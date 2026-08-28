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Breaking News Live Update: মর্মান্তিক নেপাল! হড়পা বিপর্যয়ে ১৪৯৮-র কোনও খোঁজ নেই! মৃত ৪৬৯! ২৯০ ভারতীয় মিসিং

West Bengal, India Breaking News Live Updates: ইকো পার্কের রাখি বাঁধলেন ও নিজে রাখি পরালেন দিলীপ ঘোষ। ইকো পার্কের দিলীপ ঘোষের রাখিবন্ধন উৎসবে কাটা হল কেক। ঝালমুড়ি থেকে মিষ্টি-- সবই ছিল। নেপাল-বিপর্যয়ে ১৩০০-র কোনও খোঁজ নেই! মৃত ৩৯২, ২৯০ ভারতীয় মিসিং। দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-- কী বলছে হাওয়া অফিস? আজ রাজ্য জুড়ে উদযাপিত হচ্ছে ঝুলন। প্রাচীন বৈষ্ণবধারায় চলছে উৎসব। তবে উৎসবের মেজাজ মুহূর্তে বেরঙিন হয়ে যাচ্ছে, নেপালের দিকে তাকিয়ে দেখলে। কী মর্মান্তিক অবস্থা সেখানে! নিখোঁজ ভারতীয়ের সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে। মোট কত মৃত্যু? সার্বিক ক্ষতির চেহারাটা কেমন?

Written BySoumitra SenEdited BySoumitra Sen
Published: Aug 28, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:06 AM IST
Breaking News Live Update: মর্মান্তিক নেপাল! হড়পা বিপর্যয়ে ১৪৯৮-র কোনও খোঁজ নেই! মৃত ৪৬৯! ২৯০ ভারতীয় মিসিং
28 August 2026 09:00 AM (IST)

TMC Camac Street Updates, ক‍্যামাক স্ট্রিটের ঘটনার আপডেট

গতকাল, বৃহস্পতিবার ক‍্যামাক স্ট্রিটের ঘটনায় তিনটে এফআইআর রুজু। দুটি এফআইআর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ওব্রায়েন, হুমায়ুন কবীর, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ অন‍্যানদের বিরুদ্ধে। গ্রেফতার করা হয়েছে ১৩ জনকে। একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু। একটি এফআইআর রুজু হয়েছে পুরসভার অ‍্যাড ডিপার্টমেন্টের ম‍্যানেজার, একটি একজন পুলিসে সার্জেন্ট, তৃতীয় অভিযোগ দায়ের হয়েছে এক পুরসভার অফিসারের বিরুদ্ধে। বেআইনি ভাবে লাগানো হোর্ডিং সরাতে গেলে সরকারি কাজে বাধা, পুলিসের ওয়াকিটকি ছিনিয়ে নেওয়া হয়, মহিলাকর্মীরা শ্লীলতহানি করা হয় বলে অভিযোগ।

28 August 2026 08:45 AM (IST)

Nepal Flash Flood Death Toll, নেপালে হড়পায় মৃত্যু

লাফিয়ে বাড়ছে হাড়হিম হড়পায় নেপালে মৃতের সংখ্যা। বাড়ছে নিখোঁজের সংখ্যাও। নেপাল-বিপর্যয়ে এই মুহূর্তে ১৪৯৮ জনের কোনও খোঁজ নেই! মৃতও এল ধাক্কায় ৩৯২ জন থেকে বেড় দাঁড়াল ৪৬৯ জনে! এদিকে, ২৯০ ভারতীয় মিসিং।

28 August 2026 08:30 AM (IST)

TMCP News, তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের সভা

কালীঘাট তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের সভা। ক্যাথিড্রাল রোডে। মঞ্চ করা হয়েছে বাংলা আকাদেমি সামনে। 

28 August 2026 08:15 AM (IST)

TMC News, অমরদীপ সাহাকে নিয়ে তদন্ত শুরু

প্রাক্তন মন্ত্রী তথা দাপুটে তৃণমূল নেতা কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর ছায়াসঙ্গী অমরদীপ সাহাকে নিয়ে তদন্ত শুরু করল মালদা ইংরেজবাজার থানার পুলিস। সম্প্রতি অমরদীপ সাহাকে সুদের কারবার করার অভিযোগ ও সুদের টাকা পরিশোধের পরও জোরপূর্বক সম্পত্তি দখল-সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেফতার করে ইংরেজবাজার থানার পুলিস। তারই তদন্তে নেমে অমরদীপ সাহার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান-সহ তাঁর বাড়িতে তল্লাশি করে পুলিস। সেই সঙ্গে অমরদীপ সাহাকে কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর খাসতালুক বালুচর এলাকায় পায়ে হেঁটে ঘোরানোও হয়।

28 August 2026 08:00 AM (IST)

Dilip Ghosh on Rakhi Bandhan Utsav, রাখিবন্ধনে দিলীপ ঘোষ

ইকো পার্কের রাখি বাঁধলেন ও নিজে রাখি পরালেন দিলীপ ঘোষ। ইকো পার্কের দিলীপ ঘোষের রাখিবন্ধন উৎসবে কাটা হল কেক। ঝালমুড়ি থেকে মিষ্টি-- সবই ছিল এই রাখিবন্ধনের উৎসবে। ভাইবোনের সম্পর্কের সঙ্গে সম্পর্ক এই রাখির। বঙ্গভঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রাখির আবেদনের ব্যাখ্যা দিলেন দিলীপ ঘোষ। পরিবর্তনের বাংলাকে সোনার বাংলা করতে এই রাখিবন্ধন উৎসবে সকলকে এক হওয়ার আহ্বান দিলীপ ঘোষের।

 

28 August 2026 07:45 AM (IST)

Nepal Flash Flood Updates, নেপালের ভয়াবহ হড়পা

দ্রুত উদ্ধারকাজ চলছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত ১৩০০ মানুষ নিখোঁজ বলে জানা গিয়েছে। চিন-নেপাল সীমান্ত-অঞ্চলে ঘটে যাওয়া এই মারণ হড়পায় মৃতের সংখ্যাও লাফিয়ে বাড়ছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪০০ জন মারা গিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে-- সংখ্যাটা ৩৯২! ২৯০ জন ভারতীয়ের এখনও কোনও খোঁজ মেলেনি। ভোটে কোশীর প্লাবনজলে নেপাল যেন মৃত্যুপুরী!

28 August 2026 07:45 AM (IST)

Todays Weather, আজকের আবহাওয়া

এসে গেল আজকের আবহাওয়ার আপডেট। আলিপুর আবহাওয়া দফতরসূত্রে খবর, বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপের প্রভাব কিছুটা কমায় দক্ষিণবঙ্গে একটানা ভারী বৃষ্টির দাপটও কমেছে। তবে আংশিক মেঘলা আকাশের সঙ্গে বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ওদিকে উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনভর আকাশ মেঘলা থাকবে। বেলা বা বিকেলের দিকে শহরের কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত বা বিক্ষিপ্ত কয়েক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে।

28 August 2026 07:30 AM (IST)

Jhulan Utsav katwa, কাটোয়ায় ঝুলন

প্রথা ও পরম্পরা মেনে কাটোয়ায় চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস দীক্ষাভূমিতে উদযাপন করা হল ঝুলন উৎসব। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান উৎসব এই ঝুলন। কাটোয়া গৌরাঙ্গবাড়ির ঝুলন উৎসব প্রাচীন বৈষ্ণব ধারাকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। এদিন চৈতন্যদেবকে রাধারানি রূপে দেখা যায়। সেজন্য কাটোয়ার ঝুলনে রাধাকৃষ্ণের পরিবর্তে সুসজ্জিত চৈতন্যের দারুবিগ্রহকেই দোলায় চাপিয়ে দোলানো হয়। 

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About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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মর্মান্তিক নেপাল! হড়পা বিপর্যয়ে ১৪৯৮-র কোনও খোঁজ নেই! মৃত ৪৬৯! ২৯০ ভারতীয় মিসিং
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