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Breaking News Live Update: যোগ দিবসে সরকারি কর্মচারীদের থাকা কি বাধ্যতামূলক? বিরাট রায় হাইকোর্টের, বিচারপতি অমৃতা সিনহা বললেন

West Bengal, India Breaking News Live Updates: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে--

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 19, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:51 PM IST
Breaking News Live Update: যোগ দিবসে সরকারি কর্মচারীদের থাকা কি বাধ্যতামূলক? বিরাট রায় হাইকোর্টের, বিচারপতি অমৃতা সিনহা বললেন
19 June 2026 12:45 PM (IST)

Internarional Yoga Day

যোগ দিবসে সরকারি কর্মচারীদের থাকা বাধ্যতামূলক নয়। একজন মানুষ বাড়ি, অফিস, মিলন মেলা, রেড রোড-- যে কোনো জায়গায় যোগ করতে পারেন, জানালেন অমৃতা সিনহা। বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ যোগা দিবসে সরকারি কর্মচারীদের যোগদান বাধ্যতামূলক নয়। যদি কোন সরকারি কর্মচারী নিজের ইচ্ছায় যোগদান করতে চান, তাঁরা অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারবেন। যোগদান না করলে কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না।

19 June 2026 12:00 PM (IST)

Goutam deb

পদত্যাগের পর পদত্যাগ চলছেই। এবার পদত্যাগ গৌতম দেবের। তিনি শিলিগুড়ির মেয়র ছিলেন। সেই পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন।

19 June 2026 11:45 AM (IST)

Jyotipriya Mallick

এবার দলের সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। চিঠি দিয়ে জানালেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। 

19 June 2026 11:30 AM (IST)

Delhi High Court Telegram Ban

নিট পরীক্ষায় জালিয়াতির জেরে কেন্দ্রীয় সরকার আগামী ২২ জুন পর্যন্ত টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এ নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে মামা হয়। সেই মামলায় দিল্লি কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, কেন্দ্রের সিদ্ধান্তই এক্ষেত্রে বহাল থাকছে। 

19 June 2026 11:30 AM (IST)

ISF

ভাঙড়ে আইএসএফে'র সালিশি সভা ঘিরে রণক্ষেত্র! জমি বিবাদে সংঘর্ষ, আহত ৭, দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
 জমি সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা করতে ডাকা সালিশি সভাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল ভাঙড়ের পোলেরহাট থানার অন্তর্গত ছয়ানি এলাকায়। ঘটনায় উভয় পক্ষের মোট সাতজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে।

19 June 2026 11:30 AM (IST)

Abhishek Banerjee

শুক্রবার লোকসভার স্পিকারের সঙ্গে দেখা করবেন অভিষেক ব্যানার্জি। তার আগেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘরোয়া আলোচনা সেরে নিয়েছেন বেশ কয়েকজন NCPI সাংসদ (বিদ্রোহী তৃণমূল)। ঘরোয়া আলোচনায় উঠে আসে, তাঁদের যে ভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হচ্ছে, তার জবাব কী ভাবে দেওয়া হবে, সেটাই। বিশেষ করে মহুয়া মৈত্র‍, কীর্তি আজাদ যেভাবে সমাজ মাধ্যমে প্রতিদিন তাদের বিঁধছেন।

19 June 2026 11:30 AM (IST)

Suvendu Adhikari

ম্যারাথন ও যোগশেষে সংক্ষিপ্ত আসনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানালেন, আগামীকাল সূর্য ডোবার পরে ৪০০ নৌকায় যোগার বিশেষ প্রচার হবে। সূর্যাস্তের পরে হবে এই কর্মসূচি। তিনি বলেন, এবার কলকাতা যোগ দিবসের সমস্ত রেকর্ড ভাঙবে। ৩৫ হাজার মানুষ এতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে তিনি এ-ও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, যিনি যেখানে সুযোগ পাবেন তিনি সেখানেই এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

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TAGS:
live blog
Live update

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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