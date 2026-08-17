/Breaking News Live Update: তারাপীঠের হোটেলে ভয়াবহ আগুন! দগ্ধ হয়ে মৃত্যু কমপক্ষে ৬ পুণ্যার্থীর, আহত আরও

শক্তি বাড়িয়েছে বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ। পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশা উপকূলের নিম্নচাপ সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। আজ সকালের পর গভীর নিম্নচাপেরও সতর্কবার্তা। এখনও পর্যন্ত নিম্নচাপের মেঘে ওড়িশাতেই বেশি বৃষ্টি হচ্ছে। তবে নিম্নচাপের যা সম্ভাব্য গতিপথ, তাতে মঙ্গলবারের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের অনেক জেলাতেই প্রবল বৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। বইবে দমকা বাতাসও। উপকূলে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে, কলকাতা-সহ বাকি জেলায় ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে। ঘনঘন বজ্রপাতেরও আশঙ্কা।
তারাপীঠের একটি বেসরকারী হোটেলে আগুন। আগুণে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু অন্তত ৬ আবাসিকের। দগ্ধ হয়েছেন আরও কয়েকজন আবাসিক। আজ, সোমবার সকালে তারাপীঠ থানার ঢিলছোড়া দূরত্বে পুকুরের ধারে একটি হোটেলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন দমকল কর্মীরা। আহতদের উদ্ধার করে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, ইলেকট্রিকে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন ধরে থাকতে পারে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তারাপীঠ ও রামপুরহাট থানার পুলিস।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-
দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-- দিনভর কী হবে আজ? কী বলছে হাওয়া অফিস? ক'দিন চলবে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া? প্রাথমিক ভাবে যা জানা গিয়েছে, তাতে আজ সোমবার সারাদিনই দুর্যোগ চলবে। শক্তি বাড়িয়েছে বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ। এদিকে সুখবর। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম পুরুলিয়ায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর পুরুলিয়াসফর ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে। আজ বেলা ১২টা নাগাদ আকাশপথে পুরুলিয়ার মানবাজারে পৌঁছবেন তিনি। সেখানে দামদা এলাকায় অবস্থিত জাইকা জল প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। ওদিকে প্রধানমন্ত্রীর 'দিমাগি নকশাল' মন্তব্য ঘিরে দিল্লির রাজনীতিতে তৈরি হয়েছে তীব্র তোলপাড়। এরকম সারাদিন রয়েছে আরও নানা খবর।