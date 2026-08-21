/Breaking News Live Update: শুক্রবার বিকেল ৪-টেয় যাদবপুরের শিক্ষার্থীদের ডাকে মহামিছিল! যাদবপুর খেলার মাঠে জমায়েত

জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে হাতি, আতঙ্ক রাজগঞ্জে। ফের জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ল একটি হাতি। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায়। জানা গিয়েছে, বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি হাতি রাজগঞ্জের সরকারপাড়া হয়ে সারিয়াম ও বুড়িমোড় এলাকায় পৌঁছয়। এরপর একটি চা-বাগানে গিয়ে আশ্রয় নেয় হাতিটি।
দিলীপ ঘোষ বলেন, 'আমার জানা নেই ওখানে ঠিক কী হয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে রাজ্যে। ৬ মাস অপেক্ষা করুন। অনেক কিছু উল্টে-পাল্টে যাবে। অনেক দাদাগিরি হয়েছে। অনেক দেশবিরোধী কার্যকলাপ হয়েছে। এটা চলতে দেওয়া যাবে না। ওখানে যতবার দেশবিরোধী স্লোগান উঠেছে, কেউ একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি। তৃণমূল সরকার ওখানে দেশবিরোধী পুষে রেখেছিল। আমাদের লোকেরা ওই সময় ওখানে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছিল। সেদিন ওখানে এসএফআই অফিস ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। আবার যদি ওখানে দেশবিরোধী স্লোগান ওঠে আবার সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হবে।'
আজ (২১ অগাস্ট) শুক্রবার বিকেল ৪-টের সময় যাদবপুরের শিক্ষার্থীদের ডাকে এক মহামিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে গৈরিক বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে এই মিছিল। জমায়েত হবে যাদবপুর খেলার মাঠে।
সকাল সাতটার মধ্যে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাতের সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এদিকে দৈনন্দিন হাওয়া-খবর বলছে, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে রবিবার থেকে। উপকূলের দুই জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাকি জেলায় একাধিক দফায় মাঝারি এবং কখনও দুই এক পশলা ভারী বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতায় পরশু রবিবার ও সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ আবার বাড়বে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইতে পারে।
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যাদবপুর নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'আমার জানা নেই ওখানে ঠিক কী হয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে রাজ্যে। ৬ মাস অপেক্ষা করুন। অনেক কিছু উল্টে-পাল্টে যাবে।' আর কী বললেন তিনি? দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-- কী বলছে হাওয়া অফিস? ক'দিন চলবে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া? প্রাথমিক ভাবে যা জানা গিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে, উপকূলে ভারী বৃষ্টি, কলকাতায় রবি ও সোমে বৃষ্টি বাড়বে। এদিকে আজ, শুক্রবার বিকেল ৪-টেয় যাদবপুরের শিক্ষার্থীদের ডাকে হতে চলেছে এক মহামিছিল! যাদবপুর খেলার মাঠে এর জমায়েত হবে। দিনভর কী হবে আজ? কলকাতায়? রাজ্যে? দেশে? বিদেশে? চোখ রাখুন, পড়তে থাকুন।