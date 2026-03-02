Breaking News LIVE Update: সংকটে প্রবাসী ও পড়ুয়ারা, পশ্চিম এশিয়ায় আটকে পড়া ভারতীয়দের নিরাপত্তায় প্রধানমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ

2 March 2026, 08:45 AM
Bhangar: আইএসএফের এক নেতা সৌদি আরব থেকে টাকা নিয়ে এসেছে। ভাঙড়কে অশান্তি করার জন্য ২৬ এর ভোটে। প্রত্যেক পঞ্চায়েতে তিন লক্ষ করে টাকা দিয়েছে, গোলাবারুদ কেনার জন্য। বিস্ফোরক দাবি শওকত মোল্লার। আইএসএফের মতন তৃণমূলের এতো টাকা নেই। আই এস এফ এর মতন তৃণমূল দল তো বিজেপির কাছ থেকে টাকা নেয় না। দাবি শওকত মোল্লার।
SIR in Bengal: এবারে এস আই আরের চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পরও শাসক বিরোধী দ্বৈরথ। মুখোমুখি বাকযুদ্ধ। এস আই আর এসে পরিচিত রাজনৈতিক ঘরানার বাইরে অন্য একটা আবহ তৈরি হয়েছে। রবিবার এক বিশাল মিছিলের আয়োজন করা হয় পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে। বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য এই মিছিলের শেষে মানুষকে 'ভয়' না পাবার বার্তা দেন। তিনি বলেন, 'মানুষ ভয় পাচ্ছে। অনেকে বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন।আমরা তাদের বলছি, গোটা তৃণমূল কংগ্রেসের পরিবার আপনাদের পাশে আছে।মমতা বন্দোপাধ্যায় আছেন,অভিষেক আছেন। একটাও যেন প্রাণহানি না হয়।আমরা আছি। সারাবছর আছি।'
SIR in Bengal: চর যাত্রা পুর গ্রামে এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর তীব্র ক্ষোভ ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কল্যাণী বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ১১৩ নম্বর বুথে মোট ভোটার ছিলেন ১০১৩ জন। কিন্তু ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত তালিকায় দেখা যায়, ৬৪২ জনের নাম থাকলেও ৩৭১ জনের নামের পাশে ‘ডিলিট’ উল্লেখ রয়েছে। ভৌগোলিক কারণে নদিয়া জেলা ও হুগলী জেলা-র টানাপোড়েনের জেরে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যায় ছিলেন বাসিন্দারা। ভাগীরথী নদী দুই জেলাকে বিভক্ত করায় আগে অনেকেই হুগলিতে ভোট দিতেন; শেষবার ভোট দেন ১৯৭৫ সালে। পরে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে ২০০৯ সালে তাঁদের নাম নদিয়ার ভোটার তালিকায় তোলা হয় এবং তারপর থেকেই তাঁরা নদিয়াতেই ভোট দিয়ে আসছেন। কিন্তু এসআইআর নিয়মে ২০০২ সালের তালিকায় নাম না থাকায় বহু প্রবীণ বাসিন্দার নাম বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ। বিশেষ শিবির ও শুনানিতে হাজিরা দিয়েও সুরাহা মেলেনি। ফলে ভোটাধিকার হারানোর আশঙ্কায় ক্ষুব্ধ ও উদ্বিগ্ন গ্রামবাসীরা।
Purulia: বিধানসভা নির্বাচনের মুখে পুরুলিয়া রেল স্টেশনে সোমবার সাত সকালে পৌঁছল ১০ কোম্পানি সশস্ত্র কেন্দ্রীয় বাহিন । এর মধ্যে পুরুলিয়ার জন্য মোতায়েন থাকবে ৩ কোম্পানি, বাকি ৭ কোম্পানি যাবে কলকাতা, বরানগর সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়। ছত্তীসগঢ় থেকে বিশেষ ট্রেনে করে আসা এই কেন্দ্রীয় বাহিনী পুরুলিয়া স্টেশনে পৌঁছাতেই কড়া নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। এদিন ৩ কম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পুরুলিয়ায় নামে, বাকি ৭ কোম্পানি রওনা দেয় কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ভোট প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য আগাম নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সেই মতো জেলায় জেলায় পৌঁছাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।
Iran vs Israel Conflict: মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে আমেরিকা ইতিমধ্যেই অপারেশন এপিক ফিউরি শুরু করে দিয়েছে। ইরানের একাধিক সামরিক ও বিমান ঘাঁটি ধ্বংস করার দাবি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। খামেইনির মৃত্যুর পর ইরানের স্লিপার সেল বড়সড় নাশকতার পরিকল্পনা করতে পারে এমন আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছে না মার্কিন ইনটেল। সংযুক্ত আরব আমিরাতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সেই দেশের মাটিতে বিদেশি প্রতিপক্ষের সমস্ত আক্রমণের ছক ক্রমাগত বানচাল করে চলেছে বলে দুবাই সরকারি মিডিয়া দাবি করেছে।
Israel vs Iran Conflict: মার্কিন সেন্ট্রাল কম্যান্ড হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরানকে। বলা হয়েছে ইরান তার ইচ্ছামত যেভাবে ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করছে তা বিগত কয়েক দশকের মধ্যে অন্যতম বিপদ সঙ্কেত। সেই বিপদ মার্কিন সেনা কাটিয়ে তুলছে ইতিমধ্যেই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইতিমধ্যেই ইরানের সেনাবাহিনীকে অস্ত্র সমর্পণ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। অন্যথায় চরম পরণতির জন্য ইরানকে তৈরি থাকতে বলা হয়েছে। ইরানের চরমপন্থী মৌলবাদীদের কার্যকলাপ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে মার্কিন সর্বোচ্চ প্রশাসন।
Narendra Modi: পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে আজ সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির (CCS) একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠক শেষে মন্ত্রিসভা কমিটি সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছে যাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত ভারতীয় নাগরিকদের সহায়তায় প্রয়োজনীয় ও কার্যকর সব ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ভারত সরকার সংঘাত বন্ধ করে দ্রুত আলোচনার টেবিলে ফিরে আসার এবং কূটনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধানের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে।