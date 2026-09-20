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Breaking News Live Update: তারাতলা কান্ডে ফিরহাদের প্রাক্তন পিএ, একজন ইঞ্জিনিয়র-সহ ৭ জনের নামে চার্জশিট

West Bengal, India Breaking News Live Updates: তারাতলা কান্ডে ফিরহাদের প্রাক্তন পিএ, একজন ইঞ্জিনিয়র-সহ ৭ জনের নামে চার্জশিট। দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-- মেঘলা আকাশ, শুরু হয়ে গিয়েছে বৃষ্টিও। কী বলছে হাওয়া অফিস? রবিবার একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে পুরুলিয়ায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পর পর কর্মসূচি তাঁর। এদিকে ভিবি জি রাম জি প্রকল্পে বাড়ছে উপভোক্তা-- জানালেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 20, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 12:24 PM IST
Breaking News Live Update: তারাতলা কান্ডে ফিরহাদের প্রাক্তন পিএ, একজন ইঞ্জিনিয়র-সহ ৭ জনের নামে চার্জশিট
20 September 2026 12:15 PM (IST)

Taratala Roof Collapse Case, তারাতলা কান্ডে চার্জশিট আপডেট

কোনও স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়র ছিলেন না যিনি এই নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনও ভাবে বাধা দেবেন। কোনও ইঞ্জিনিয়র এখানে ভিজিটও করেননি। করলে কাজ বন্ধ রাখা যেত, যেটা করা যায়নি। সংগঠিত ভাবে একটি গাফিলতি করা হয়েছে। ববি হাকিমের প্রাক্তন পিএ, একজন সাব অ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়র-সহ ৭ জনের নামে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে।

20 September 2026 12:15 PM (IST)

Water Release From Dams, বাঁধ থেকে জল ছাড়া

সকাল থেকে জলপাইগুড়িতে রোদ ঝলমলে আকাশ, তবে, আজও দফায় দফায় ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া হচ্ছে। তিস্তার মেখলিগঞ্জ থেকে বাংলাদেশ বর্ডার অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা অব্যাহত।

কালীঝোরা এবং গজলডোবা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া হচ্ছে। রবিবার সকাল আটটায় জল ছাড়ার পরিমাণ: গজলডোবা ব্যারেজ থেকে ১২৬৬ কিউসেক এবং কালিঝোরা ৯৭৮ কিউসেক। রবিবার সকালে জলপাইগুড়ি সেচ দফতর ফ্লাড কন্ট্রোল রুম সূত্রে জল ছাড়ার এই হিসাব জানা যায়। 

 

20 September 2026 10:00 AM (IST)

Jhargram Rain, ঝাড়গ্রামে বৃষ্টি

ভোর থেকে আকাশ মেঘলা থাকলেও বৃষ্টি শুরু হয়েছে সকাল ৯টা থেকে। ঝাড়গ্রামে চলছে ভারী বর্ষণ। রবিবারে ছুটির দিনে এই বৃষ্টির জেরে সমস্যায় সাধারণ মানুষ। অনেকেই আকাশের চেহারা দেখে আজ বাইরে বেরোতে ভয় পাচ্ছেন। কারণ অবশ্য শুধু বৃষ্টি নয়।

এর থেকেও বেশি ভয় বজ্রপাত নিয়ে। গত দুদিনে ঝাড়গ্রাম জেলায় মোট ২৮ জন আহত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে একজনের। এছাড়াও ৩১টি গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে বাজ পড়ে। ফলে বৃষ্টির থেকেও মানুষ বেশি ভয় পাচ্ছেন বাজকে। চাষের জমিতে যেতেও ভয় পাচ্ছেন অনেকে।

 

20 September 2026 08:15 AM (IST)

VB-G RAM G in Bengal, বঙ্গে ভিবি জি রাম জি প্রকল্প

ভিবি জি রাম জি প্রকল্পে বাড়ছে উপভোক্তা-- জানালেন পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। জলপাইগুড়িতে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। জেলার পদস্থ আধিকারিক এবং পঞ্চায়েত আধিকারিকদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করে পঞ্চায়েত দফতরের কাজের পর্যালোচনা করেন তিনি। বৈঠকশেষে উপস্থিত সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাজ্যের অন্যতম বর্ষীয়ান এই রাজনীতিক এবং মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, কাজ এগিয়ে চলেছে, সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভিবি জি রাম জি কর্মসূচিতে প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষ উপভোক্তা যুক্ত থাকছেন। প্রতিদিন বাড়ছে এই সংখ্যাটা।

20 September 2026 08:15 AM (IST)

Todays Weather, আজকের আবহাওয়া

মেঘলা আকাশ। শুরু হয়ে গিয়েছে বৃষ্টিও। গতকালের হাওয়াসংবাদে বলাই ছিল যে, দক্ষিণবঙ্গে মূলত মেঘলাই থাকবে আকাশ, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা রবিবার পর্যন্ত। সেটাই দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই কিছু কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা ছিলই। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে বলেও জানানো হয়েছিল।

20 September 2026 08:15 AM (IST)

CM in Purulia, পুরুলিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী

আজ, রবিবার একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে পুরুলিয়ায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রথমে আকাশপথে পুরুলিয়ার টামনা থানার কড়াডি ময়দানে পৌঁছবেন শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে আদিবাসী কুড়মি সমাজের করম নাচ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তিনি। এর পর মুখ্যমন্ত্রী পুরুলিয়া শহরের সার্কিট হাউসে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন। তারপর পুরুলিয়া শহরের রবীন্দ্র ভবনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। 

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About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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