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Breaking News Live Updates: মার খেয়ে পাল্টা দিল ইরান, জর্ডনে মার্কিন ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

Breaking News Live Updates: যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর ধারাবাহিক হামলা চালানোর পর ইরান নিজ ভূখণ্ড থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছুড়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে পাল্টা হামলা চালাল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 02, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:12 AM IST
Breaking News Live Updates: মার খেয়ে পাল্টা দিল ইরান, জর্ডনে মার্কিন ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
02 September 2026 10:15 AM (IST)

Derek OBrain: শেক্সপিয়র সরনী থানায় ডেরেক

ক্যামাক স্ট্রিট কাণ্ডে ডেরেককে তলব করেছিল পুলিস। দ্বিতীয়বার তলবের পর তিনি আজ এলেন শেক্সপিয়র সরনী থানায়।

 

02 September 2026 08:45 AM (IST)

Mahua Moitra: মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে FIR

তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে দায়ের হল এফআইআর। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত পৈলানের ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ সুপার অফিসে সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্টে অভিযোগ দায়ের হনুমান সেনার পক্ষ থেকে। সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ, মহুয়া মৈত্র তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্যের আইএস,আইপিএসদের নিয়ে সাম্প্রদায়িক উস্কানি মূলক মন্তব্য করেছেন। হনুমান সেনার দাবি, ওই পোস্ট প্রত্যাহার করতে হবে।

02 September 2026 08:15 AM (IST)

Dilip Ghosh on Pak Temple Demolision: পাকিস্তানে হিন্দু ধ্বংস

পাকিস্তান যদি নিজের দেশকে গড়ার চেষ্টা করত তাহলে এই দুর্দশা হতো না। তারা এটা না করে অন্য ধর্মের লোককে উৎপীড়ন করা। অন্য ধর্মের ধর্মস্থান নষ্ট করা। এতেই বেশি সময় দিয়েছে। এর ফলে উন্নত দেশ কিভাবে ধ্বংস হয় পাকিস্তানকে দেখলেই তা বোঝা যায়। আজ বাংলাদেশেও শুরু হয়েছে। এসব তাদের নিজের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করবে। পৃথিবীতে এইভাবে কোন দেশ বড় হতে পারেনি। এটা ওদের নিজেদের দেশের মধ্যে হচ্ছে আমরা বড়জোর বলতে পারি। তবে সংখ্যালঘুদের অত্যাচার এটা ওদের ফ্যাশন। ধর্মস্থান ভেঙ্গে দেওয়া এটাও ওদের ফ্যাশন। জানিনা এর মধ্যে কি ধর্ম আছে? আর কি লাভ আছে! এটা চলছে ওদের ওখানে আর এতে ওদেরই সর্বনাশ হচ্ছে।। 

02 September 2026 08:15 AM (IST)

Dilip Ghosh on Religious Conversion: হিঙ্গলগঞ্জে ধর্মান্তকরণের চেষ্টা

সুন্দরবন এলাকা, জঙ্গলমহলে এবং কলকাতার বস্তি এলাকায় কিছু জায়গায় ধর্মান্তকরণের চেষ্টা চলছে। এই খবর আমাদের কাছেও থাকে। এগুলো ঠিক নয়, আগের সরকার এই সব বিষয়গুলো দেখত না। ভোটের কথা মাথায় রাখতো। কিন্তু এতে সমাজে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। পুলিশ কিছু কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। ধীরে ধীরে এগুলো বন্ধ হবে। সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে, এই ধরনের ধর্মান্তকরণের ফলেই দেশভাগ হয়েছে আমাদের। সেটা যাতে দ্বিতীয়বার না হয়, সেই জন্য কাউকে অনুমতি দেওয়া হবে না। 

02 September 2026 08:00 AM (IST)

Dilip Ghosh: হোটেলে পচা মাংস!

