/Breaking News Live Update: জোট বাঁধল আইএসএফ এবং তৃণমূল! রাজ্যের রাজনীতিতে এবার নয়া সমীকরণ

সাতসকালে পথ দুর্ঘটনা কলকাতায়। কাঁকুড়গাছি থেকে উল্টোডাঙা যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল সবজিবোঝাই একটি গাড়ি। আহত হন ৩ জন। মানিকতলা ইএসআই হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁদের৷ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে যাওয়া গাড়িটির সামনে হঠাৎ একটি বাইক এসে যাওয়ায় আচমকা ব্রেক কষতে হয় তাদের। গতি বেশি থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারায় সবজিবোঝাই একটি গাড়িটি।
আরাবুল অপসারণে জোট বাঁধল আইএসএফ এবং তৃণমূল! তৃণমূল সদস্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দলীয় নেতা আরাবুলের অপসারণ চাইলেন আইএসএফের সদস্যরা। ভাঙড় ২ পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট ৩০ সদস্যের মধ্যে ২৩ জন সদস্য। যথাক্রমে, আইএসএফের পাঁচ ও তৃণমূলের আঠারো জন সদস্য পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আরাবুল ইসলামের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন মহকুমা প্রশাসনের কাছে। প্রশাসনসূত্রে জানা গিয়েছে, প্রস্তাব খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। ভাঙড়ের রাজনীতিতে নয়া সমীকরণ। যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে নওশাদের দল আইএসএফ এতদিন লড়াই করল রাজ্যে, পটপরিবর্তন হতেই কাছাকাছি এল সেই তৃণমূল এবং আইএসএফ।
ফিরছেন তসলিমা নাসরিন। এ নিয়ে আজ সকালে মর্নিং ওয়াক থেকে কী বললেন দিলীপ ঘোষ? দিলীপ ঘোষ বললেন, 'উনি ফিরতেই পারেন। আসতেই পারেন। সরকার মনে করলে উনি আসবেন আবার। ওপার বাংলা থেকে জঙ্গি অনুপ্রবেশকারী ঢুকেছে। কিন্তু পূর্বতন সরকার তাসলিমাকে রাজ্যে জায়গা দেয়নি। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। ওখান থেকে পলায়ন করে রাষ্ট্র নেতা যদি ভারতে আসতে পারেন, তাহলে তাসলিমা কেন আসবেন না? ওঁর ছবি কে লাগিয়েছে, আমার জানা নেই। কাশ্মীরের জঙ্গি এসে বাংলায় ঢুকতে পারে। উনি কেন পারবেন না?'
বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ বাংলা ছেড়ে ছত্তীসগঢ়ে গিয়ে বিলীন। মৌসুমি অক্ষরেখা রাজস্থানের গঙ্গানগর থেকে ছত্তীসগঢ়ের নিম্নচাপের উপর দিয়ে পুরী হয়ে মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।
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