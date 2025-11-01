English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Breaking News LIVE Update: SIR শুরুর পর ভোটার তালিকা-'বিভ্রান্তি'! অনেক এলাকায় বহু নাম বাদ যাচ্ছে, সরব তৃণমূল...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Saturday, November 1, 2025 - 08:46
Comments |
Breaking News LIVE Update: SIR শুরুর পর ভোটার তালিকা-&#039;বিভ্রান্তি&#039;! অনেক এলাকায় বহু নাম বাদ যাচ্ছে, সরব তৃণমূল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

1 November 2025, 08:45 AM

Cough Syrup Scam: দাসপুরে ফের ধরা পড়ল বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ।পুলিশি নাকা চেকিংয়ে একটি গাড়ি থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ, ধৃত ৬ জন।

 

1 November 2025, 08:45 AM

Jagadhatri Puja: কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী প্রথম দিনের বিসর্জন রাত ভোর,সকাল হয়ে গেছে এখনও চলছে কাঁধে নিয়ে যাওয়া বড় বড় প্রতিমা নিরঞ্জন শোভাযাত্রা পুরনো ঐতিহ্যকে বজায় রেখে, শেষে যাবে চাষাপাড়ার বুড়িমা।

1 November 2025, 08:45 AM

Train Problem: ফের ভোগান্তির আশঙ্কা হাওড়া ডিভিশনে। সিগন্যালিংয়ের কাজ-সহ রক্ষণাবেক্ষণ। সপ্তাহান্তে বেশ কিছু লোকাল ট্রেন বাতিল। ট্রেন বাতিলের কথা ঘোষণা পূর্ব রেলের। বেশ কিছু ট্রেনের সময়সূচিও বদল। ২ নভেম্বর রবিবার বাতিল বেশ কিছু লোকাল। হাওড়া-ব্যান্ডেল শাখায় বাতিল বেশ কিছু ট্রেন।

1 November 2025, 08:45 AM

Assembly Election 2026: ২৬-এর ভোটের আগে যুব সমাজকে টার্গেট। ‘নমো যুব ওয়ারিয়র’ ক্যাম্পেনের সূচনা। ক্যাম্পেনে থাকবেন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব। নতুন ভোটারদের কাছে টানতেই জাতীয় স্তরে কৌশল। সব মণ্ডল থেকে ১ লক্ষ ‘ওয়ারিয়র’ তৈরির কর্মসূচি। দুর্নীতি, বেকারত্বকে ইস্য়ু করে চলবে ক্যাম্পেন। ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানও চলবে।

1 November 2025, 08:45 AM

Weather Update: আগামিকাল থেকে উত্তরবঙ্গে আবহাওয়ার উন্নতি, কমবে বৃষ্টি। আজও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরবঙ্গে। ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে। দুপুরের মধ্যে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরে।
বিকেলের পর বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটাই কমবে। মঙ্গলবার থেকে উত্তরবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া। কলকাতায় দুপুর পর্যন্ত মেঘলা আকাশ। কাল থেকে কলকাতায় পরিষ্কার আকাশ, শুষ্ক আবহাওয়া। দক্ষিণবঙ্গে আজও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি।মঙ্গলবার থেকে ভোরের দিকে হালকা কুয়াশা। মঙ্গল ও বুধবার কিছুটা নামবে রাতের পারদ। 

1 November 2025, 08:45 AM

Dilip Ghosh: মুরলীধর লেনে বিজয়া সম্মিলনী দিলীপের! অতীত ‘দূরত্ব’? ফের স্বমহিমায় ঘোষবাবু? আজ বিজয়া সম্মিলনী আয়োজন দিলীপ ঘোষের। বিজেপির পুরনো অফিসে দিলীপের বিজয়া। শমীক ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে দিলীপ ব্যাক? শমীক-রাহুলদের আমন্ত্রণ দিলীপ ঘোষের:সূত্র। তাহলে ফের দিলীপকে মাঠে নামাতে চান শমীক?

1 November 2025, 08:45 AM

SIR: এসআইআর শুরুর পর ভোটার তালিকা-‘বিভ্রান্তি’। অনেক এলাকায় বহু নাম বাদ যাচ্ছে, সরব তৃণমূল। কমিশনের ওয়েবসাইটে অনেকের নাম দেখা যাচ্ছে না! অভিযোগ পেয়ে দ্রুত সমাধানের আশ্বাস কমিশনের। দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে খবর কমিশন সূত্রে। নতুন ওয়েবসাইটে সব আপডেট করা হবে:কমিশন সূত্র।

পরবর্তী খবর

Trump, Xi Jinping Meet: হাতে হাত! ঐতিহাসিক বৈঠকে চিনা পণ্যে ১০% শুল্ক ছাড় ঘোষণা ট্রাম্পের! চিনপিং বললেন &#039;আমাদের দুরন্ত সম্পর্ক&#039;...

Trump, Xi Jinping Meet: হাতে হাত! ঐতিহাসিক বৈঠকে চিনা পণ্যে ১০% শুল্ক ছাড় ঘোষণা ট্রাম্পের! চিনপিং বললেন 'আমাদের দুরন্ত সম্পর্ক'...
SIR in Bengal: BIG NEWS! SIR নিয়ে হাইকোর্টে মামলা! ২০০২-এর ভোটার তালিকা নিয়ে বড় দাবি...এবার কি তবে...

SIR in Bengal: BIG NEWS! SIR নিয়ে হাইকোর্টে মামলা! ২০০২-এর ভোটার তালিকা নিয়ে বড় দাবি...এবার কি তবে...
SIR in Bengal: SIR জুজু! ভারত থেকে &#039;পালাতে&#039; গিয়ে সীমান্তে জালে শিশু-মহিলা সহ বাংলাদেশিদের দল...

SIR in Bengal: SIR জুজু! ভারত থেকে 'পালাতে' গিয়ে সীমান্তে জালে শিশু-মহিলা সহ বাংলাদেশিদের দল...
Sheikh Hasina: কীভাবে কখন বাংলাদেশে ফিরবেন হাসিনা? নিজের পরিকল্পনা ফাঁস করলেন মুজিবকন্যা...

Sheikh Hasina: কীভাবে কখন বাংলাদেশে ফিরবেন হাসিনা? নিজের পরিকল্পনা ফাঁস করলেন মুজিবকন্যা...
Dengue Death: ফের খাস কলকাতায় ডেঙ্গির থাবা! চার বছরের শিশুর মৃত্যু...

Dengue Death: ফের খাস কলকাতায় ডেঙ্গির থাবা! চার বছরের শিশুর মৃত্যু...
RG Kar Sanjay Roy: আরজি করের আসামী সঞ্জয় রায়ের ভাগ্নীর রহস্যমৃত্যুতে নাটকীয় মোড়! বাবা, সৎ মা-ই...বড় আপডেট!

RG Kar Sanjay Roy: আরজি করের আসামী সঞ্জয় রায়ের ভাগ্নীর রহস্যমৃত্যুতে নাটকীয় মোড়! বাবা, সৎ মা-ই...বড় আপডেট!
West Bengal Assembly Election 2026: &#039;ছাব্বিশে বিজেপি জিতলে বাংলাদেশের সঙ্গে কাঁটাতারের বেড়া থাকবে না&#039;, বিতর্কে সাংসদ..

West Bengal Assembly Election 2026: 'ছাব্বিশে বিজেপি জিতলে বাংলাদেশের সঙ্গে কাঁটাতারের বেড়া থাকবে না', বিতর্কে সাংসদ..
Bengal Weather: &#039;মন্থা&#039;র জেরে এখনও কতদিন বৃষ্টি চলবে? দুই বঙ্গের জেলায় জেলায় কতদিন ঘোর দুর্যোগের ঘনঘটা?

Bengal Weather: 'মন্থা'র জেরে এখনও কতদিন বৃষ্টি চলবে? দুই বঙ্গের জেলায় জেলায় কতদিন ঘোর দুর্যোগের ঘনঘটা?
Jadavpur Crime Incident: যাদবপুরে বাড়িতে ঢুকে প্রেমিকাকে গুলি! পুলিসের জালে অভিযুক্ত, বিহার থেকে...

Jadavpur Crime Incident: যাদবপুরে বাড়িতে ঢুকে প্রেমিকাকে গুলি! পুলিসের জালে অভিযুক্ত, বিহার থেকে...
Sushant Singh Rajput Death Case: &#039;CBI রিপোর্ট মিথ্যে! সেদিন ২ জন এসেছিল সুশান্তকে খুন করতে&#039;, বিস্ফোরক দাবি অভিনেতার দিদি শ্বেতার...

Sushant Singh Rajput Death Case: 'CBI রিপোর্ট মিথ্যে! সেদিন ২ জন এসেছিল সুশান্তকে খুন করতে', বিস্ফোরক দাবি অভিনেতার দিদি শ্বেতার...