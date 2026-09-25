/Breaking News Live Update: গ্যাস লিকেজের জেরেই কি আগুন? রান্না করার সময়েই আগুন ধরে যায় গোটা বাড়িতে

West Bengal, India Breaking News Live Updates: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-
দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-- নিম্নচাপের বৃষ্টির খামখেয়ালিপনার জেরে নামখানার ঘাটে পর পর দাঁড়িয়ে আছে মৎস্যজীবীদের ট্রলার। ওদিকে দুর্ঘটনা সবংয়ে। সেখানকার একটি বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডে আহত হলেন এক যুবক। গ্যাস লিকেজের জেরেই কি আগুন? শুক্রবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টি। দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে ব্যারেজ থেকে। তিস্তায় লাল সতর্কতা। ওদিকে কাঁথি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পরিচালন কমিটির নির্বাচনে ১০০টি ডেলিগেট আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করল বিজেপি।