/Breaking News Live Updates: উত্তাপ বাড়ছে উপনির্বাচনের, আজ রেজিনগরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

পুরোনো শত্রুতার জেরে কুপিয়ে খুন জগদ্দলে। রাজেশ তেওয়ারি জগদ্দল এর তিনসুকিয়া লেনের বাসিন্দা। গলায় ধারালো অস্ত্রের কোপ। গুরুতর যখন অবস্থায় ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হসপিটালে ভর্তি করা হয় আর সেখানে মৃত্যু হয় রাজেশ তেওয়ারির। অভিযুক্ত কারু নামে এলাকায় এক ব্যক্তি। হত্যার পর নিজেই জগদ্দল থানায় আত্মসমর্পণ করে কারু। কেন নৃশংসভাবে এই খুন করল তা খতিয়ে দেখছে জগদ্দল থানার পুলিস।
প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সার্ভে করতে গিয়ে উপভোক্তাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের পয়লাঘেরী এলাকায়। অভিযোগের তির বিজেপির বুথ সভাপতি-সহ দুই বিজেপি কর্মী ও এক পঞ্চায়েত কর্মীর বিরুদ্ধে। স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই নামখানা বিডিও অফিসে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে।
বোমবাজিতে উত্তপ্ত হাড়োয়া,বোমার আঘাতে আহত ৫ বিজেপি কর্মী সমর্থক, উদ্ধার প্রচুর তাজা বোমা, অভিযোগের তীর আই এস এফ - এর দিকে। অভিযোগ অস্বীকার আই এস এফ নেতৃত্বের।
ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দিয়েছেন মমতা। এনিয়ে আজ দিলীপ ঘোষ বলেন, করুন আন্দোলন। অনেকদিন হয়নি। পার্টির নেতারা কাটমানি খেয়ে খেয়ে বসে গেছিল। তারাও একটু রাস্তায় নামুক। একটু দৌড়াদৌড়ি করুক। তবে সব জায়গায় ওদের একটা ডিমের ভয় আছে। চাঁদে বাংলার লোক এখনও যায়নি। যদি কেউ যায় সে ভালো বলতে পারবে চাঁদেও ডিন আছে কিনা।
গতকাল অনুব্রত মণ্ডলের অফিসে ঢুকে ভাঙচুর করেছে কয়েকজন যুবক। এনিয়ে আজ দিলীপ ঘোষ বলেন, রাজনীতি এরকমই। কেউ কখনও ওপরে। আবার কেউ কখনও নিচে। কেউ জানেনা। যদি কেউ ক্ষমতা পেয়ে থাকে তার সঠিক ব্যবহার করতে হয়। তৃণমূল আমলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে মানুষকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে। যেমন দিয়েছ তেমন পাবে। তবে সভ্য জগতে মারপিট করে প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভ মাঝেমাঝে এইভাবে বেরিয়ে আসে।
তিস্তার ওপর এবার তৈরি হচ্ছে ১১৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ লেনের নতুন সেতু। সেবকে নয়া ব্রিজের অনুমোদন নীতিন গড়করির। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি জানিয়েছেন, দার্জিলিং জেলার সেবকে তিস্তা নদীর ওপর ৬.৯১ কিলোমিটার দীর্ঘ ৬-লেনের বিশাল সেতু নির্মাণে ১,১৭৫.৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র। এই সেতু তৈরি হবে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে (পুরনো ৩১ নম্বর)। গড়করি জানিয়েছেন, এই সেতু সিকিম, উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির সঙ্গে শিলিগুড়ি করিডরের সংযোগ আরও মজবুত করবে। যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ হবে মসৃণ। আঞ্চলিক বাণিজ্য, পর্যটন ও লজিস্টিকে গতি আসবে। কমবে যানজট ও যাতায়াতের সময়।
নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচনের উত্তাপ বাড়ছে। আজ রেজিনগরে ও কাল নন্দীগ্রামে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্ অধিকারী। জোড়া উপনির্বাচনে এবার প্রেস্টিজ ফাইট বিজেপির। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর প্রথম ভোট পরীক্ষা। আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচন। তার ৫ দিন আগে প্রচারে ঝড় তুলতে আজ মুর্শিদাবাদে, কাল নিজের ঘর নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আজ বৃহস্পতিবার রেজিনগরের শক্তিপুর প্রভাত সংঘ মাঠে বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকারের সমর্থনে সভা করবেন শুভেন্দু। ইতিমধ্যে সভার প্রস্তুতি তুঙ্গে। মঙ্গলবারই সেখানে প্রচার করেছেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। কাল ২ অক্টোবর ফের নন্দীগ্রামে। রেয়াপাড়া পার্টি অফিসে কোর কমিটির বৈঠকের পর এবার সরাসরি জনসভা। এই ভোট শুধু দুটি আসন দখলের নয়, ২০২৬-এ বিরাট জয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দুর প্রথম লিটমাস টেস্ট।
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তিস্তার ওপর এবার তৈরি হচ্ছে ১১৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ লেনের নতুন সেতু। সেবকে নয়া ব্রিজের অনুমোদন নীতিন গড়করির। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি জানিয়েছেন, দার্জিলিং জেলার সেবকে তিস্তা নদীর ওপর ৬.৯১ কিলোমিটার দীর্ঘ ৬-লেনের বিশাল সেতু নির্মাণে ১,১৭৫.৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র। এই সেতু তৈরি হবে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে (পুরনো ৩১ নম্বর)। গড়করি জানিয়েছেন, এই সেতু সিকিম, উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির সঙ্গে শিলিগুড়ি করিডরের সংযোগ আরও মজবুত করবে। যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ হবে মসৃণ। আঞ্চলিক বাণিজ্য, পর্যটন ও লজিস্টিকে গতি আসবে। কমবে যানজট ও যাতায়াতের সময়।
নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচনের উত্তাপ বাড়ছে। আজ রেজিনগরে ও কাল নন্দীগ্রামে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্ অধিকারী। জোড়া উপনির্বাচনে এবার প্রেস্টিজ ফাইট বিজেপির। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর প্রথম ভোট পরীক্ষা। আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচন। তার ৫ দিন আগে প্রচারে ঝড় তুলতে আজ মুর্শিদাবাদে, কাল নিজের ঘর নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আজ বৃহস্পতিবার রেজিনগরের শক্তিপুর প্রভাত সংঘ মাঠে বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকারের সমর্থনে সভা করবেন শুভেন্দু। ইতিমধ্যে সভার প্রস্তুতি তুঙ্গে। মঙ্গলবারই সেখানে প্রচার করেছেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। কাল ২ অক্টোবর ফের নন্দীগ্রামে। রেয়াপাড়া পার্টি অফিসে কোর কমিটির বৈঠকের পর এবার সরাসরি জনসভা। এই ভোট শুধু দুটি আসন দখলের নয়, ২০২৬-এ বিরাট জয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দুর প্রথম লিটমাস টেস্ট।
রাজ্যের ২ কেন্দ্রের উপনির্বাচনের দিন এগিয়ে আসছে। ফলে প্রচারের উত্তাপ বাড়ছে। আজ রেজিনগর যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগামিকাল যাবেন নন্দীগ্রামে। তিস্তার উপরে তৈরি হচ্ছে ৬ লেনের সেতু। খরচ হবে ১,১৭৫.৫৯ কোটি টাকা। গতকাল অনুব্রতর অফিসে ঢুকে ভাংচুর করেছে কয়েকজন যুবক। এনিয়ে খবর থাকছে। পাশাপাশি নজর থাকবে রাজ্যের আবহাওয়া-সহ দেশ ও বিদেশের অন্যান্য খবরে। একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES