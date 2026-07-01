/West Bengal, India Breaking News Live Updates: তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে FIR, স্বামীর পর গ্রেফতার হতে পারেন অপরূপা পোদ্দারও?

হলদিয়ার চিরঞ্জীবপুর এলাকায় ন্যাফথা ও পরে এলপিজি গ্যাসের পাইপলাইনে লিক থেকে ছড়িয়ে পড়া ভয়াবহ আগুন প্রায় ১৮ ঘণ্টার চেষ্টার পর মঙ্গলবার রাত ৯টা নাগাদ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। এ ঘটনায় অগ্নিদগ্ধদের মধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে ৩৮ বছর বয়সী মানু বিবি নামে এক মহিলার। তিনি রেললাইন সংলগ্ন ঝুপড়ির বাসিন্দা ছিলেন। আহতদের মধ্যে বাকিদের চিকিৎসা চলছে। আগুন লাগার কারণ ও ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে।
২১ জুলাই মঞ্চের জন্য বেন্টিংক স্ট্রিট ভিক্টোরিয়া হাউস ক্রসিংয়ে ফিতে দিয়ে মাপজোক করা এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে রাস্তা কিছুক্ষণের জন্য আটকে রাখার মামলায় আজ বুধবার হেয়ার স্ট্রিট থানায় তলব করা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক কুণাল ঘোষ, সংসদ দোলা সেন এবং নেতা বৈশ্বনর চট্টোপাধ্যায়কে। গত সোমবার এই মর্মে FIR রুজু হয়। সেই মামলায় আজ তলব। তাঁরা যাবেন কিনা এখনও নিশ্চিত করে জানা যায়নি।
দুর্ঘটনার ৭ দিন পার। তরাতলার অভিশপ্ত গুদামে নতুন করে গত ৪ দিনে আর কোনও দেহ মেলেনি। হাজিরা খাতা বলে কোনোকিছু ছিল না। তাই গত বুধবার বেলা ১২ টা ৭ মিনিটে ওই গুদামে ঠিক কতজন শ্রমিক কাজ করছিলেন সেই তথ্য স্পষ্ট নয়। ফলে উদ্ধার হওয়া এবং মৃত ব্যক্তির সংখ্যার সঙ্গে সেদিন ওখানে কর্মরত মোট ব্যক্তির সংখ্যা মিলিয়ে বা যাচাই করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। উদ্ধারকারী ভারতীয় সেনা সূত্রে দাবি, ভিতরে আর কারুর মৃত অবস্থায় আটকে থাকার বিষয়টি তাই একেবারেই ধোঁয়াশায়। গার্ডেনরিচ বহুতল বিপর্যয়ের প্রায় ২১ দিন পর যখন সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপ সরানো হয় তখন নতুন করে সেখানে ২ টি দেহের খোঁজ মিলেছিল। তারাতলার ক্ষেত্রে এখনও বিষয়টি লালবাজার SIT এর তদন্ত জোন এর অধীন। ফলে তদন্তের স্বার্থে সিল করা এই ধ্বংসস্তূপ সম্পূর্ণ ডেমোলিশন এবং ক্লিয়ার আউট না হলে আর কোনও দেহ আটকে আছে কিনা সেটা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই।
ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লাকে চার দিনের পিসিতে নিল জীবনতলা থানা। তাঁর বিরুদ্ধে এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে জীবনতলা থানায়।
এমনটাই পুলিস সূত্রে। শওকত মোল্লা ছিলেন এনআইএ হেফাজতে।
রুবি মোড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মেট্রো পিলারে অ্যাপ বাইকের ধাক্কা। মারাত্মক আহত চালক। সকাল সাড়ে ৭ টার ঘটনা। আহত অবস্থায় তাকে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মৃত ঘোষণা করা হয় শেখ শাহনওয়াজ(৩০) নামে ওই বাইক চালকের।
প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের বিরুদ্ধে এফআইআর। পুলিসকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। গতকাল তাঁর স্বামীকে গ্রেফতার করে এনআইএ। সেইসময় তিনি পুলিসকে বাধা দেন বলে অভিযোগ। আজ তাঁকে থানায় হাজিরা দিতে হবে।
আরও বেকায়দায় আরামবাগের প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের স্বামী। গতকাল তাঁকে তাঁর রিষড়ার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে এনআইএ। ২০২৩ সালে রিষড়ায় রামনবমীতে গন্ডগোলের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযাগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। তার জেরেই গতাকাল তার বাড়িতে হানা দেয় এনআইএ। সেইসময় তাঁর বাড়ি সল্লাশি করে মেলে ২০টি কার্তুজ।
TMC: পদত্যাগ
তৃণমূল প্রধান ও উপ প্রধান এক সাথে পদত্যাগ করল। জলপাইগুড়ি খারিজা বেরুবাড়ি ১ নং গ্রামপঞ্চায়েতর ঘটনা। শারীরিক পরিস্থিতি খারাপ থাকার দোহাই দেখিয়ে প্রধান রিঙ্কু মিত্র সরকার ও উপ প্রধান মুক্তা বারই পদত্যাগ করলেন সদর বিডিও কার্যালয় পদত্যাগ পত্র জমা করেন। জলপাইগুড়ি সদর বিডিওকে পদত্যাগ পত্র দিয়ে তাদের সিদ্ধান্তে কথা জানালেন তৃণমূলের দুই জন প্রতিনিধি।
জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খারিজা বেরুবাড়ি ১নং গ্রামপঞ্চায়েত মোট আসন ১৪, তৃণমূলের দখলে ছিল ১০টি। বিজেপির দখলে ছিল ৪ টি পঞ্চায়েত। দূর্নীতির কারনে একাধিক তৃনমুলের জন প্রতিনিধিদের দেখলেই ডিম থেরাপি দিতে দেখা যাচ্ছে সর্বত্র। যদিও খারিজা বেরুবাড়ি ১ গ্রামপঞ্চায়েত কনো দূর্নীতি এখনো প্রকাশ্যে আসেনি। রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন এই ডিম থেরাপির কারনেই তৃনমুলের দুই জন প্রতিনিধি নিজেদের পদ থেকে পদত্যাগ করলো নাতো। যদিও প্রধান ও উপ প্রধান জানিয়েছেন অন্য কনো কারন নয় তারা নিজেদের শারীরিক অবস্থার অবনতি দোহাই দেখিয়েই তারা প্রধান ও উপ প্রধান পদত্যাগ করেছেন৷ সদর বিডিও বিপ্লব কুমার বিশ্বাস জানিয়েছেন প্রধান ও উপ প্রধান দুই জন তাদের পদত্যাগ পত্র দিয়েছেন পরবর্তীতে সরকারি নিয়ম মেনে তাদের পদত্যাগ পত্র গৃহীত হবে।
উত্তরবঙ্গে আজ পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টির কমলা/লাল সতর্কতা। উইকেন্ডে শুক্রবারের পর বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গে। তার পরবর্তী ৪ দিন আর খুব ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই উত্তরবঙ্গে।
দক্ষিণবঙ্গে চলতি উইকেন্ডে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা আজ বুধবারেও। বৃহস্পতি শুক্র বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কম। শনিবার থেকে আবার বৃদ্ধি পাবে পরিমাণ এবং ব্যাপকতা। বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপের হাত ধরে ৪ থেকে ৮ জুলাই পর্যন্ত বিশেষত উপকূলের জেলায় ভারী বা অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা সহ নিচের দিকের সমস্ত জেলায় বাড়বে বৃষ্টি।
রাজ্য সরকারের শীর্ষ আমলাদের সরকারি গাড়িতে বিশেষ পতাকা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন নির্দেশিকা জারি করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নবান্নের পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস (IAS Cell) বিভাগের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পদমর্যাদা ও দায়িত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন আকারের নীল রঙের আয়তাকার, সোয়ালো-টেইলড এবং ত্রিভুজাকার পতাকা ব্যবহার করা যাবে। মুখ্যসচিব, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, ডিভিশনাল কমিশনার ও জেলাশাসকদের জন্য পৃথক পতাকার নকশা নির্ধারণ করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, শুধুমাত্র সরকারি কাজে ব্যবহারের সময়ই গাড়িতে এই পতাকা লাগানো যাবে। ব্যক্তিগত কাজে বা ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কোনওভাবেই এই পতাকার ব্যবহার করা যাবে না। পতাকার রক্ষণাবেক্ষণ ও বিতরণের দায়িত্ব থাকবে নবান্নের ওএসডি টু চিফ সেক্রেটারি এবং আন্ডার সেক্রেটারির দফতরের ওপর।
অবশেষে বছরের অর্ধেক সময় পেরিয়ে স্বস্তি। দাম কমল বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের। ১৭৪ টাকা দাম কমে আজ সকাল ৬ টা থেকে কলকাতায় ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ৩০৮১ টাকা। তবে সম্প্রতি বেড়ে যাওয়া ঘরোয়া ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৯৬৮ টাকাই রইল।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: সাতসকালের বড় খবর হল, আজ সকাল থেকেই কমছে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম। প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের স্বামী সাকির আলিকে গ্রেফতারের সময় তার বাড়ি থেকে উদ্ধার হল কার্তুজ। রাষ্ট্রপতির শিলিগুড়ি সফরে প্রোটোকল লঙ্ঘনের অভিযোগে বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। বিধাননগরে ময়ূখ ভবনের সামনে বিধানচন্দ্র রায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ডকটর্স ডে-র অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অন্নপূর্ণা যোজনার অনুষ্ঠানে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। থাকছে আবহাওয়ার খবর। হুমায়ুন ঘনিষ্ঠাকে ধরেছে পুলিস। এক্ষেত্রে জল কতদূর গড়ায় সেটাই এখন দেখার। নতুন করে কোনও তৃণমূল নেতা গ্রেফতার হন কিনা তার উপরেও নজর থাকছে। সঙ্গে থাকছে দেশ ও বিদেশের আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু খবর। একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES
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