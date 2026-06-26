/Breaking News Live Update: জুন-জুলাই মাসে কিছু দিন সম্পূর্ণ বন্ধ থাকছে চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার! কবে কবে? জেনে নিন তারিখ ও সময়

আজ সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৯ তম জন্ম জয়ন্তী। দেশ জুড়ে মহাসমারোহে বন্দেমাতরমের সার্ধশতবর্ষ পালনের আবহে বদলের বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র এবার বিশেষভাবে সমাদৃত। আজ দিকে দিকে অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, বিধানসভার অধ্যক্ষ-সহ রাজ্যের মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন। ১১টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী কলেজ স্ট্রিটের কাছে বঙ্কিমস্মৃতিবিজড়িত বাসভবনে শ্রদ্ধা জানাবেন, যেখানে গতবছর বন্দেমাতরমের অনুষ্ঠানে তিনি প্রবেশে বাধা পেয়েছিলেন। তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছিল বঙ্কিম লাইব্রেরির মেন গেট। এবার সেখানে উল্টো ছবি। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগে বঙ্কিম আবেগের উদযাপনের এখন ছুটছে দুমুখী ইঞ্জিন। ২৬-এর ভোটে নৈহাটি থেকে বিজেপির প্রার্থী করা হয় বঙ্কিম-উত্তরসূরী সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে। তিনি এখন বিধায়ক। রাজ্যের স্কুলের প্রার্থনাসঙ্গীতে বন্দেমাতরম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সব মিলিয়ে আজ দিনভর নৈহাটির বঙ্কিম জন্মস্থান থেকে কলেজস্ট্রিটের বঙ্কিম লাইব্রেরি, রবীন্দ্রসদন থেকে বিধানসভার অডিটোরিয়াম-- সর্বত্রই আবেগের নাম বঙ্কিম।
তারাতলায় লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু। এবার মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ১৪-য়। গতকাল গভীর রাত পর্যন্ত সংখ্যাটা ছিল ১১ এবং সকলের পরিচয়ই জানা গিয়েছিল। আরও তিনজন এখনও আটকে আছেন ওই ধ্বংসস্তূপে বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁদের প্রাণের স্পন্দন মেলেনি গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রেডারে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৪৬ ঘণ্টা অতিবাহিত। তাঁদের কাছে পৌঁছয়নি জল এবং অক্সিজেন। অতএব তাঁদের আর জীবিত থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এদিকে, এসএসকেএমসূত্রে ১২, ১৩ ও ১৪ নম্বর মৃতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি।
সপ্তাহের শেষে কি ইএম বাইপাস হয়ে সল্টলেক, নিউটাউন বা এয়ারপোর্টের দিকে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে? সেক্ষেত্রে জরুরি নির্দেশিকা জারি করেছে কলকাতা পুলিস। চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার আজ, শুক্রবার ২৬-০৬-২০২৬ তারিখ রাত ৮টা থেকে সোমবার ২৯-০৬-২০২৬ তারিখ সকাল ৮টা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। আবার সুকান্ত নগরের কাছে বিশ্ব বাংলা সরণিতে পিলার ৩২৬ থেকে পিলার ৩২৭ স্প্যানের কাজের জন্য ০৩-০৭-২০২৬ তারিখ রাত ৮টা থেকে ০৬-০৭-২০২৬ তারিখ সকাল ৮টা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।
এবার তৃণমূল ছাড়লেন বিশ্বরূপ দে। কলকাতা পুরসভার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি তিনি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতেই কুণাল ঘোষের 'আমরা বেইমান নই'তে গিয়েছিলেন। ওখান থেকে বেরিয়ে এসেই পদত্যাগ প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের!
