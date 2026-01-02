Breaking News LIVE Update: বছর শুরুতেই জোর টক্কর! বারুইপুরে অভিষেক বনাম চাঁচলে শুভেন্দু...

2 January 2026, 09:00 AM
SIR in Bengal: এসআইআর শুনানি চলাকালীন এ ই আর ও কে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল। আর সেই ছবি ভাইরাল। মোহনপুর পঞ্চায়েতের শান্তিনগর গার্লস হাই স্কুল এই স্কুলেই এস আই আর এর শুনানির কাজ করছিলেন পিয়ালী বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময় সেখ আরিফ নামে এক ব্যক্তি সেখানে যান এবং তার সঙ্গে বচসায় জড়ানো এ ই আর ও। ওই ভাইরাল ভিডিও দেখা যাচ্ছে পিয়ালী বন্দোপাধ্যায় তিনি বলছেন তাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে তিনি এস আই আর এর কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবেন।যদিও তৃণমূলের তরফ থেকে বলা হচ্ছে ঐ এ ই আর ও টেম্পারমেন্ট হারিয়ে ওই ধরনের কাজ করে ফেলেছেন
TMC vs BJP: তৃণমূলের উন্নয়নের পাঁচালি VS বিজেপির মিথ্যাচার। মিথ্যাচার ইস্যু নিয়ে আজ পথে নামছে গেরুয়া শিবির। কলকাতার একাধিক জায়গায় পথসভা বিজেপির। মেট্রো স্টেশনগুলির সামনে হবে পথসভা। জেলার রেলস্টেশন গুলির সামনেও কর্মসূচি। আজ বিকেল ৪টে থেকে ৬টা পর্যন্ত পথসভা। আজ ৩০০-র বেশি পথসভা হবে রাজ্যে।
Weather Update: আগামী সপ্তাহে ফের পারদ পতনের আশঙ্কা। ২ থেকে ৩ ডিগ্রি নামতে পারে পারদ। তাপমাত্রা কমবে বুধ বা বৃহস্পতিবার নাগাদ। দার্জিলিংয়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা। দার্জিলিং-সহ উত্তরের ৪ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে। বৃষ্টির পূর্বাভাস আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতেও। আজ ও কাল বাড়বে তাপমাত্রা।
Bolpur: ‘আক্রান্ত’ বোলপুরের আইটি সেলের ইনচার্জ। ষষ্ঠীচরণ দের উপর হামলার অভিযোগ। বোলপুরের কঙ্কালীতলায় মারধরের অভিযোগ। তৃণমূলের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ। ষষ্ঠীচরণ দে বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
Paschim Medinipur: জমি বিবাদে পরিবারকে একঘরে রাখার অভিযোগ। পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ের ঘটনা। মোড়লদের ফতোয়ায় একঘরে করার অভিযোগ। জমিতে চাষ করতে গেলে খুনের ‘হুমকি’। হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও মোড়লদের ফতোয়া? অভিযোগ অস্বীকার মোড়ল মেহের আলির সাহার।
Bardhaman Death: পিকনিক করতে গিয়ে মৃত্যু হল যুবকের। বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন যুবক। মর্মান্তিক ঘটনা বর্ধমানের কাঞ্চননগরে। প্রায় ১ ঘণ্টা পর দেহ উদ্ধার দীপঙ্কর শীলের।
Rahim Bakshi on Suvendu: নির্বাচনের আগে চড়ছে রাজনীতির পারদ। শুভেন্দুকে কড়া ভাষায় নিশানা রহিম বক্সির। আজ চাঁচলে পরিবর্তন সঙ্কল্প যাত্রা শুভেন্দুর। বিজেপি নেতাকে বাড়ি ফিরতে না দেওয়ার হুঁশিয়ারি। প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে হুঙ্কার মালতিপুরের বিধায়কের।
Abhishek Banerjee vs Suvendu Adhikary: বছরের দ্বিতীয় দিনে রাজনীতির জোর টক্কর। বারুইপুরে অভিষেক বনাম চাঁচলে শুভেন্দু। আজ থেকে শুরু অভিষেকের জেলা সফর। আজ বারুইপুরের সাগরসঙ্ঘের মাঠে সভা। বারুইপুরের সভা থেকে কী বার্তা অভিষেকের? আজ চাঁচলে পরিবর্তন সঙ্কল্প যাত্রা শুভেন্দুর।