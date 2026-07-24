/Breaking News Live Update: সরিয়ে দেওয়া হল উচ্চশিক্ষা সচিবকে! ভিনীত জোশীর জায়গায় কে এলেন নতুন দায়িত্বে?

আজ বাঙালির মনখারাপের দিন। ১৯৮০ সালের আজকের দিনেই, এই ২৪ জুলাইতেই প্রয়াত হয়েছিলেন মহানায়ক উত্তমকুমার। তাঁর স্মরণে রয়েছে কর্মসূচি। উত্তর কলকাতার আহিরিটোলায় মহানায়কের মামার বাড়ি এবং তাঁর জন্মস্থান। সেখান অনুষ্ঠানের সচনা করবেন পূর্ণিমা চক্রবর্তী মহাশয়া। পরে টালিগঞ্জেও রয়েছে স্মরণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।
শুক্রবার সংসদে আসছে নয়া বিল। প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, নিট পেপার লিকের বিরুদ্ধে করা হবে আরও কড়া পদক্ষেপ। তদন্তের জন্য় ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট হবে বলেও আগে আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি।
সমাজকর্মী তথা ক্লাইমেট অ্যাক্টিভিস্ট সোনম ওয়াংচুক তাঁর অনশন শেষ করলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই তিনি তাঁর অনির্দিষ্ট কালের অনশন ভঙ্গ করেন।
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