বৃহস্পতিবার গভীর রাতে জীবনতলা থানার এস আই সৈকত বিশ্বাস গোপন সূত্রে খবর পান, মল্লিকাটি এলাকার এক ব্যক্তি অস্ত্র-সহ সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করছে। তিনি পর্যাপ্ত পুলিস ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পূর্ব চণ্ডীবাড়ির বাসিন্দা আমিনুর মোল্লাকে আটক করেন। জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত ব্যক্তি স্বীকার করে, সে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ লুকিয়ে রেখেছে এবং নিজেই স্থানটি দেখিয়ে দেয়। তল্লাশি চালিয়ে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি সক্রিয় কার্তুজ উদ্ধার হয়। বৈধ লাইসেন্স বা অনুমোদিত নথি দেখাতে না পারায় অস্ত্র ও কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করে আমিনুর মোল্লাকে গ্রেফতার করা হয়। ঘটনায় জীবনতলা থানায় অস্ত্র আইনের নির্দিষ্ট ধারায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার ভেনেজুয়েলা ভূমিকম্প কাঁপিয়ে দিয়েছিল সারা বিশ্বকে। আশঙ্কা করা হচ্ছিল, মৃত্য়ু সব রেকর্ড ছাপিয়ে যাবে। আপাতত জানা গিয়েছে এখনও পর্যন্ত ১৬৪ জন মারা গিয়েছেন আর ৯৭১ জন আহত। সংখ্যাটা বদলাবে সন্দেহ নেই।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। শহরবাসীর জন্য অনেক সুখবরের মধ্যেই রয়েছে আঁতকে ওঠার মতো একটি খবরও-- কলকাতা মেট্রোর কাজের জন্য জুন ও জুলাই মাসের নির্দিষ্ট কিছু দিনে সম্পূর্ণ বন্ধ থাকতে চলেছে চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার। যানজট বাড়বে? পথচারী ও নিত্যযাত্রীদের অসুবিধা হবে? দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-
এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর। দিনভর কী হবে আজ? চিনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াংয়ের সঙ্গে বৈঠক করছেন চিনে সফররত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) বিকেল ৫টায় বেইজিংয়ের গ্রেট হল অব পিপলে ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপাক্ষিক ওই বৈঠক শেষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দু’দেশের মধ্যে সহযোগিতা বিষয়ক দু’টি চুক্তি ছাড়াও ১৩টি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সফরের উপর দৃষ্টি রেখেছে ভারত।আজ শুক্রবার তো সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ, তাপমাত্রা কমেছে, বৃষ্টিও হয়তো হবে। গতকাল সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে নিউ আলিপুরে-- ১১৯ মিলিমিটার! কিন্তু এই মুহূর্তে আবহবিদদেরা সবচেয়ে চিন্তিত বজ্রপাত নিয়ে। কেন এত বাজ পড়ছে? এ নিয়ে আজ সারাদিনই থাকবে বিশ্লেষণ। এদিকে শহরবাসীর জন্য সুখবরের মধ্যেই রয়েছে আঁতকে ওঠার খবরও-- কলকাতা মেট্রোর কাজের জন্য জুন ও জুলাই মাসের নির্দিষ্ট কিছু দিনে সম্পূর্ণ বন্ধ থাকতে চলেছে চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার। যানজট বাড়বে? পথচারী ও নিত্যযাত্রীদের অসুবিধা হবে? তা তো একটু হবেই। তবে, 'টুডে'জ পেইন, টুমরো'জ গেইন'! ওদিকে, বৃহস্পতিবার ভেনেজুয়েলা ভূমিকম্প কাঁপিয়ে দিয়েছিল সারা বিশ্বকে। আশঙ্কা করা হচ্ছিল, মৃত্য়ু সব রেকর্ড ছাপিয়ে যাবে। আপাতত জানা গিয়েছে এখনও পর্যন্ত ১৬৪ জন মারা গিয়েছেন আর ৯৭১ জন আহত। সংখ্যাটা বদলাবে সন্দেহ নেই। আর রাজ্য রাজনীতিতে কী হচ্ছে? তারাতলা-কাণ্ডের কী খবর? চোখ রাখতে, জেনে নিতে পড়ুন।
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