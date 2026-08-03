/LIVE Update: এবার জালে টুলুর এক শাগরেদ, ম্যানেজার সীতেশ প্রামাণিককে গ্রেফতার

আবার টাকা উদ্ধার। স্থান মালদা থানার মঙ্গলবাড়ি এলাকায়।টাকার মেশিন নিয়ে চলছে গননা। ঘটনাস্থলে স্পেশাল অপারেশন টিম। সঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা থানার পুলিস। ৫ জুলাই দক্ষিণ দিনাজপুরের মেহেন্দ্রী পাড়াতে ১৫০০টি কার্ফ সিরাপ আটক করে। গ্রেফতার হয় চারজন। তাদের জেরা করে মালদাতে এই কারবারের টাকা খোঁজ পায় পুলিস। ধৃত চারজনকে নিয়ে অভিযান চালানো হচ্ছে।
এবার পুলিসের জালে টুলু মন্ডলের আরও এক ম্যানেজার সতীশ প্রামাণিক। এর আগেও টুলু মন্ডল ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। পুলিসের রাডারে ঠিল টুলু মণ্ডলের ম্যনেজার মহম্মদবাজার খোদা বক্স। তার বাড়িতে যায় পুলিস। কোম্পানির নথি সংগ্রহের জন্যে অভিযান বলে দাবি করেছিল পুলিস। অন্যদিক, বীরভূমের পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডল ওরফে মহম্মদ নিজামউদ্দিনের বিরুদ্ধে তদন্তে আরও বড় সাফল্য পায় পুলিস। শনিবার তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তে আরও ৪২.৫ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। এর ফলে এখনও পর্যন্ত মোট ১৩৫.৫ কোটি টাকা (প্রায় ১৩৬ কোটি টাকা) বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ফ্রিজ করা হয়েছে।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: বালি বাদাম তলা এলাকায় জিটি রোডের উপর দ্রুতগতির লরির ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে গেল টোটো।গুরুতর জখমহ লেন টোটো চালক সহ মোট তিনজন।প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে হাওড়ার দিক থেকে আসা একটি মালবোঝাই লরি দ্রুতগতিতে বিপদজনক ভাবে নিজের লেন ভেঙে অন্যান্য গাড়ি ওভারটেক করার চেষ্টা করছিল। সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী টোটোর সঙ্গে লরিটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ধাক্কার অভিঘাতে টোটোটি রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে।
অন্যদিকে রবিবার গভীর রাতে উত্তপ্ত নিউটাউন। একটি বালির লরি আটকে চালককে মারধরের অভিযোগ। অভিযোগ এলাকায় ঢুকে মারধর করার। যাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত নিউটাউন নবাবপুর এলাকা। সামাল দিতে ৱ্যাফ,পুলিস ও উচ্চপদস্থ আধিকারিক। খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে ময়দানে বিধায়ক পীযুষ কানরিয়া। স্থানীয়দের দাবী, রাতের বেলায় নিউটাউন নবাবপুরে একটি লরি আটকায় বেশ কিছু যুবক। চালককে মারধর করা হয়। বাধা দিলে এলাকায় ঢুকে স্থানীয়দের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। যুবকরা সব বহিরাগত বলে অভিযোগ।
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