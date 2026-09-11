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Breaking News Live Update: গতকাল নাটকীয় কায়দায় সিআইডি-জালে, আজ মেদিনীপুর আদালতে পেশ সুমিত রায়কে

West Bengal, India Breaking News Live Updates: আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভবানী ভবন থেকে বের করে সুমিত রায়কে নিয়ে যাওয়া হবে মেদিনীপুর আদালতের উদ্দেশ্যে। দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-- কী বলছে হাওয়া অফিস? শক্তি বাড়িয়েছে ঘূর্ণাবর্ত, উত্তাল হবে সমুদ্র, ঝড়ের গতি ৫৫-৬০ কিমি হতে পারে। একাধিক দাবিতে আজ শুক্রবার দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক। ৭৫% উপস্থিতির নির্দেশিকা ঘিরে সুরেন্দ্রনাথ ল কলেজে বিক্ষোভ। বাগেশ্বর বাবার ছবি নিয়ে বিক্ষোভের ঘটনায় গ্রেফতার দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। তোলাবাজি-সহ প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার দমদমের প্রাক্তন উপ পুরপ্রধান।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 11, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 09:30 AM IST
Breaking News Live Update: গতকাল নাটকীয় কায়দায় সিআইডি-জালে, আজ মেদিনীপুর আদালতে পেশ সুমিত রায়কে
11 September 2026 09:30 AM (IST)

Bengal Congress President, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রী শুভঙ্কর সরকার এক প্রেস বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন, আমরা যে আশঙ্কা করেছিলাম, সেটাই সত্যি হল। পশ্চিমবঙ্গে দমন-পীড়নের নীতি চালু হয়ে গিয়েছে!

গতকাল গভীর রাতে দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অতনু দাসকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তথাকথিত বাবা বাগেশ্বরের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখানো এবং তাঁর ছবি পোড়ানোর দায়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমি এই গ্রেফতারের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছি।

 

11 September 2026 08:15 AM (IST)

Sumit Roy, অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়

সুপ্রিম রক্ষাকবচ উঠে যেতেই শালবনি জমি কেলেঙ্কারি মামলায় বৃহস্পতিবার বিকেলে গ্রেফতার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়।

আজ, শুক্রবার আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভবানী ভবন থেকে বের করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে মেদিনীপুর আদালতের উদ্দেশ্যে।

 

11 September 2026 08:00 AM (IST)

Bagewar Baba, বাগেশ্বর বাবা

ভবানীপুরে বাগেশ্বর বাবার ছবি নিয়ে বিক্ষোভের ঘটনায় গ্রেফতার কংগ্রেস নেতা। ভবানীপুরে বাগেশ্বর বাবার ছবি নিয়ে বিক্ষোভের ঘটনায়

গ্রেফতার দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অতনু দাস। টালিগঞ্জের বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে ভবানীপুর থানার পুলিস।

 

11 September 2026 08:00 AM (IST)

Surendranath Law College, সুরেন্দ্রনাথ ল কলেজ

সুরেন্দ্রনাথ ল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালকে ঘিরে বিক্ষোভে সামিল ছাত্রছাত্রীরা। ৭৫ শতাংশ উপস্থিতি না থাকলে পরীক্ষায় বসা যাবে না-- কলেজের এই নির্দেশিকা ঘিরেই তৈরি হয়েছে ক্ষোভ।

দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম সেমিস্টারের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় বসার আগে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরই বিক্ষোভ শুরু করেন ছাত্রছাত্রীরা।

 

11 September 2026 08:00 AM (IST)

Bank Holiay, ব্যাংক বন্ধ

প্রতি সপ্তাহে দু’দিন ছুটি-সহ একাধিক দাবিতে আজ শুক্রবার, ১১ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ‘ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন্‌স’। ফলে চলতি সপ্তাহে টানা তিন দিন ছুটি পাবেন ব্যাংকর কর্মচারী ও অফিসারেরা।

11 September 2026 08:00 AM (IST)

Todays Weather, আজকের আবহাওয়া

ঘূর্ণাবর্ত শক্তি বাড়িয়ে আজ সকালে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে উত্তর বঙ্গোপসাগরে। এর প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে।

আগামীকাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ এবং উড়িষ্যার উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা আবহাওয়া দপ্তরের। সমুদ্র উত্তাল হবে। সমুদ্রে ঝড়ের গতিবেগ ৫৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার হতে পারে। 

 

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About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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