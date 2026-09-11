/Breaking News Live Update: গতকাল নাটকীয় কায়দায় সিআইডি-জালে, আজ মেদিনীপুর আদালতে পেশ সুমিত রায়কে

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রী শুভঙ্কর সরকার এক প্রেস বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন, আমরা যে আশঙ্কা করেছিলাম, সেটাই সত্যি হল। পশ্চিমবঙ্গে দমন-পীড়নের নীতি চালু হয়ে গিয়েছে!
গতকাল গভীর রাতে দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অতনু দাসকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তথাকথিত বাবা বাগেশ্বরের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখানো এবং তাঁর ছবি পোড়ানোর দায়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমি এই গ্রেফতারের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছি।
সুপ্রিম রক্ষাকবচ উঠে যেতেই শালবনি জমি কেলেঙ্কারি মামলায় বৃহস্পতিবার বিকেলে গ্রেফতার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়।
আজ, শুক্রবার আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভবানী ভবন থেকে বের করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে মেদিনীপুর আদালতের উদ্দেশ্যে।
ভবানীপুরে বাগেশ্বর বাবার ছবি নিয়ে বিক্ষোভের ঘটনায় গ্রেফতার কংগ্রেস নেতা। ভবানীপুরে বাগেশ্বর বাবার ছবি নিয়ে বিক্ষোভের ঘটনায়
গ্রেফতার দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অতনু দাস। টালিগঞ্জের বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে ভবানীপুর থানার পুলিস।
সুরেন্দ্রনাথ ল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালকে ঘিরে বিক্ষোভে সামিল ছাত্রছাত্রীরা। ৭৫ শতাংশ উপস্থিতি না থাকলে পরীক্ষায় বসা যাবে না-- কলেজের এই নির্দেশিকা ঘিরেই তৈরি হয়েছে ক্ষোভ।
দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম সেমিস্টারের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় বসার আগে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরই বিক্ষোভ শুরু করেন ছাত্রছাত্রীরা।
প্রতি সপ্তাহে দু’দিন ছুটি-সহ একাধিক দাবিতে আজ শুক্রবার, ১১ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ‘ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন্স’। ফলে চলতি সপ্তাহে টানা তিন দিন ছুটি পাবেন ব্যাংকর কর্মচারী ও অফিসারেরা।
ঘূর্ণাবর্ত শক্তি বাড়িয়ে আজ সকালে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে উত্তর বঙ্গোপসাগরে। এর প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে।
আগামীকাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ এবং উড়িষ্যার উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা আবহাওয়া দপ্তরের। সমুদ্র উত্তাল হবে। সমুদ্রে ঝড়ের গতিবেগ ৫৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার হতে পারে।
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আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভবানী ভবন থেকে বের করে সুমিত রায়কে নিয়ে যাওয়া হবে মেদিনীপুর আদালতের উদ্দেশ্যে। দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-- কী বলছে হাওয়া অফিস? আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূল ও সংলগ্ন পাঁচ জেলায়। শক্তি বাড়িয়েছে ঘূর্ণাবর্ত! উত্তাল হবে সমুদ্র, ঝড়ের গতি ৫৫ থেকে ৬০ কিমি হতে পারে। এদিকে একাধিক দাবিতে আজ শুক্রবার দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক। ৭৫% উপস্থিতির নির্দেশিকা ঘিরে সুরেন্দ্রনাথ ল কলেজে বিক্ষোভ, রাতভর ঘেরাও উপাচার্য। ভবানীপুরে বাগেশ্বর বাবার ছবি নিয়ে বিক্ষোভের ঘটনায় গ্রেফতার দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অতনু দাস। তোলাবাজি-সহ প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার দমদমের প্রাক্তন উপ পুরপ্রধান বরুণ নট্ট-সহ তার দুই সাগরেদ। আজ মোদী-পুতিন বৈঠক।