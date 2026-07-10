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Breaking News Live Update: আরও ঘণ্টাতিনেক চলবে বৃষ্টিবাদল, হলুদ সতর্কতা জারি করল হাওয়া অফিস! কলকাতা-সহ সংলগ্ন জেলায় রাতভোর দুর্যোগ

West Bengal, India Breaking News Live Updates: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-- এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর। দিনভর কী হবে আজ? কী বলছে হাওয়া অফিস? জানা গিয়েছে, এইরকম দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এখনও চলবে। হলুদ সতর্কতার মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির দাপট, ভিজছে পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং-নারায়ণগড়। ওদিকে, জানা গিয়েছে, আজ রাত ৮টা থেকে আগামী ১৩ জুলাই সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত চিংড়িঘাটা উড়ালপুলের উপর দিয়ে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 10, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:52 AM IST
Breaking News Live Update: আরও ঘণ্টাতিনেক চলবে বৃষ্টিবাদল, হলুদ সতর্কতা জারি করল হাওয়া অফিস! কলকাতা-সহ সংলগ্ন জেলায় রাতভোর দুর্যোগ
10 July 2026 07:45 AM (IST)

Today's Weather

হলুদ সতর্কতা জারি করল হাওয়া অফিস। রাতভর প্রবল বৃষ্টি কলকাতা ও সংলগ্ন জেলায়। প্রবল বৃষ্টি হয়েছে দুই ২৪ পরগনায়, সল্টলেক নিউটাউন রাজারহাটে। কলকাতার আলিপুরে গতকাল, বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা থেকে আজ, শুক্রবার ভোর ৫ টা পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪৩ মিলিমিটার!এই বৃষ্টি আগামী অন্তত ঘণ্টাতিনেক চলবে বলে জানা যাচ্ছে। কলকাতা-সহ দুই মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলিতে এই বৃষ্টি হবে। সঙ্গে বজ্রপাত ও দমকা ঝোড়ো বাতাসও থাকবে। 

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About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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