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Breaking News Live Update: ঘরের কাছেই আন্তর্জাতিক মানব পাচার চক্র? দুর্গাপুরে সন্দেহভাজনের বাড়িতে এনআইএ-র অভিযানে ঘোর চাঞ্চল্য

West Bengal, India Breaking News Live Updates: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-- দিনভর কী হবে আজ? কী বলছে হাওয়া অফিস? বৃষ্টিই চলবে? আজ দেশ ও রাজ্য জুড়ে নানা ঘটনা। সব চেয়ে বড় বিষয় হতে চলেছে লোকসভায় 'পাবলিক এগজামিনেশনস প্রিভেনশন অব আনফেয়ার মিনস অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬' পেশ।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 27, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:57 AM IST
Breaking News Live Update: ঘরের কাছেই আন্তর্জাতিক মানব পাচার চক্র? দুর্গাপুরে সন্দেহভাজনের বাড়িতে এনআইএ-র অভিযানে ঘোর চাঞ্চল্য
27 July 2026 11:00 AM (IST)

Aap Cab Strike

সপ্তাহের শুরু দিনেই আজ, সোমবার চরম ভোগান্তির শিকার হতে পারেন যাত্রীরা। আজ ২৭ জুলাই সোমবার সকাল ৬ টা থেকে সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত কোনও অ্যাপ ক্যাব পরিষেবা মিলবে না। ভাড়াবৃদ্ধি-সহ ১১ দফা দাবিতে আজ ১২ ঘণ্টার ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সোমবার সকাল ১১টায় মৌলালি রামলীলা পার্কে জমায়েতের ডাক দেওয়া হয় অ্যাপ ক্যাব চালকদের। ১২ ঘণ্টা অ্যাপ বন্ধ রাখবেন সিংহভাগ চালক। ফলে রাস্তায় নেমে ভোগান্তি হতে পারে। 

27 July 2026 10:00 AM (IST)

NIA Raids Suspect in Durgapur

আন্তর্জাতিক মানব পাচার চক্র ঘরের কাছেই? 'ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান ট্রাফিকিং কেস' তথা 'আন্তর্জাতিক মানব পাচার চক্র মামলা'য় দুর্গাপুরে সন্দেহভাজনের বাড়িতে অভিযান এনআইএ-র। একটি আন্তর্জাতিক মানব পাচার মামলার তদন্তের অংশ হিসেবেই জাতীয় তদন্ত সংস্থার (এনআইএ) দলটি আজ, সোমবার সকালে দুর্গাপুরের নিউ স্টিল পার্ক (মেইনগেট) এলাকায় এক সন্দেহভাজনের বাড়িতে অভিযান চালায়।  অভিযানের জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

27 July 2026 09:45 AM (IST)

CM Suvendu Adhikari

আজ জলপাইগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে  ঘিরে সাজসাজ রব সেখানে। বাগডোগরা থেকে হেলিকপ্টারে জলপাইগুড়ি স্পোর্টস কমপ্লেক্স। সেখান থেকে DM অফিসে এসে সিকিমের ধসে মৃতদের ক্ষতিপূরণ কর্মসূচি রয়েছে বলে সূত্রের খবর। এরপর হেলিকপ্টারে জল্পেশ মন্দির। সেখানে হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি করে পুজো। জল্পেশে পরে রাজনৈতিক সভাও আছে। ফের হেলিকপ্টার। এবার গন্তব্য উত্তরকন্যা।

27 July 2026 08:00 AM (IST)

Today's Weather

শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপের রূপ নিয়ে আজ, সোমবার ভোর থেকেই স্থলভাগের দিকে এগোতে শুরু করেছে। এর অভিমুখ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ উত্তর ওড়িশা উপকূল। এর জেরে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। সোমবার বিকেল পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা থাকবে।

27 July 2026 07:45 AM (IST)

Canning TMC News

ক্যানিংয়ের দাপুটে তৃণমূল নেতার বাড়িতে বিক্ষোভ হয়। রাতেই দাপুটে ওই তৃণমূল নেতাকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিস। নাম গোপাল কুন্ডু। তৃণমূল নেতাকেই গোবর ছোড়া হয়, হয় ডিম থেরাপি, চলে গণধোলাই। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, একুশে ভোট-পরবর্তী হিংসায় বিরোধীদের মারধর। এলাকায় একরকম তাণ্ডব চালাতেন তিনি বলে অভিযোগ এই নেতার বিরুদ্ধে। তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ তাঁকে আলিপুর আদালতে তোলা হবে।

27 July 2026 07:45 AM (IST)

NEET Paper Leak

প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন, সেই মতো আসছে নয়া বিল। নিট পেপার লিকের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে কেন্দ্র এবার কড়া আইন আনছে। আজ, সোমবার সংসদে পেশ হবে 'গণপরীক্ষা অসদুপায় প্রতিরোধ সংশোধন বিল'। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং লোকসভায় এই ‘পাবলিক এগজামিনেশনস (প্রিভেনশন অব আনফেয়ার মিনস) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬’ পেশ করবেন। পরীক্ষায় জালিয়াতি ও কারচুপি রুখতে এই বিলে সাতটি মুখ্য সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে।

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Bengal Update

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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