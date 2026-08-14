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Breaking News Live Update: অবশেষ পথে এলেন অনন্ত মহারাজ, চাইলেন ক্ষমা

West Bengal, India Breaking News Live Updates: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-- দিনভর কী হবে আজ? কী বলছে হাওয়া অফিস? ক'দিন চলবে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া? এদিকে সুখবর। জি ২৪ ঘন্টায় বাসন্তীর সেলিমার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন এক বিধায়ক। কে তিনি?

Written BySoumitra SenEdited BySoumitra Sen
Published: Aug 14, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:37 AM IST
Breaking News Live Update: অবশেষ পথে এলেন অনন্ত মহারাজ, চাইলেন ক্ষমা
14 August 2026 09:30 AM (IST)

England Train Accident, ইংল্যান্ডে রেলদুর্ঘটনা

ট্রেন লাইনচ্যুত হল। আহত হলেন ১১ যাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে ইংল্যান্ডে। ব্রিটিশ ট্রান্সপোর্ট পুলিস এ খবর নিশ্চিত করে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার দক্ষিণপূর্ব ইংল্য়ান্ডে এই ঘটনায় দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত আরও ৯ জন, যাঁদের বিপদ কম। রেলের তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে বহু যাত্রী আটকে পড়েন। তবে পুলিস দ্রুত এসে তাঁদের নিরাপদে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। 

14 August 2026 09:00 AM (IST)

Jagaddal News গ্রেফতার সোমনাথ শ্যামের ছায়াসঙ্গী রাজ পান্ডে

বিহার থেকে গ্রেফতার জগদ্দলের প্রাক্তন বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের ছায়াসঙ্গী জগদ্দলের ত্রাস কুখ্যাত রাজ পান্ডে! আজ, শুক্রবার তাকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হবে। এই রাজ পান্ডে একাধিক তোলাবাজি, খুন এবং রাহাজানি এবং ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসার মামলায় অভিযুক্ত। আজ ভোররাত্রে তাকে গ্রেফতার করে জগদ্দল থানার পুলিস। 

 

14 August 2026 07:45 AM (IST)

Todays Weather আজকের আবহাওয়া

ভারী থেকে অতি ভারী, এমনকি চরম ভারী বর্ষণের সাক্ষী থাকল পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা। গভীর নিম্নচাপের জেরে পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায় বৃষ্টি হয়েছে ৩০০ মিলিমিটারেরও বেশি। কাঁথিতে বৃষ্টি হয়েছে ২৫০ মিলিমিটার, ক্যানিংয়ে বৃষ্টির পরিমাণ ১৭৫ মিলিমিটার। এর বাইরেও অনেক অঞ্চল রয়েছে, যেখানে রেন গেজ নেই বলে বৃষ্টির সঠিক পরিমাণ জানা যায়নি। এখনও পূর্ব মেদিনীপুরের আকাশে বিস্তর মেঘ। আজ, শুক্রবার মাঝারি মানের বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমানে। শনিবারের স্বাধীনতা দিবসের পর আপাতত কয়েক দিন দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই।

 

14 August 2026 07:45 AM (IST)

Selima of Basanti সেলিমার স্বপ্নপূরণ

জি ২৪ ঘন্টার খবরের জের! জি ২৪ ঘন্টায় বাসন্তীর সেলিমার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস। তিনি সেলিমার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে দিল্লীর লালকেল্লায় পৌঁছানোর সমস্ত ব্যবস্থা করেদিলেন।  সেলিমা যাতে স্বাধীনতা দিবসের দিন লালকেল্লায় উপস্থিত হতে পারে তারজন্য বিমানের টিকিট ও কেটে দিয়েছেন।

14 August 2026 07:45 AM (IST)

R G Kar Case Updates আর জি কর কান্ড

আর জি করের নির্যাতিতা ছাত্রীর মৃত্যুর অভিযোগ দায়ের করা হয় খড়দহ থানায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষকে গ্রেফতার করে পুলিস। নির্মল ঘোষকে গ্রেফতার করার পরে আবার গ্রেফতার করা হল প্রাক্তন সিপিএম কাউন্সিলর সঞ্জীব মুখার্জিকে। পানিহাটি অম্বিকা মুখার্জী রোড সিআর পার্কে তাঁর বাড়ি থেকে সঞ্জীব মুখার্জীকে গ্রেফতার করল খড়দহ থানার পুলিস।

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About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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