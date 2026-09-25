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Breaking News Live Update: গ্যাস লিকেজের জেরেই কি আগুন? রান্না করার সময়েই আগুন ধরে যায় গোটা বাড়িতে

West Bengal, India Breaking News Live Updates: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-- নিম্নচাপের বৃষ্টির খামখেয়ালিপনার জেরে নামখানার ঘাটে পর পর দাঁড়িয়ে আছে মৎস্যজীবীদের ট্রলার। ওদিকে সবংয়ের এক বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডে আহত এক যুবক। শুক্রবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টি। দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে ব্যারেজ থেকে। ওদিকে কাঁথি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পরিচালন কমিটির নির্বাচনে ১০০টি ডেলিগেট আসনেই জয়লাভ করল বিজেপি।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 25, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 07:51 AM IST
Breaking News Live Update: গ্যাস লিকেজের জেরেই কি আগুন? রান্না করার সময়েই আগুন ধরে যায় গোটা বাড়িতে

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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