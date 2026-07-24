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Breaking News Live Update: সরিয়ে দেওয়া হল উচ্চশিক্ষা সচিবকে! ভিনীত জোশীর জায়গায় কে এলেন নতুন দায়িত্বে?

West Bengal, India Breaking News Live Updates: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-- দিনভর কী হবে আজ? কী বলছে হাওয়া অফিস? রাতভর বৃষ্টি হয়েছে। এখনও আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়নি। কেমন থাকবে আজ সারাদিনের ওয়েদার? এদিকে, সোনম ওয়াংচুক তাঁর অনশন ভেঙেছেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 24, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:51 AM IST
Breaking News Live Update: সরিয়ে দেওয়া হল উচ্চশিক্ষা সচিবকে! ভিনীত জোশীর জায়গায় কে এলেন নতুন দায়িত্বে?
24 July 2026 08:00 AM (IST)

Uttam Kumar Death Day

আজ বাঙালির মনখারাপের দিন। ১৯৮০ সালের আজকের দিনেই, এই ২৪ জুলাইতেই প্রয়াত হয়েছিলেন মহানায়ক উত্তমকুমার। তাঁর স্মরণে রয়েছে কর্মসূচি। উত্তর কলকাতার আহিরিটোলায় মহানায়কের মামার বাড়ি এবং তাঁর জন্মস্থান। সেখান অনুষ্ঠানের সচনা করবেন পূর্ণিমা চক্রবর্তী মহাশয়া। পরে টালিগঞ্জেও রয়েছে স্মরণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। 

24 July 2026 08:00 AM (IST)

PM on NEET Paper Leak

শুক্রবার সংসদে আসছে নয়া বিল। প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, নিট পেপার লিকের বিরুদ্ধে করা হবে আরও কড়া পদক্ষেপ। তদন্তের জন্য় ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট হবে বলেও আগে আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি। 

24 July 2026 08:00 AM (IST)

Sonam Wangchuk

সমাজকর্মী তথা ক্লাইমেট অ্যাক্টিভিস্ট সোনম ওয়াংচুক তাঁর অনশন শেষ করলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই তিনি তাঁর অনির্দিষ্ট কালের অনশন ভঙ্গ করেন।

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About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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