/LIVE: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ফের থানায় অভিযোগ, এবার কাঠগড়ায় সাংসদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা

মালবাজার মহকুমার নাগরাকাটা ব্লকের শুল্কাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ফের ধাক্কা খেল তৃণমূল কংগ্রেস। তিনজন পঞ্চায়েত সদস্য-সহ দলের একাধিক নেতা দল ছাড়ার ঘোষণা করেছেন। খাস বস্তি এলাকার জীবন জ্যোতি ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান তাঁরা। দলত্যাগীদের মধ্যে রয়েছেন পঞ্চায়েত সদস্য সুদামা ওরাও, গোপাল ছেত্রী ও পুনম ডার্নেল। এছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দি প্রকোষ্ঠের ব্লক সভাপতি গোপাল রুংটা, শুল্কাপাড়া অঞ্চল চেয়ারম্যান-সহ আরও কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন। সুদামা ওরাও বলেন, দলের পরাজয়ের পর নেতৃত্বের অভাব দেখা দিয়েছে। উপর মহল থেকে কোনও দিশা না পাওয়ায় তাঁরা দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উল্লেখ্য, এর আগে শুল্কাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান-সহ ১৭ জন পঞ্চায়েত সদস্য ইস্তফা দিয়েছিলেন। এবার আরও তিন সদস্যের দলত্যাগের ঘোষণায় নাগরাকাটার রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।
রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সোনার দোকানে চুরি, লুটের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে জলপাইগুড়ি পুলিসও নড়েচড়ে বসল। জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন সোনার দোকানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সিসিটিভি পরিকাঠামো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল কোতোয়ালি থানার পুলিস।
মঙ্গলবার শিলিগুড়ির সেবক রোডে সোনার দোকানে চুরি চেষ্টা। ঘটনার পর নরেচরে বসলো জলপাইগুড়ি জেলা পুলিস৷ জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন সোনার দোকানে কোতোয়ালি থানার পুলিস অভিযান চালাল। খতিয়ে দেখা হচ্ছে দোকানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দোকানে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার অবস্থা। পাশাপাশি কিছু দোকানে ক্যামেরার সংখ্যা বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিসের পক্ষ থেকে। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংরক্ষণের সময় আরো বাড়াতে হবে বলে পুলিসের থেকে শহরের সোনা ব্যাবসায়ী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে৷ পুলিসের এই তৎপরতায় খুশি সোনা ব্যাবসায়ীরা। শহরের ডিবিসি রোড, কদমতলা,থানামোড়ে অবস্থিত একাধিক সোনার দোকানে কোতোয়ালি থানার পুলিস আধিকারিক যায়। দীর্ঘ সময় ধরে দোকানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে দোকান মালিক ও ম্যানেজারদের সাথে কথা বলেন পুলিস আধিকারিকরা।মঙ্গলবার শিলিগুড়ি সেবক রোডে একটি সোনার দোকানে চুরির চেষ্টা হয়। পরবর্তীতে যদিও শিলিগুড়ি পুলিস সেই ঘটনা রুখে দেয়। এ ধরনের ঘটনা যেনো জলপাইগুড়ি না ঘটে বা ঘটলেও পুলিস সঙ্গে সঙ্গে ব্যাবস্থা নিতে পারে সেই কারনেই এই ধরনের অভিযান জলপাইগুড়ি পুলিসের বলে বলিস সুত্রে জানা যায়।
কল্যাণীর বীর সিধু-কানু অ্যাথলেটিকস ক্লাবের ১৭১তম বার্ষিক উৎসবে যোগ দিতে এসে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুই যুবক। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আরও এক যুবক। আজ ভোররাতে ঘটনাটি ঘটে নদীয়ার কল্যাণী থানার অন্তর্গত কল্যাণী–ব্যারাকপুর এক্সপ্রেসওয়ের রেল ব্রিজের উপর। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মোটরবাইকে করে তিন যুবক অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরবাইকটি রেল ব্রিজের রেলিংয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার পর তিনজনই রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে কল্যাণী কলেজ অফ মেডিসিন অ্যান্ড জেএনএম হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা সমাই মূর্মু (৩০) এবং সঞ্জীব মূর্মু (২৪)-কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত সুমন টুডু (২৩)-র অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিণঘাটা থানার দয়লা এলাকা থেকে তিনজনই কল্যাণীর বীর সিধু-কানু অ্যাথলেটিকস ক্লাবের ১৭১তম বার্ষিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এসেছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার পথেই ঘটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। পুলিস মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।
