচা বন্দি হয় চিতাবাঘ! দিনভর থাকবে এরকম নানা খবর। দেখতে, জানতে চোখ রাখুন এখানে।