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Breaking News Live Update: মেট্রোযাত্রীদের জন্য বিরাট সুখবর! কবি সুভাষ জয় হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো প্রকল্প ক্রমশ বাস্তবায়িত হচ্ছে! এবার...

West Bengal, India Breaking News Live Updates: গভীর রাতে মাটি খুঁড়ে ঘরে ঢোকার অভিযোগ! রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার গৃহবধূ! বরানগরে তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে বহিরাগতদের তাণ্ডব। প্রতিবাদ করলে তৃণমূলকর্মীর দাদাকে মারধর, এলাকায় উত্তেজনা। দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-- অরেঞ্জ লাইনের বেলেঘাটা আইটি সেন্টার অংশে পুশ ট্রলি ইন্সপেকশন সফল। এখনও ঘূর্ণিঝড় অর্ণব নিয়ে কোনো পূর্বাভাস দেয়নি মৌসম ভবন। উৎসবের আবহে বাজার চড়া। বিজেপি ও আইএসএফের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ভাঙড়ে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 21, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:15 AM IST
Breaking News Live Update: মেট্রোযাত্রীদের জন্য বিরাট সুখবর! কবি সুভাষ জয় হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো প্রকল্প ক্রমশ বাস্তবায়িত হচ্ছে! এবার...
21 September 2026 08:15 AM (IST)

Phulia News, রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার গৃহবধূ

গভীর রাতে মাটি খুঁড়ে ঘরে ঢোকার অভিযোগ! রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার গৃহবধূ! ঘটনায় ফুলিয়ায় ঘোর চাঞ্চল্য। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ৪০ বছরের মিতালি। রাতের অন্ধকারে মাটি খুঁড়ে টিনের ঘরে ঢুকে এক গৃহবধূকে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে যাওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নদিয়ার রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম বিধানসভা এলাকার প্রফুল্লনগর নবলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে।

21 September 2026 08:15 AM (IST)

Barahanagar Political News, বরানগরে সংঘর্ষ

বরানগরে তৃণমূল কর্মী জন্টি ধরের বাড়িতে বহিরাগতদের তান্ডব। প্রতিবাদ করলে তৃণমূলকর্মীর দাদাকে মারধর,এলাকায় উত্তেজনা,ঘটনাস্থলে বরানগর থানার পুলিস,আটক ১। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি রাজ্য সভাপতি নির্দেশ দিয়েছিলেন, ভয় আউট ভরসা ইন। কিন্তু সেই কথা অমান্য করে বরানগর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত সতীন সেন নগরে তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে চড়াও হল বহিরাগত যুবকরা। ঘটনার প্রতিবাদ করলে তৃণমূলকর্মীর দাদা ও পরিবারের সদস্যদের মারধরের অভিযোগ ওঠে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা এলাকায়। আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বরানগর থানার বিশাল পুলিস বাহিনী। ঘটনার তদন্ত শুরু করার পাশাপাশি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিস।

21 September 2026 07:30 AM (IST)

Bhangar News, ভাঙড়ে বিজেপি-আইএসএফ সংঘর্ষ

থানার সামনে বিজেপি-আইএসএফ সংঘর্ষ, আক্রান্ত পুলিসকর্মী ও পথচলতি সাধারণ মানুষ। ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙড় এক নম্বর ব্লকের মাধবপুর থানার সামনে। অভিযোগ বিজেপি ও আইএসএফের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ, সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে গিয়ে এক পুলিশ অফিসার-সহ মোট চারজন পুলিশকর্মী আক্রান্ত হন বলে অভিযোগ। আহতদের উদ্ধার করে নলমুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। পাশাপাশি পথচলতি সাধারণ মানুষকেও মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ।

21 September 2026 07:30 AM (IST)

Price Hike, অগ্নিমূল্য জিনিসপত্র

সামনে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব। কিন্তু উৎসবের আবহেও স্বস্তি নেই সাধারণ মধ্যবিত্তের জন্য। পুজোর মুখে বর্ধমানের কালনা গেট, পুলিশ লাইন কিংবা রথতলা— সব সবজি বাজারেই চড়া মূল্যের একই ছবি। আলু ছাড়া প্রায় প্রতিটি শাকসবজির দামই মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে।

21 September 2026 07:30 AM (IST)

Kolkata Metro, অরেঞ্জ লাইন

অরেঞ্জ লাইনের বেলেঘাটা আইটি সেন্টার অংশে পুশ ট্রলি ইন্সপেকশন সফল। ২০১০ সালে অনুমোদিত ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ কবি সুভাষ থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো প্রকল্পটি পাঁচটি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রথম দু’টি পর্যায় অর্থাৎ কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা ইতিমধ্যেই যাত্রী পরিষেবা চালু করে দিয়েছে। তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ বেলেঘাটা থেকে আইটি সেন্টার অংশের নির্মাণ কাজ শেষ। এই পর্যায়ে বেলেঘাটা থেকে আইটি সেন্টার অংশে প্রথম পুশ ট্রলি ইন্সপেকশন সফল হয়েছে।

21 September 2026 07:30 AM (IST)

Todays Weather, আজকের আবহাওয়া

এখনও ঘূর্ণিঝড় অর্ণব নিয়ে কোনো পূর্বাভাস দেয়নি মৌসম ভবন। তারা এখনও জানাচ্ছে, অতি গভীর নিম্নচাপ তৈরি হতে চলেছে আন্দামান সাগরে। বাংলায় কোনও সতর্কতা আছে?

হ্যাঁ, আছে। ২২ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) খুব ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলায়।

 

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About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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