Breaking News LIVE Update: SIR সংঘাতের আবহে রবিতে দিল্লির পথে মুখ্যমন্ত্রী! সোমে জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে সাক্ষাত্‍...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Sunday, February 1, 2026 - 08:56
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

1 February 2026, 09:00 AM

Nandigram: নন্দীগ্রামের গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলাতির অভিযোগে এক নবজাতকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে নন্দীগ্রাম COMH অফিসে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হলো। বামফ্রন্ট কর্মী-সমর্থকেরা পথসভা করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল অবস্থার তীব্র নিন্দা জানান এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলেন। বামফ্রন্ট নেতৃত্বের অভিযোগ, তৃণমূল ও বিজেপি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে কেন্দ্র করে রাজনীতি করতে ব্যস্ত। একদিকে সেবাশ্রয় প্রকল্প কেন চালু করা হলো, অন্যদিকে গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় বিজেপির স্বাস্থ্য পরিষেবা কর্মসূচি চলছে—এই দ্বন্দ্বের মাঝেই সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো ও পরিষেবার অবনতি ঘটেছে। পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স ও জরুরি পরিষেবার অভাবেই এই অবহেলার ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি তাঁদের।

1 February 2026, 09:00 AM

Canning: রুদ্ধশ্বাস কাহিনী। ছিনতাইকারীকে ধরতে পারলেও উদ্ধার হয়নি মোবাইল ফোন। কলকাতার পার্কসার্কাস থেকে মোবাইল ছিনতাইকারীকে ধরে নিয়ে গিয়ে ক্যানিং থানার পুলিসর হাতে তুলে দিলেন ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের মৌখালি গ্রামের যুবক সম্রাট নস্কর। ধৃত মোবাইল ছিনতাকারীর নাম দানিশ সেখ। ধৃতকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিস। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৌখালি গ্রামের যুবক সম্রাট নস্কর পার্কসার্কাস এলাকায় একটি বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত। প্রতিদিনই গ্রামের বাড়ি থেকে যাতায়াত করে। অন্যান্য দিনের মতো শনিবার কাজের শেষে পার্কসার্কাস ষ্টেশনে আসার জন্য বাসে উঠে রওনা দিয়েছিল। পার্কসার্কাস আসতেই  বাস থেকে নামার আগে বুঝতে পারে মোবাইল ফোন চুরি হয়েছে।বাসের মধ্যে হইচই শুরু হতেই চলন্ত বাস থেকে তিন ছিনতাইকারী লাফ দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।সম্রাট বুঝতে পারে।সে ও ছাড়ার পাত্র নয়। বাস থেকে লাফ দিয়েই ছিনতাইকারীদের পিছু নেয়। দুজন পালিয়ে গেলেও একজন কে ধরে ফেলে। স্থানীয়রা গণধোলাই দেয়। পরে ছিনতাইকারী দানিশ কে ধরে নিয়ে ডাউন ক্যানিং লোকালে চেপে বসে।ক্যানিংয়ের সাতমূুখী বাজারে পুলিস ফাঁড়িতে হাজীর হয়। পুলিসের হাতে তুলে দেয় ছিনতাইকারীকে। যুবকের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস ছিনতাকারী কে গ্রেফতার করে। তাকে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ।

1 February 2026, 09:00 AM

Maghi Purnima: ​আজ মাঘী পূর্ণিমা। এই মাহেন্দ্রক্ষণে গঙ্গাসাগরে সমাগম ঘটেছে লাখো লাখো পুণ্যার্থীর। ভোররাত থেকেই সাগরের পবিত্র জলে পূর্ণ স্নান সেরে মোক্ষ লাভের আশায় ভিড় জমিয়েছেন তারা। সমুদ্র সৈকতে পুণ্যস্নান শেষ করে ভক্তরা ভিড় করছেন কপিলমুনির মন্দির আশ্রমে। সেখানে চলছে বিশেষ পুজো ও আরতি। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন তৎপর। সমুদ্র সৈকত থেকে মন্দির চত্বর পর্যন্ত মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিস বাহিনী ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এবং ভিড় সামলাতে আকাশপথে ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে নিরন্তর নজরদারি চালানো হচ্ছে। স্নান সেরে পোশাক পরিবর্তনের জন্য পর্যাপ্ত চেঞ্জিং রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে মোড়ে মোড়ে পানীয় জল এবং শৌচাগারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভিড় সামাল দিতে মুড়িগঙ্গা নদীতে ভেসেলের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি গঙ্গাসাগরে আশা এবং যাওয়ার জন্য অতিরিক্ত বাসের ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন।​সব মিলিয়ে, কড়া নিরাপত্তা ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে গঙ্গাসাগরে পালিত হচ্ছে মাঘী পূর্ণিমার এই পুণ্য উৎসব।

1 February 2026, 09:00 AM

Nadia: নদিয়া নাবালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার ৬০ বছরের ব্যক্তি, চাঞ্চল্য নদিয়ায়। জানা যায়, টিউশন পড়ে বাড়ি ফেরার পথে নাবালিকাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল ৬০ বছরের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটে শনিবার সকালে। অভিযোগ, টিউশন পড়া শেষে বাড়ি ফেরার সময় অভিযুক্ত অজিত বিশ্বাস জোর করে নাবালিকাকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে যায় এবং তার শরীরের বিভিন্ন অংশে অশালীনভাবে হাত দেয়। ভয়ে শিশুটি চিৎকার শুরু করলে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত গাংনাপুর থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস অজিত বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে। আজ তাকে রানাঘাট মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

1 February 2026, 08:45 AM

Road Accident: বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল সিভিক ভলেন্টিয়ার ডিউটি সেরে বাড়ি ফেরার পথে গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগণা রায়দিঘি থানার কাছারি বাজারের কাছে। রায়দিঘী থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার সুজাউদ্দিন মোল্লা বাড়ি ৪ নম্বরে। রাতে ডিউটি সেরে বাড়ি ফেরার পথে একটি মদ্যপ ব্যবস্থায় বাইক চালক এসে সজোরে ধাক্কা মারে সুজাউদ্দিনকে গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে প্রথমে রায়দীঘি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখান থেকে স্থানান্তরিত করে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে। রবিবার দিন সকালে তাঁর মৃত্যু হয় ওই ঘাতক বাইকটিকে উদ্ধার করেছে পুলিস। ইতিমধ্যেই কি কারণে এই ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে পুলিস প্রশাসন।

1 February 2026, 08:45 AM

Anandapur Fire Incident: আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডে রাজনীতি করার অভিযোগ দমকলমন্ত্রীর। ‘দুর্ঘটনা ঘটলে বিরোধীরা রাজনীতি করবে,কিন্তু এটা রাজনীতির সময় নয়’। ‘আমি ঘটনার উপর পুরো নজর রেখেছিলাম’। ‘গোডাউনের মধ্যে এত মানুষ থাকছেন এটাও ঠিক না’। আনন্দপুর নিয়ে মন্তব্য সুজিত বসুর। অগ্নিকাণ্ডের ৩২ ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে এসেছিলেন দমকলমন্ত্রী। তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন সুজিত বসু। গতকাল ব্যারাকপুরে আনন্দপুর নিয়ে তৃণমূলকে বিঁধেছেন অমিত শাহ।

1 February 2026, 08:45 AM

Mamata Banerjee: এসআইআর সংঘাতের আবহে আজ দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামিকাল জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে সাক্ষাত্‍ মুখ্যমন্ত্রীর। গতকাল মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে পত্রবোমা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ‘সিইও দফতরে বসেই বেআইনিভাবে ভোটার তালিকায় গরমিল’। ‘অসত্‍ কোনও উদ্দেশে করা হচ্ছে’।  ‘বিশাল সংখ্যক বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে’। চিঠিতে বিস্ফোরক অভিযোগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অভিযোগপত্রে ব্যাকডোর মেকানিজম বলে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর।পর্যবেক্ষক ও মাইক্রো-অবজারভারদের ক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর।