নাগরাকাটা ব্লকের নয়া সাইলি চা বাগানের লাইনকাটা এলাকায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় কুয়োতে পড়ে মৃত্যু হল সূরজ ওরাওঁ (৩০) নামে এক যুবকের। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা ছিলেন। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ির পাশের একটি কুয়ো থেকে জল আনতে গিয়েছিলেন সূরজ বুধবার বিকেলে। দীর্ঘক্ষণ বাড়িতে না ফেরায় প্রথমে কেউ বিষয়টি গুরুত্ব দেননি। পরে এক কিশোর কুয়ো থেকে জল আনতে গিয়ে জল ঘোলা দেখতে পায় এবং কুয়োর ভেতরে একটি চটি ভাসতে দেখে স্থানীয়দের খবর দেয়। এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে গিয়ে কুয়োর মধ্যে সূরজের দেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে নাগরাকাটা থানার পুলিস ও মালবাজার দমকলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘ চেষ্টার পর রাতে দেহটি উদ্ধার করেন। স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান, জল আনতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে কুয়োতে পড়ে যান। যদিও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই জানা যাবে। পুলিস দেহটি উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার ময়না তদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি পাঠিয়েছে।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ফের অভিযোগ দায়ের হল। রাজীব সরকার নামে এক ব্যক্তি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কালীঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। মোটর ভেহিকেলস অ্যাক্টে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে অভিষেকের বিরুদ্ধে। তিনি যে গাড়িতে চড়েন সেই গাড়িতে তার নিরাপত্তা রক্ষীরা তাকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য বিপদজনকভাবে একাধিক গেটে ঝুলতে দেখা যায় এই নিয়ে অভিযোগ দায়ের করা করেছে।
তার নিরাপত্তা রক্ষীরা যেভাবে গাড়িতে ঝুলে যায় এটা সাধারণ মানুষ বা তাদের বিপদ ঘটতে পারে এই আশঙ্কা করেই মোটর ভেহিকেলস আইন অভিষেক ব্যানার্জি লঙ্ঘন করেছে এই ভিত্তিতে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এই রাজীব সরকারই অভিষেকের বিরুদ্ধে এর আগে ডিজে মামলায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।
অভিযোগ, এ ক্ষেত্রে ‘মোটর ভেহিকেলস অ্যাক্ট, ১৯৮৮’ অনুযায়ী ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে। সেই কারণেই সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন রাজীব সরকার। মোটরযান আইন, ১৯৮৮-র ধারা ১২৩ ও ধারা ১৮৪-তে মামলা করা হয়েছে। অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিরাপত্তার অজুহাতে এক্ষেত্রে আইনি ছাড় নেওয়া হয়েছে। ভিআইপি নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রোটোকল অনুযায়ী, নিরাপত্তা কর্মীদের গাড়ির বাইরে ওইভাবে ঝুলে যাতায়াত করার অনুমতি নেই বলেও দাবি করা হয়েছে।
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা মহেশতলা পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ঝাউতলা ব্যানার্জি পাড়ায়, ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুমনা মুখার্জির বাড়ীর উল্টো দিকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে পরিত্যক্ত জায়গায় রাস্তার ধার থেকে বেশ কিছু অরিজিনাল সরকারি সচিত্র পত্র পড়ে থাকতে দেখে এলাকার চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এলাকার মানুষ মহেশতলা থানায় খবর দেন, ঘটনাস্থলে মহেশতলা পুলিস ও কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে সচিত্র পত্রগুলি উদ্ধার করে এবং কাউন্সিলর এর সঙ্গে কথা বলেন। এলাকার মানুষের প্রশ্ন কোথা থেকে এলো এতোগুলি অরিজিনাল সচিত্র পত্র। তবে বিজেপি কর্মীদের দাবি এগুলি বাংলাদেশী ভুয়ো ভোটারদের ও বিগত সরকারের কাউন্সিলাররা এর সঙ্গে যুক্ত। তদন্তে মহেশতলা থানার পুলিস।
ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন বিধায়ক শওকত মোল্লার ছেলে ইমরান মোল্লার তৈরি করা এই বেআইনি ক্যাফেটি ভাঙার জন্য জীবনতলা থানার পুলিস ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। আজ শওকত মোলার ছেলে অবৈধ ক্যাফে ভাঙা হবে প্রশাসনের তরফ থেকে।
ভাঙড়ের সাতুলিয়া এলাকায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। অভিযোগ, বিদ্যুৎ বিভাগের গাফিলতির জেরেই ঝরে গেল একটি ছোট্ট প্রাণ। অভিযোগ, খেলার সময় একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে হাত দিতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাটি দেখতে পেয়ে দ্রুত তাকে উদ্ধার করে জিরানগাছা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে পোলেরহাট থানার পুলিস মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার প্রতিবাদে রাতে সাতুলিয়া রাস্তা পথ অবরোধ করেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের অভিযোগ, বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, সেই দাবি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁরা। পাশাপাশি, মৃত শিশুর পরিবারের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিও তোলেন বিক্ষোভকারীরা।
আদালতে পেশ করে তাঁকে পুলিসি হেফাজতে চাইবে পুলিস। ৫ বছরে কীভাবে হিসাব বহির্ভূতভাবে বেড়ে গিয়েছে সম্পত্তি? কীভাবে তাঁর এই বিপুল টাকা এবং সম্পত্তি? এই সমস্ত বিষয় জানতে দেবরাজকে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত করতে পারে পুলিস। জোর-জবরদস্তি করে জমি কেনাবেচা, তোলাবাজি, হুমকি, কালো টাকা সাদা করতে সম্পত্তির আসল দাম কম দেখানো, সম্পত্তি লুকোনো এবং 'ডি সি গ্লোবাল' নামে একটি সংস্থার আড়ালে কোটি কোটি টাকার রহস্যজনক লেনদেন। এমন গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ রয়েছে অভিষেক ঘনিষ্ঠ এই তৃণমূল নেতার।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: একটি নতুন সরকারি বাস রুট। ৫ টি নতুন সরকারি বাস উদ্বোধন। আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময়। পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের হাতে। নিউ টাউন টাটা মেমোরিয়াল ক্যান্সার হাসপাতালের সামনে।
অবশেষে গ্রেফতার, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তী গ্রেফতার। পুরুলিয়া থেকে সড়কপথে বিশেষ নিরাপত্তায় আজ ভোর ৫ টায় তাঁকে নিয়ে আসা হয় বাগুইআটি থানায়। সকালে রুটিন মেডিক্যাল পরীক্ষার পর থানা থেকে বের করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে বারাসত আদালতে। আদালতে পেশ করে তাঁকে পুলিশি হেফাজতে চাইবে পুলিস। ৫ বছরে কীভাবে হিসাব বহির্ভূতভাবে বেড়ে গিয়েছে সম্পত্তি? কীভাবে তাঁর এই বিপুল টাকা এবং সম্পত্তি? এই সমস্ত বিষয় জানতে দেবরাজকে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত করতে পারে পুলিস।
অন্যদিকে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংক্রান্ত মামলার শুনানি হবে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যর এজলাসে। প্রশাসনিক নির্দেশে জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী। যেহেতু ডিজে মামলা বিচারাধীন আছে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যর এজলাসে তাই মামলা থেকে সরে দাঁড়ান বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। মামলা ফেরত যায় প্রধান বিচারপতির কাছে। এবার দুটি মামলার শুনানিই হবে বিচারপতি ভট্টাচার্যর এজলাসে।
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