একদিকে বেআইনি হোটেল রেস্তোরাঁ ভরে গেছে। অন্যদিকে এই অস্বাস্থ্যকর পচা মাংস খাওয়ানো এটা বহুদিন ধরে চলে আসছে। সবে সবে আমাদের প্রশাসনের তরফ থেকে অভিযান শুরু হয়েছে। যেখানেই গ্রাহকদের থেকে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে অভিযান হচ্ছে। এটা করতে সময় লাগবে, অনেকদিন ধরে এই প্র্যাকটিস হয়ে আসছে। বেআইনিভাবে সরকারি জায়গায় হোটেল হয়েছে, কোন বিধি মানা হয়নি। বেশিরভাগ হোটেল রাস্তার ধারে, সেখানে পরিছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি মানা হয় না। সেই রকম হলে তো সবগুলোই বন্ধ করে দিতে হয়, আমরা প্রশাসন থেকে চেষ্টা করছি। যারা নিজের জায়গায় হোটেল করেছেন প্রয়োজনীয় অনুমতি লাইসেন্স নিতে হবে তবে চলবে। যারা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছেন তাদের সতর্ক থাকা উচিত। নিয়মকানুন মেনেই করা উচিত।

02 September 2026 07:30 AM (IST)

Nandigram: তৃণমূল নেতা গ্রেফতার

নন্দীগ্রামের তৃণমূলের দাপুটে নেতা গ্রেফতার। নন্দীগ্রামের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি তথা কোর কমিটির সদস্য বাপ্পাদিত্য গর্গকে গ্রেফতার করল পুলিস। থানার চত্বর থেকে গ্রেফতার করেছে। বোমা মামলা সহ একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গর্গকে।

02 September 2026 07:15 AM (IST)

Councillor Arrested: প্রাক্তন কাউন্সিলর গ্রেফতার

হুমকি তোলাবাজি সহ একাধিক অভিযোগে বিধাননগর থেকে প্রাক্তন কাউন্সিলার সনু সাউকে গ্রেফতার করল খড়দহ থানার পুলিস। টিটাগড় পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার সনু সাউয়ের বিরুদ্ধে এলাকায় হুমকি তোলাবাজি সহ একাধিক বেআইনি অভিযোগ জমা পড়েছিল খড়দহ থানায়।। তৃণমূল সরকারের আমলে পুলিশের সঙ্গেও বাক বিদণ্ডা করতে দেখা যায় এই কাউন্সিলরকে।।নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকে পলাতক ছিল এই প্রাক্তন কাউন্সিলর।।প্রাক্তন কাউন্সিলর এর মোবাইল নাম্বারের লোকেশন ট্র্যাক করে বিধান নগর থেকে সনু সাউকে গ্রেফতার করল খড়দহ থানার পুলিশ। বুধবার তাকে পাঠানো হবে বারাকপুর আদালতে।

02 September 2026 07:15 AM (IST)

Midnapur Municipality: ধর্মঘট উঠল

অবশেষে জট কাটল। চলতি মাসেই বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ার কথা মেদিনীপুর পৌরসভা কর্তৃপক্ষ লিখিত আকারে দেওয়ায় ধর্মঘট তুলে নিল অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা। রাত্রেই শুরু হল জেসিবি মেশিন দিয়ে আবর্জনা সরানোর কাজ। আজ থেকেই শহর জঞ্জালমুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। এই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার জন্য আগের রাজ্য সরকারকেই দায়ী করেছে পৌরসভার তৃণমূলের চেয়ারম্যান। কটাক্ষ বিরোধীদের।

02 September 2026 07:15 AM (IST)

US Iran War: ইরানের পাল্টা হামলা

যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর ধারাবাহিক হামলা চালানোর পর ইরান নিজ ভূখণ্ড থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছুড়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে পাল্টা হামলা চালাল। এর ফলে ফের মধ্য প্রাচ্য উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস জানিয়েছে, আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে চরম আঘাত শুরু হয়েছে। ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে জর্ডনে অবস্থিত একটি মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেছে। পাশাপাশি, বাহরাইনে অবস্থিত একটি মার্কিন ঘাঁটিতেও বড় ধরনের ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে বলে ইরানি সংবাদমাধ্যম নিশ্চিত করেছে।

02 September 2026 07:15 AM (IST)

Bangladeshi Arrested: বেঙ্গালুরুতে গ্রেফতার ৩১ বাংলাদেশি

বেঙ্গালুরুর বিভিন্ন ১০ থানায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৩১ বাংলাদেশিকে। তাদের এসএমভিটি বেঙ্গালুরু টার্মিনাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের মালদা রেলস্টেশনে পাঠানো হয়েছে। তাদের পাহারা দিয়ে মালদহে নিয়ে এসেছেন ২০ পুলিস।

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TAGS:
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Zee 24 Ghanta
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About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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