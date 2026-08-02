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LIVE Update: রাতের অন্ধকারে বুলডোজার গর্জন! নুঙ্গি স্টেশনে গুঁড়িয়ে গেল দেড়শো অবৈধ দোকান

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Written BySoumita Khan
Published: Aug 02, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:21 AM IST
LIVE Update: রাতের অন্ধকারে বুলডোজার গর্জন! নুঙ্গি স্টেশনে গুঁড়িয়ে গেল দেড়শো অবৈধ দোকান
02 August 2026 10:15 AM (IST)

ED Raid

বাঁকুড়া শহরে সাত সকালেই একের পর এক বাজারে হানা দিল এনফোর্সমেন্ট বিভাগ। আজ সকালে বাঁকুড়া জেলা পুলিস,  কৃষি বিপিনন দফতর ও বাঁকুড়া পুরসভার আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে এনফোর্সমেন্ট বিভাগের আধিকারিকেরা প্রথমে হানা দেয় বাঁকুড়া শহরের চক বাজারে। পরে সেখান থেকে পুরসভা বাজারে যান এনফোর্সমেন্ট বিভাগের আধিকারিকেরা। দুটি বাজারেই সবজী থেকে চাল, ডাল, ডিম সহ অন্যান্য সামগ্রীর দোকানে দোকানে হানা দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রীর দাম খতিয়ে দেখেন তাঁরা। দোকানে দোকানে ঘুরে মজুত থাকা সামগ্রীর পরিমাণও খতিয়ে দেখেন তাঁরা। কোনো দোকানে অতিরিক্ত হারে জিনিসপত্রের দাম নেওয়া হচ্ছে কিনা সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হয়।

02 August 2026 08:30 AM (IST)

Bhangar Incident

ভাঙড়ে কুপিয়ে খুন, থানায় আত্মসমর্পণ করল অভিযুক্ত তদন্ত পুলিস। অন্যদিকে, আইএসএফের  তরফ থেকে দাবি করা হয় মৃত আইএসএফের কর্মী। অভিযুক্ত বিজেপি কর্মী। ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙড়ের মাধবপুর থানার বেলিয়াডাঙা এলাকায়। ঘটনার সূত্রে জানা যায়, আতাবউদ্দিন মোল্লা (৪৩) নামে এক ব্যক্তিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ কাকার ছেলে গোলাম সারোয়ারের বিরুদ্ধে। খুন করার পর মাধবপুর থানায় আত্মসমর্পণ করে অভিযুক্ত গোলাম। পরিবার সূত্রে জানা যায়, আতাবউদ্দিন মোল্লা কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিল রাতে। সেই সময় তাকে রাস্তায়ই আটকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে যায় আতাবউদ্দিন। তড়িঘড়ি তাকে স্থানীয়রা ও পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে নলমুড়ি গ্রামীণ হসপিটালে নিয়ে আসলে চিকিৎসাকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। নিহতের ভাই সূরাউদ্দিন মোল্লার অভিযোগ তার দাদা আতাব উদ্দিন মোল্লা নির্দোষ তাকে খুন করেছে কাকার ছেলে  ভাই গোলাম সরোয়ার, কিন্তু কি কারনে খুন করেছে সেটা বুঝতে পারছি না, তবে বহু বছর আগে অভিযুক্ত গোলাম আতাবউদ্দিনের স্ত্রীকে শ্রীলতা হানি করে সেই সময় গোলামকে ধমক দিয়েছিল আতাব সেই পুরানো রাগের কারণেই এই খুন করেছে বলে মনে করছেন।অন্যদিকে খবর পেয়ে নলমুড়ি হসপিটালে আসে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার আইএসএফের অবজারবারর সাহাবুদ্দিন সিরাজী। তিনি দাবি করেন মৃত আতাব উদ্দিন আইএসএফ সমর্থক এবং অভিযুক্ত গোলাম সরোয়ার বিজেপি সমর্থক বর্তমানে এই ঘটনার সাথে যারা যুক্ত তাদেরকে কঠোর স্বাস্থ্যের দাবি করছেন। তবে ঘটনার পর অভিযুক্ত গোলাম মাধবপুর থানায় আত্মসমর্পণ করে, কিন্তু কি কারণে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছে, মাধবপুর থানার পুলিস।

02 August 2026 08:30 AM (IST)

Police Raid

হুগলির শ্রীরামপুর মাহেশ বাজার,ব্যান্ডেল বাজার চন্দননগর লক্ষ্মীগঞ্জ বাজারে অভিযান পুলিসের। শ্রীরামপুর থানার পুলিস চুঁচুড়া ও চন্দননগর থানার পুলিস কর্মিদের সঙ্গে নিয়ে অভিযান আধিকারীকদের। কাঁচা আনাজের দাম গত কয়েকদিনে আগুন হয়েছে। বাড়ছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম। হেঁসেল চালাতে হিমসিম অবস্থা মধ্যবিত্তের। পাইকারি বাজারে কী দাম, খুচরো বাজারেই বা কত সব খতিয়ে দেখে নোট নিচ্ছেন আধিকারীকরা। কোথাও কালোবাজারির চেষ্টা হচ্ছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছেন তারা। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দাম বাড়ালে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানা গেছে। ব্যান্ডেল বাজারে অভিযানে চুঁচুড়া-মগড়া ব্লকের বিডিও রয়েছেন।

