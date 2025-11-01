Breaking News LIVE Update: SIR শুরুর পর ভোটার তালিকা-'বিভ্রান্তি'! অনেক এলাকায় বহু নাম বাদ যাচ্ছে, সরব তৃণমূল...

1 November 2025, 08:45 AM
Cough Syrup Scam: দাসপুরে ফের ধরা পড়ল বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ।পুলিশি নাকা চেকিংয়ে একটি গাড়ি থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ, ধৃত ৬ জন।
Jagadhatri Puja: কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী প্রথম দিনের বিসর্জন রাত ভোর,সকাল হয়ে গেছে এখনও চলছে কাঁধে নিয়ে যাওয়া বড় বড় প্রতিমা নিরঞ্জন শোভাযাত্রা পুরনো ঐতিহ্যকে বজায় রেখে, শেষে যাবে চাষাপাড়ার বুড়িমা।
Train Problem: ফের ভোগান্তির আশঙ্কা হাওড়া ডিভিশনে। সিগন্যালিংয়ের কাজ-সহ রক্ষণাবেক্ষণ। সপ্তাহান্তে বেশ কিছু লোকাল ট্রেন বাতিল। ট্রেন বাতিলের কথা ঘোষণা পূর্ব রেলের। বেশ কিছু ট্রেনের সময়সূচিও বদল। ২ নভেম্বর রবিবার বাতিল বেশ কিছু লোকাল। হাওড়া-ব্যান্ডেল শাখায় বাতিল বেশ কিছু ট্রেন।
Assembly Election 2026: ২৬-এর ভোটের আগে যুব সমাজকে টার্গেট। ‘নমো যুব ওয়ারিয়র’ ক্যাম্পেনের সূচনা। ক্যাম্পেনে থাকবেন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব। নতুন ভোটারদের কাছে টানতেই জাতীয় স্তরে কৌশল। সব মণ্ডল থেকে ১ লক্ষ ‘ওয়ারিয়র’ তৈরির কর্মসূচি। দুর্নীতি, বেকারত্বকে ইস্য়ু করে চলবে ক্যাম্পেন। ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানও চলবে।
Weather Update: আগামিকাল থেকে উত্তরবঙ্গে আবহাওয়ার উন্নতি, কমবে বৃষ্টি। আজও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরবঙ্গে। ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে। দুপুরের মধ্যে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরে।
বিকেলের পর বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটাই কমবে। মঙ্গলবার থেকে উত্তরবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া। কলকাতায় দুপুর পর্যন্ত মেঘলা আকাশ। কাল থেকে কলকাতায় পরিষ্কার আকাশ, শুষ্ক আবহাওয়া। দক্ষিণবঙ্গে আজও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি।মঙ্গলবার থেকে ভোরের দিকে হালকা কুয়াশা। মঙ্গল ও বুধবার কিছুটা নামবে রাতের পারদ।
Dilip Ghosh: মুরলীধর লেনে বিজয়া সম্মিলনী দিলীপের! অতীত ‘দূরত্ব’? ফের স্বমহিমায় ঘোষবাবু? আজ বিজয়া সম্মিলনী আয়োজন দিলীপ ঘোষের। বিজেপির পুরনো অফিসে দিলীপের বিজয়া। শমীক ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে দিলীপ ব্যাক? শমীক-রাহুলদের আমন্ত্রণ দিলীপ ঘোষের:সূত্র। তাহলে ফের দিলীপকে মাঠে নামাতে চান শমীক?
SIR: এসআইআর শুরুর পর ভোটার তালিকা-‘বিভ্রান্তি’। অনেক এলাকায় বহু নাম বাদ যাচ্ছে, সরব তৃণমূল। কমিশনের ওয়েবসাইটে অনেকের নাম দেখা যাচ্ছে না! অভিযোগ পেয়ে দ্রুত সমাধানের আশ্বাস কমিশনের। দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে খবর কমিশন সূত্রে। নতুন ওয়েবসাইটে সব আপডেট করা হবে:কমিশন সূত্র।