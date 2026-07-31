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Breaking News Live Update: জোট বাঁধল আইএসএফ এবং তৃণমূল! রাজ্যের রাজনীতিতে এবার নয়া সমীকরণ

West Bengal, India Breaking News Live Updates: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-- দিনভর কী হবে আজ? কী বলছে হাওয়া অফিস? হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে আজ। স্থানীয়ভাবে দু-এক পশলা বৃষ্টির পূর্বাভাস। সকালেই ইডির একাধিক টিম বেরিয়েছে। দিল্লির কেস। একটি ভিন রাজ্যের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় এই অভিযান। সাতসকালে পথ দুর্ঘটনা কাঁকুড়গাছি থেকে উল্টোডাঙা যাওয়ার পথে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 31, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:10 AM IST
Breaking News Live Update: জোট বাঁধল আইএসএফ এবং তৃণমূল! রাজ্যের রাজনীতিতে এবার নয়া সমীকরণ
31 July 2026 08:15 AM (IST)

kankurgachi Accident

সাতসকালে পথ দুর্ঘটনা কলকাতায়। কাঁকুড়গাছি থেকে উল্টোডাঙা যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল সবজিবোঝাই একটি গাড়ি। আহত হন ৩ জন। মানিকতলা ইএসআই হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁদের৷ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে যাওয়া গাড়িটির সামনে হঠাৎ একটি বাইক এসে যাওয়ায় আচমকা ব্রেক কষতে হয় তাদের। গতি বেশি থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারায় সবজিবোঝাই একটি গাড়িটি।

31 July 2026 07:45 AM (IST)

ISF-TMC Alliance

আরাবুল অপসারণে জোট বাঁধল আইএসএফ এবং তৃণমূল! তৃণমূল সদস্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দলীয় নেতা আরাবুলের অপসারণ চাইলেন আইএসএফের সদস্যরা। ভাঙড় ২ পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট ৩০ সদস্যের মধ্যে ২৩ জন সদস্য। যথাক্রমে, আইএসএফের পাঁচ ও তৃণমূলের আঠারো জন সদস্য পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আরাবুল ইসলামের বিরুদ্ধে  অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন মহকুমা প্রশাসনের কাছে। প্রশাসনসূত্রে জানা গিয়েছে, প্রস্তাব খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। ভাঙড়ের রাজনীতিতে নয়া সমীকরণ। যে  তৃণমূলের বিরুদ্ধে নওশাদের দল আইএসএফ এতদিন লড়াই করল রাজ‍্যে, পটপরিবর্তন হতেই কাছাকাছি এল সেই তৃণমূল এবং আইএসএফ।

 

31 July 2026 07:45 AM (IST)

Dilip Ghosh on Taslima Nasrin

ফিরছেন তসলিমা নাসরিন। এ নিয়ে আজ সকালে মর্নিং ওয়াক থেকে কী বললেন দিলীপ ঘোষ? দিলীপ ঘোষ বললেন, 'উনি ফিরতেই পারেন। আসতেই পারেন। সরকার মনে করলে উনি আসবেন আবার। ওপার বাংলা থেকে জঙ্গি অনুপ্রবেশকারী ঢুকেছে। কিন্তু পূর্বতন সরকার তাসলিমাকে রাজ্যে জায়গা দেয়নি। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। ওখান থেকে পলায়ন করে রাষ্ট্র নেতা যদি ভারতে আসতে পারেন, তাহলে তাসলিমা কেন আসবেন না? ওঁর ছবি কে লাগিয়েছে, আমার জানা নেই। কাশ্মীরের জঙ্গি এসে বাংলায় ঢুকতে পারে। উনি কেন পারবেন না?' 

31 July 2026 07:30 AM (IST)

Today's Weather

বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ বাংলা ছেড়ে ছত্তীসগঢ়ে গিয়ে বিলীন। মৌসুমি অক্ষরেখা রাজস্থানের গঙ্গানগর থেকে ছত্তীসগঢ়ের নিম্নচাপের উপর দিয়ে পুরী হয়ে মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

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TAGS:
live blog
Live update
news update
West bengal
West Bengal News

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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