02 August 2026 08:30 AM (IST)

Assam Disaster

অসমের বন্যা কবলিত এলাকায় প্রতিবেশী রাজ্যে জলপাইগুড়ি থেকে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে রবিবার সাতসকালে রওনা হলেন। মানুষ মানুষের জন্য। গ্রিন ভ্যালি জলপাইগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এর পক্ষ থেকে আজ অসমের শিব সাগর এলাকায় বন্যা কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে রওনা দিলাম রেশন সামগ্রী নিয়ে। চিড়ে, মুড়ি, গুড়, বিস্কুট, কেক, দুধ, ওষুধ, কাপড়, মোম, দেশলাই, মশারি নিয়ে ওখানে বন্যা কবলিত মানুষের জন্য আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাদের বাসনপত্র নেই যারা বন্যায় সর্বস্ব হারিয়ে গেছে তাদের বাসনপত্র উপহার দেওয়ার পাশাপাশি রান্নাকরা খাবারও পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন উদ্যোক্তারা। 

02 August 2026 08:30 AM (IST)

Jalpaiguri

চা পাতা কেনা নিয়ে জট কাটল না। সাংসদ ও দুই বিধায়কের উপস্থিতিতে জলপাইগুড়িতে চার ঘণ্টা বৈঠকের পরও বের হল না কোনো সমাধান সূত্র। ফের শিলিগুড়িতে বৈঠকে বসবেন বটলিফ মালিকরা। এরপর তাঁরা দেখা করবেন এমপির সঙ্গে। সেখানে ক্ষুদ্র চা চাষীদের সংগঠনের প্রতিনিধিরাও থাকবেন। ফলে এরপর কোনো সমাধান সূত্র বের হওয়ার সম্ভাবনা। বটলিফ মালিকদের পক্ষে সঞ্জয় ধানুটি বলেন, আমরা পাতা কিনতে চাই। কিন্তু সেই পাতা হতে হবে বিষমুক্ত। ক্ষুদ্র চা চাষী সমিতির পক্ষে বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, আমরা নিরাপদ চা পাতা উৎপাদনের জন্য সবাইকে বলছি। নিষিদ্ধ কীটনাশক বিক্রি বন্ধে প্রশাসন কড়া অভিযান চালাক। সাংসদ বলেন, উদ্ভূত সমস্যা মেটাতে সবপক্ষকে উদ্যোগী হতে হবে। কোয়ালিটি চা উৎপাদনে জোর দিতে হবে। উত্তরের চায়ের উন্নয়নে আমি সঙ্গে আছি।

02 August 2026 08:30 AM (IST)

Bus Accident

বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বাসের এক শ্রমিকের ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনা মন্দিরবাজার থানার গাববেরিয়া কাছে। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জুমাই নস্কর থেকে লক্ষীকান্তপুর পর্যন্ত একটি বেসরকারি বাস রবিবার সকালে জুয়াই নস্কর থেকে আসার সময় একটি দুধের গাড়িতে সাইড দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় ওই গাড়িতে থাকা গাড়ির কন্টাকটার ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় বেশ কিছু যাত্রী  গুরুতর জখম হয় তাদেরকে স্থানীয় নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃত কন্টাক্টারের নাম খোকন সরদার। মূলত রাস্তা একদিকে যেমন খারাপ বেহাল হয়ে পড়েছে অন্যদিকে বেআইনি গাড়ি প্রচুর চলাচল করছে এর ফলে দুর্ঘটনা বাড়ছে বলে সংগঠনের নেতৃত্বদের দাবি। প্রশাসনকে বারবার বললেও কোন লাভ হচ্ছে না।

02 August 2026 08:30 AM (IST)

Nungi Station

বজবজ-শিয়ালদহ শাখার নুঙ্গি রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। রেলওয়ের জমিতে গড়ে ওঠা অবৈধ দোকান সরাতে শনিবার রাতে বুলডোজার নিয়ে নামে প্রশাসন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় ১০ থেকে ১৫ দিন আগে মাইকিং করে দোকানদারদের রেলওয়ের জমি খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দোকান না সরানোয় মহেশতলা থানার পুলিস ও রেল পুলিসের যৌথ উদ্যোগে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে প্রায় ১০০ থেকে ১৫০টি দোকান ভেঙে ফেলা হয়েছে বলে দাবি। অভিযান চলাকালীন সিপিআইএম-এর কর্মী-সমর্থকেরা বিক্ষোভে সামিল হন। তবে পুলিস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে উচ্ছেদ অভিযান সম্পূর্ণ করে। অন্যদিকে, এই ঘটনায় সিপিআইএম-এর বক্তব্য, রাতের অন্ধকারে কেন উচ্ছেদ অভিযান চালানো হল, তার জবাব রেল কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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