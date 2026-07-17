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Breaking News Live Update: রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হাওড়ার ১৫ বছরের রাইফেল শ্যুটার, কেনাকাটা করতে বেরিয়ে আর ফেরেনি সে! কী হল?

West Bengal, India Breaking News Live Updates: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-- কী বলছে হাওয়া অফিস? জানা গিয়েছে, উত্তাল থাকবে বঙ্গোপসাগর। ১৮ জুলাই শনিবার বিকেল পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা। কলকাতা এয়ারপোর্টে আজ সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর নেতৃত্বে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ-কর্মসূচি। বেরিয়ে গেল নিট (ইউজি)-র ফল। দ্বিতীয় পরীক্ষার এক মাস পেরোনোর আগেই ফল প্রকাশ। ১১.২১ লক্ষ পড়ুয়া উত্তীর্ণ হয়েছেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 17, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:25 AM IST
Breaking News Live Update: রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হাওড়ার ১৫ বছরের রাইফেল শ্যুটার, কেনাকাটা করতে বেরিয়ে আর ফেরেনি সে! কী হল?
17 July 2026 09:15 AM (IST)

Howrah Girl Missing

রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হাওড়ার প্রতিভাবান রাইফেল শ্যুটার। নাম দময়ন্তী সেন। বয়স ১৫ বছর। মধ্য হাওড়ার ৩০/২ উমাচরণ ভট্টাচার্য লেনের বাসিন্দা দময়ন্তী। বৃহস্পতিবার সকালে দোকানে কেনাকাটা করতে বেড়িয়েছিল সে। তারপর আর বাড়ি ফেরেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান মেলেনি। হাওড়া স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে তাকে শেষ দেখা যায়। দময়ন্তীর বাবা ধ্রুবজ্যোতি সেন জানান, তাঁর মেয়ে জাতীয় দলে ট্রায়ালের সুযোগ পেয়েছে। ভালো সাফল্য পেয়েছে। প্রতিদিন সকালে তার মেয়ের অনুশীলন থাকে। গতরাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিল। মেয়ের মোবাইল তার কাছে ছিল। কোনো ঝামেলা অশান্তি হয়নি। কিন্তু তার পরেও কী এমন হল-- বোঝা যাচ্ছে না। উদ্বিগ্ন গোটা পরিবার ও সতীর্থরা। ইতিমধ্যে হাওড়া থানায় মিসিং ডায়ারি হয়েছে। পুলিস গুরুত্ব সহকারে তদন্ত শুরু করেছে।

17 July 2026 07:45 AM (IST)

Today's Weather

শেষ মুহূর্তে গতিপথ বদল করে ওড়িশামুখী বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ। ফলে নিম্নচাপের মূল প্রভাব মূলত ওড়িশায়। বাংলার ওড়িশা-লাগোয়া কিছু জেলার কিছু অংশ ছাড়া আগামী ৫ দিন দক্ষিণবঙ্গে কোনো ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আর থাকছে না। দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়া জেলায় আজ, শুক্রবার দু-এক পশলা ভারী বৃষ্টি হতে পারে। হতে পারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টি। 

17 July 2026 07:45 AM (IST)

NEET (UG) Result

NEET (UG)-র ফল প্রকাশ করল ন‍্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি। দ্বিতীয় বার পরীক্ষার এক মাস পেরোনোর আগেই ফল প্রকাশ এনটিএ-র। ১১.২১ লক্ষ পড়ুয়া উত্তীর্ণ হয়েছে নিট ইউজি পরীক্ষায়। বাংলার শীর্ষে সব‍্যসাচী লষ্কর। জাতীয় ক্ষেত্রে তাঁর র‍্যাঙ্ক ৩৫। দেশের মধ‍্যে প্রথম পাঞ্জাবের আরিয়ান গুপ্তা।

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Bengal Update

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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