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LIVE Update: এবার জালে টুলুর এক শাগরেদ, ম্যানেজার সীতেশ প্রামাণিককে গ্রেফতার

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Published: Aug 03, 2026, 07:25 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:34 AM IST
LIVE Update: এবার জালে টুলুর এক শাগরেদ, ম্যানেজার সীতেশ প্রামাণিককে গ্রেফতার
03 August 2026 07:30 AM (IST)

Maldah case: 2.4 cr Sized along with more than 7000 bottles

আবার টাকা উদ্ধার। স্থান মালদা থানার মঙ্গলবাড়ি এলাকায়।টাকার মেশিন নিয়ে চলছে গননা। ঘটনাস্থলে স্পেশাল অপারেশন টিম। সঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা থানার পুলিস। ৫ জুলাই দক্ষিণ দিনাজপুরের মেহেন্দ্রী পাড়াতে ১৫০০টি কার্ফ সিরাপ আটক করে। গ্রেফতার হয় চারজন। তাদের জেরা করে মালদাতে এই কারবারের টাকা খোঁজ পায় পুলিস। ধৃত চারজনকে নিয়ে অভিযান চালানো হচ্ছে।

03 August 2026 07:30 AM (IST)

One more arrest in case. Sitesh Pramanik one of the Manager of Tulu Mondal

এবার পুলিসের জালে টুলু মন্ডলের আরও এক ম্যানেজার সতীশ প্রামাণিক। এর আগেও টুলু মন্ডল ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। পুলিসের রাডারে ঠিল টুলু মণ্ডলের ম্যনেজার মহম্মদবাজার খোদা বক্স। তার বাড়িতে যায় পুলিস। কোম্পানির নথি সংগ্রহের জন্যে অভিযান বলে দাবি করেছিল পুলিস। অন্যদিক,  বীরভূমের পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডল ওরফে মহম্মদ নিজামউদ্দিনের বিরুদ্ধে তদন্তে আরও বড় সাফল্য পায় পুলিস। শনিবার তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তে আরও ৪২.৫ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। এর ফলে এখনও পর্যন্ত মোট ১৩৫.৫ কোটি টাকা (প্রায় ১৩৬ কোটি টাকা) বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ফ্রিজ করা হয়েছে।

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TAGS:
West bengal
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LIVE Update: এবার জালে টুলুর এক শাগরেদ, ম্যানেজার সীতেশ প্রামাণিককে গ্রেফতার
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