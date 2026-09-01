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LIVE Update: জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে বাজারে লাগাতার অভিযান, অনিয়ম দেখলেই কড়া পদক্ষেপ প্রশাসনের

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Sep 01, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:44 AM IST
LIVE Update: জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে বাজারে লাগাতার অভিযান, অনিয়ম দেখলেই কড়া পদক্ষেপ প্রশাসনের
01 September 2026 07:45 AM (IST)

Mal Police Raid: বালি উত্তোলনে বাজেয়াপ্ত দুই ট্রাক্টর

বর্ষাকালে নদী থেকে বালি-পাথর উত্তোলনে সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি থাকা সত্ত্বেও চেল নদী থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের অভিযোগ। অভিযোগের ভিত্তিতে ওদলাবাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুটি বালি বোঝাই ট্রাক্টর বাজেয়াপ্ত করল মালবাজার থানার পুলিস। অভিযানে নেতৃত্ব দেন থানার আইসি-সহ পুলিসের বিশেষ দল। প্রশাসন সূত্রে খবর, নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বর্ষাকালে বালি-পাথর উত্তোলন বন্ধ রাখার নির্দেশ রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আগেই সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়েছিল। এরপরও নির্দেশ অমান্য করে বালি উত্তোলনের অভিযোগ ওঠে। বাজেয়াপ্ত ট্রাক্টর দুটিকে থানায় নিয়ে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের খোঁজ চলছে। অন্যদিকে ক্রান্তি ফাড়ির পুলিস কৈলাশপুর চাবাগান এলাকা থেকে আর একটি ট্রক্টর আটক করে পুলিশ। 

01 September 2026 07:45 AM (IST)

Nadia News: অবহেলায় ধ্বংসের মুখে ‘পথসাথী’

দীর্ঘ যাত্রাপথে যাত্রীদের বিশ্রাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গড়ে ওঠা ‘পথসাথী’ প্রকল্প আজ চূড়ান্ত অবহেলার শিকার। একসময় যাত্রী ও পর্যটকদের প্রশংসা কুড়োনো এই পান্থশালাগুলির অধিকাংশই এখন জরাজীর্ণ। নদিয়ার হরিণঘাটা, পায়রাডাঙা ও শান্তিপুরের পথসাথী কেন্দ্রগুলির বর্তমান চেহারা রীতিমতো ভয় ধরানোর মতো। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া যাত্রীদের কিছুটা স্বস্তি দিতে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক এবং গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার পাশে তৈরি করা হয়েছিল ‘পথসাথী’ বিশ্রামাগার। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত এই প্রকল্প ইতিমধ্যেই রাজ্যের পাশাপাশি ভিন্‌রাজ্য থেকে আসা পর্যটক ও যাত্রীদের প্রশংসা অর্জন করেছিল। পূর্ত দপ্তর ও আবাসন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে গোটা রাজ্যে সত্তরেরও বেশি পথসাথী পান্থশালা তৈরি করা হয়। এগুলির পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মূলত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে। যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে সেখানে বসার জায়গা, পরিচ্ছন্ন শৌচাগার, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনে রাত্রিবাসের উপযুক্ত পরিকাঠামোও গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ও প্রশাসনিক উদাসীনতার অভিযোগে একের পর এক পথসাথী কেন্দ্র কার্যত অচল হয়ে পড়ে। সংস্কারের অভাবে কোথাও ভেঙে পড়ছে ছাদ, কোথাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শৌচাগার ও অন্যান্য পরিকাঠামো। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় বহু জায়গায় আগাছা ও জঙ্গল ঘিরে ফেলেছে গোটা চত্বর।

01 September 2026 07:45 AM (IST)

Annapurna Yojana Agitation: অন্নপূর্ণা যোজনার ৩০০০ টাকা ভাতার দাবিতে সদর বিডিওর দ্বারস্থ আশা কর্মীরা

অন্নপূর্ণা যোজনার ৩০০০ টাকা ভাতার দাবিতে সদর বিডিওর দ্বারস্থ আশা কর্মীরা। অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় মাসিক ৩০০০ টাকা ভাতা প্রদানের দাবিতে জলপাইগুড়ি সদর বিডিওর দ্বারস্থ হলেন আশা কর্মীরা। তাঁদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে বিডিওর সাথে সাক্ষাৎ করেন তাঁরা। আশা কর্মীদের বক্তব্য, গ্রামগঞ্জে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে তাঁরা নিয়মিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত কাজের পাশাপাশি সরকারি একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়নেও তাঁরা যুক্ত রয়েছেন। অথচ তাঁদের কাজের তুলনায় পারিশ্রমিক যথেষ্ট নয় বলে অভিযোগ আশা কর্মীদের। অন্নপূর্ণা যোজনার মাধ্যমে মাসিক ৩০০০ টাকা ভাতা দেওয়ার দাবি দীর্ঘদিন ধরেই জানিয়ে আসছেন তাঁরা। সেই দাবিকে সামনে রেখেই এদিন জলপাইগুড়ি সদর বিডিওর কাছে পৌঁছে যান আশা কর্মীদের একাংশ। আশা কর্মীদের দাবি, তাঁদের সমস্যাগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত ভাতা চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হোক। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা। এদিন বিডিওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজেদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন আশা কর্মীরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানান আন্দোলনকারীরা।

01 September 2026 07:45 AM (IST)

Market Price Hike: জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে অভিযান পুলিস ও প্রশাসনের

জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবার বাজারে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে পুলিস ও প্রশাসন। জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজারে অভিযান চালিয়ে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ সামনে এল। প্যাকেজিং ডেট ছাড়াই বিক্রি হচ্ছে পাউরুটি, বিস্কুট। কোথাও আবার ওজন যন্ত্রে কারচুপির অভিযোগ। অনিয়ম ধরা পড়তেই ব্যবসায়ীদের সতর্ক করার পাশাপাশি একাধিক দোকানদারকে নোটিস ধরাল টাস্ক ফোর্স। বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন বাজারে প্রশাসনের নজরদারি। সেই মতো দিনবাজারে অভিযান চালায় টাস্ক ফোর্সের আধিকারিকরা। অভিযানে গিয়ে বেশ কিছু দোকানে প্যাকেটজাত খাবার বিক্রির ক্ষেত্রে নিয়ম না মানার অভিযোগ সামনে আসে। প্যাকেজিং ডেট না থাকায় পাউরুটি, বিস্কুট-সহ বেশ কিছু সামগ্রী নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের কার্যত ধমক দেন টাস্ক ফোর্সের আধিকারিকরা। ভবিষ্যতে যাতে নিয়ম মেনে পণ্য বিক্রি করা হয়, সেই বিষয়ে দেওয়া হয় কড়া নির্দেশ।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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LIVE: জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে বাজারে লাগাতার অভিযান, অনিয়ম দেখলেই কড়া পদক্ষেপ
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